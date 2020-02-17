Швидкі побачення в Дніпрі: що це і як допомагає

Для того щоб знайти свою другу половинку, придумали новий спосіб знайомства – швидкі побачення.

Як в Дніпрі працюють швидкі побачення і до чого призводять такі знайомства – розповість OBOZREVATEL.

Швидкі побачення zygmantovich.com

Що таке швидкі побачення (speed-dating)

Швидкі побачення організовують з однією метою – познайомити людей один з одним. Цей захід проходить в закритому приміщенні, наприклад, в кафе, ресторанах і т.д.

Організатори speed-dating збирають певну кількість пар. Відзначимо, що в даному заході вік учасників обмежений. Середній вік – 21-40 років.

Чоловіки і жінки сідають один навпроти одного і починають спілкуватися. Кожній парі дається 5-7 хвилин для того, щоб встигнути розповісти все найголовніше про себе і дізнатися співрозмовника.

Після сигналу всі чоловіки пересідають до інших жінок і знову починають знайомитися. Так, учасники зможуть поспілкуватися з усіма і, таким чином, проявити симпатію до вподобаної людини.

Крім цього, протягом таких міні-побачень учасники можуть ставити позначки симпатій про людину, з якою спілкувалися.

Для цього кожному з учасників видаються спеціальні бейджики, на яких написані дані людини.

Після проведення speed-dating, якщо Ви проявили симпатію до вподобаного учасника, і він Вам відповів взаємністю, то організатори нададуть номери телефонів один одного. І вже потім Ви домовляєтеся про зустріч з цією людиною для подальшого спілкування.

Швидкі побачення speedating.kiev.ua

Як в Дніпрі проходять швидкі побачення

У Дніпрі часто проходять подібні вечірки. Учасники можуть не тільки знайомитися і спілкуватися з іншими людьми, а й цікаво провести своє дозвілля.

Як дізнався OBOZREVATEL, організатори швидких побачень в Дніпрі пропонують безліч веселих конкурсів для знайомства, активні танці, дискотеки та ігри з призами. В кінці вечора учасники можуть обмінятися телефонами через організаторів.

Клуби speed-dating запрошують рівну кількість чоловіків і жінок, які шукають серйозні відносини, і хочуть провести весело і приємно вечір.

Участь в швидких побаченнях платна. Вам потрібно заплатити за частування і організацію проведення. Середня вартість вечірки – 400-500 гривень.

Як відзначають дніпровські організатори, середній вік учасників speed-dating – 30-40 років. Але обмежень за віком немає.

Відзначимо, для того щоб відвідати даний захід, необхідно заздалегідь записатися. Це можна зробити через соціальні мережі.

Швидкі побачення в Дніпрі

Швидкі побачення в Дніпрі

Швидкі побачення в Дніпрі

У деяких дніпровських організаціях швидких побачень є й інші умови. Так, в ресторані збирають рівну кількість чоловіків і дівчат – 10-12 пар. Вік учасників: дівчата – 18-34 роки, чоловіки – 24-37 років.

Після цього учасників розсаджують по місцях і розповідають правила вечора знайомств. Потім дівчата залишаються за своїми столиками, а чоловіки по сигналу ведучого кожні 5 хвилин послідовно пересідають від дівчини до дівчини.

Також кожному учаснику видається "карта симпатій", де він може вказати вподобаних співрозмовників. Коли вечір швидких побачень закінчується, їх збирають і аналізують.

Після швидких побачень учасники грають в гру, під час якої тривають знайомитися і спілкуватися в невимушеній обстановці.

Відразу після вечірки, учасникам надсилають на електронну пошту контакти всіх, кому вони сподобалися. Чоловіки і дівчата телефонують, зустрічаються і продовжують знайомство.

Швидкі побачення в Дніпрі

Як жителі Дніпра брали участь в speed-dating

Завдяки швидким побаченням більшість дніпрян знайшли не тільки другу половинку, але і кращих друзів. Але бували випадки, коли міні-побачення оберталися розчаруванням.

"Я пішла на speed-dating заради інтересу, щоб розважитися на дозвіллі. Не скажу, що очікувала якогось фурору, але я дуже розчарувалася.

В принципі організація була на вищому рівні. Ми грали в цікаві ігри, брали участь в конкурсах і вигравали призи. Але ось навколишні люди мене зовсім не обрадували.

Траплялися ті, кому потрібні відносини на один вечір, і були ті, хто взагалі весь час мовчав. Мені 26 років, але учасники були набагато старші за мене. Деякі чоловіки виглядали як "голодні", яким від дівчат треба тільки одне.

Після заходу мені прислали пару номерів чоловіків, яким я сподобалася, але я не стала їм дзвонити, так як інтересу не було, і мені ніхто з них не сподобався.

Звичайно, були чоловіки, які готові до серйозних стосунків, але, поспілкувавшись з ними, мова про подальші зустрічі відразу відпадає. В основному це були чоловіки, які є "маміями" або ті, хто в свої далеко за 30 нічого в житті не домігся і не має.

В кінцевому підсумку я залишилася розчарована, але зате дізналася і відчула на собі, що таке швидкі побачення", – розповіла мешканка Дніпра Марія.

Новини Куди в Дніпрі віддати старі непотрібні речі

Швидкі побачення Пикабу

А ось дніпрянка Вікторія не проти ще раз відвідати подібні заходи:

"Я вперше відвідала speed-dating на 14 лютого. Дуже залишилася задоволена завдяки ведучому і організатором цього заходу.

Було атмосферно і затишно, так як інтер'єр закладу був красивий і з тематичними декораціями.

На жаль, серед учасників не було людини, з якою мені захотілося б поспілкуватися в подальшому майбутньому. Але в цьому немає нічого поганого.

В цілому учасники виявилися приємними співрозмовниками. Я отримала море позитивних емоцій і досвід в спілкуванні.

Швидкі побачення відмінна можливість весело провести вечір в оточенні цікавих людей, а також з конкурсами, піснями, танцями і подарунками. Хочу ще раз сходити на такий захід", – розповіла дніпрянка Вікторія.

Житель Дніпра Дмитро замість другої половинки знайшов кращу подругу:

"Я відвідав speed-dating для того, щоб знайти дівчину, з якою в майбутньому зміг би створити сім'ю. Але так вийшло, що я знайшов кращу подругу.

Ми з Катею дружимо вже більше п'яти років. З самого початку знайомства у нас було багато спільних інтересів.

Після декількох прогулянок разом ми зрозуміли, що один одного приваблюємо тільки як друзі, але не більше.

У минулому році Катя вийшла заміж, а я живу з дівчиною, але ми періодично збираємося разом і добре проводимо час.

Дуже радий, що завдяки speed-dating знайшов подругу, з якою у нас немає секретів і я знаю, що в будь-який момент вона зможе прийти мені на допомогу", – розповів Дмитро.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як кондуктори електротранспорту наживаються на жителях Дніпра. Багато хто навіть не підозрює, як їх жорстоко можуть обдурити.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал