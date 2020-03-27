З 27 березня в Дніпрі обмежили доступ городян до громадського транспорту і скоротили 90% маршрутів. Користуватися маршрутками можна тільки тим, у кого є спеціальні пропуски.
Через карантин у Дніпрі багато жителів міста шукають попутників в месенджерах і соціальних мережах. Детальніше про те, як знайти авто і скільки коштує проїзд – розповість OBOZREVATEL.
Як знайти попутку в Дніпрі і скільки це коштує
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Таксі в Дніпрі: чи помінялися ціни
Незважаючи на транспортні обмеження, сьогодні вартість таксі в Дніпрі не стала вище.
Ціни на таксі по найпопулярнішим напрямками в Дніпрі:
ж\м Перемога – Центральна площа: 75-95 гривень;
ж\м Тополя – Центральна площа: 80-100 гривень;
ж\м Парус – Центральна площа: 48-55 гривень;
ж\м Лівобережний-3 – Центральна площа: 97-118 гривень;
ж\м Сокіл – Центральна площа – 80-95 гривень;
вулиця Калинова – Центральна площа: 65 гривень;
вулиця Робоча – Центральна площа: 60-70 гривень.
Як знайти попутку в Дніпрі і скільки це коштує
Для зручності городян, в соціальних мережах і месенджерах були запущені спеціальні спільноти з пошуку попутників. Так, з легкістю на автомобілі можна дістатися до будь-якої точки міста, попередньо домовившись з водієм. Найпопулярніші спільноти, в яких ви можете знайти попутника – Telegram-канал Попутка Дніпро і група в Viber Попутники/водії – Дніпро.
Крім того, в Facebook існує багато груп і співтовариств, які спрямовані на новини і спілкування між жителями певних районів міста. У пошуковому рядку ви можете ввести назву вашого району і відразу ж відшукати потрібне вам співтовариство, наприклад, "Сонячний Дніпро", "12 квартал Дніпра", "Калинова Дніпро", "Соборний район, ж\м Перемога 1-6, Сокіл 1-2 Дніпро ".
Городяни шукають попутку в соцмережах
Facebook: 12 квартал Дніпра
Ціни на попутки при карантині в Дніпрі стали вище. Крім того, багато водіїв вказують обов'язкові умови: наявність масок, рукавичок і антисептиків у пасажирів. Також є пропозиції з перевезення в інші міста і області.
У месенджерах багато інформації
Подорожні / водії – Дніпро
Доїхати на попутці від проспекту Воронцова до центральної частини міста можна за 20-25 гривень, з ж\м Лівобережний-3 на ж\м Тополя-3 за 40 гривень, з центру на ж\м Комунар – за 25-30 гривень.
Краще залишитися вдома
Попутка Дніпро
Таксі або попутка - вирішувати вам
Попутка Дніпро
Намагайтеся не виходити на вулицю без особливої потреби
Попутка Дніпро
В даний момент самоізоляція - правильний вибір
Попутка Дніпро
Багато пасажирів шукають попутників, щоб розділити оплату таксі. Так, вартість попутки і таксі (якщо говорити про проїзд кількох людей в салоні) практично не відрізняється.
Карантин продовжено до 24 квітня
Попутка Дніпро
Як доїхати з Дніпра в інші міста
Незважаючи на те, що в Україні оголошено карантин, багато хто продовжує пересуватися по країні на авто і підшукувати попутників. Так, в мережі багато пропозицій по поїздках в інші міста.
Ціни на проїзд з Дніпра
Найпопулярніші напрямки – великі українські міста:
Дніпро-Київ: 265-400 гривень;
Дніпро-Харків: 120-180 гривень;
Дніпро-Одеса: 245-385 гривень;
Дніпро-Львів: 560-850 гривень.
Також попитом користуються поїздки в міста, які знаходяться недалеко від Дніпра:
Дніпро-Новомосковськ: 25-30 гривень;
Дніпро-Кам'янське: 20-30 гривень;
Дніпро-Запоріжжя: 40-65 гривень;
Дніпро-Кривий Ріг: 80-120 гривень.
Не забувайте, що заходи безпеки були прийняті для того, щоб убезпечити вас і ваших близьких. Відкладіть справи і не виїжджайте з міста: залишитися вдома – найкращий варіант.
Бережіть своє здоров'я і не піддавайте небезпеці оточуючих людей
МОЗ України
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