З 27 березня в Дніпрі обмежили доступ городян до громадського транспорту і скоротили 90% маршрутів. Користуватися маршрутками можна тільки тим, у кого є спеціальні пропуски.

Через карантин у Дніпрі багато жителів міста шукають попутників в месенджерах і соціальних мережах. Детальніше про те, як знайти авто і скільки коштує проїзд – розповість OBOZREVATEL.

Як знайти попутку в Дніпрі і скільки це коштує shutterstock

Таксі в Дніпрі: чи помінялися ціни

Незважаючи на транспортні обмеження, сьогодні вартість таксі в Дніпрі не стала вище.

Ціни на таксі по найпопулярнішим напрямками в Дніпрі:

ж\м Перемога – Центральна площа: 75-95 гривень;

ж\м Тополя – Центральна площа: 80-100 гривень;

ж\м Парус – Центральна площа: 48-55 гривень;

ж\м Лівобережний-3 – Центральна площа: 97-118 гривень;

ж\м Сокіл – Центральна площа – 80-95 гривень;

вулиця Калинова – Центральна площа: 65 гривень;

вулиця Робоча – Центральна площа: 60-70 гривень.

Як знайти попутку в Дніпрі і скільки це коштує

Для зручності городян, в соціальних мережах і месенджерах були запущені спеціальні спільноти з пошуку попутників. Так, з легкістю на автомобілі можна дістатися до будь-якої точки міста, попередньо домовившись з водієм. Найпопулярніші спільноти, в яких ви можете знайти попутника – Telegram-канал Попутка Дніпро і група в Viber Попутники/водії – Дніпро.

Крім того, в Facebook існує багато груп і співтовариств, які спрямовані на новини і спілкування між жителями певних районів міста. У пошуковому рядку ви можете ввести назву вашого району і відразу ж відшукати потрібне вам співтовариство, наприклад, "Сонячний Дніпро", "12 квартал Дніпра", "Калинова Дніпро", "Соборний район, ж\м Перемога 1-6, Сокіл 1-2 Дніпро ".

Городяни шукають попутку в соцмережах Facebook: 12 квартал Дніпра

Ціни на попутки при карантині в Дніпрі стали вище. Крім того, багато водіїв вказують обов'язкові умови: наявність масок, рукавичок і антисептиків у пасажирів. Також є пропозиції з перевезення в інші міста і області.

У месенджерах багато інформації Подорожні / водії – Дніпро

Доїхати на попутці від проспекту Воронцова до центральної частини міста можна за 20-25 гривень, з ж\м Лівобережний-3 на ж\м Тополя-3 за 40 гривень, з центру на ж\м Комунар – за 25-30 гривень.

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В даний момент самоізоляція - правильний вибір Попутка Дніпро

Багато пасажирів шукають попутників, щоб розділити оплату таксі. Так, вартість попутки і таксі (якщо говорити про проїзд кількох людей в салоні) практично не відрізняється.

Карантин продовжено до 24 квітня Попутка Дніпро

Як доїхати з Дніпра в інші міста

Незважаючи на те, що в Україні оголошено карантин, багато хто продовжує пересуватися по країні на авто і підшукувати попутників. Так, в мережі багато пропозицій по поїздках в інші міста.

Ціни на проїзд з Дніпра

Найпопулярніші напрямки – великі українські міста:

Дніпро-Київ: 265-400 гривень;

Дніпро-Харків: 120-180 гривень;

Дніпро-Одеса: 245-385 гривень;

Дніпро-Львів: 560-850 гривень.

Також попитом користуються поїздки в міста, які знаходяться недалеко від Дніпра:

Дніпро-Новомосковськ: 25-30 гривень;

Дніпро-Кам'янське: 20-30 гривень;

Дніпро-Запоріжжя: 40-65 гривень;

Дніпро-Кривий Ріг: 80-120 гривень.

Не забувайте, що заходи безпеки були прийняті для того, щоб убезпечити вас і ваших близьких. Відкладіть справи і не виїжджайте з міста: залишитися вдома – найкращий варіант.

Бережіть своє здоров'я і не піддавайте небезпеці оточуючих людей МОЗ України

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