Шопінг під час карантину: що і як можуть купити онлайн жителі Дніпра

У Дніпрі в період карантину до 24 квітня закриті всі торгові центри, безліч магазинів, а також заклади громадського харчування. На допомогу приходять онлайн-покупки.

Що і як можуть купити онлайн жителі Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.

Шопінг під час карантину Мир24

Покупки в аптеці

Якщо ж Вам терміново потрібні ліки, а вийти в аптеку немає можливості, то Ви легко можете здійснити покупку онлайн.

Для початку необхідно перейти на сайт потрібної аптеки. Потім слід вибрати кількість упаковок препарату і натиснути на кнопку "Додати в кошик".

Для завершення замовлення необхідно заповнити невелику анкету. Після заповнення обов'язкових пунктів, натисніть кнопку "Оформити замовлення".

Після цього найближчим часом Вам передзвонить оператор і уточнить деталі доставки.

Відзначимо, що ліки Вам доставить кур'єр особисто в руки. Він продемонструє цілісність, комплектність, а також оформить всі необхідні документи.

Середня вартість доставки по місту – 50-150 гривень. Якщо Ви зробите замовлення понад 500 гривень, то доставка буде безкоштовно.

Приклад замовлення онлайн

Побутова техніка

У Дніпрі в магазинах побутової техніки можна здійснити покупки онлайн. Товар кур'єр доставить особисто Вам в руки.

Для цього необхідно вибрати товар, а потім спосіб доставки. Обов'язково слід вказати адресу, дату і час доставки, а також дані одержувача.

Відзначимо, що Вам можуть не тільки доставити товар додому, але і при необхідності занести його. Вартість доставки в період карантину майже даром – 1 гривня.

Приклад замовлення онлайн

Приклад замовлення онлайн

Приклад замовлення онлайн

Косметика і інші засоби гігієни

Щоб придбати косметичні та гігієнічні засоби, необов'язково ходити в магазин. Жителі Дніпра можуть онлайн замовити необхідні засоби і кур'єр особисто і головне – безкоштовно доставить товар особисто в руки.

У зв'язку з ризиком епідеміологічної ситуації в країні така кур'єрська служба вживає низку заходів для забезпечення максимальної безпеки дніпрян.

Так, всі замовлення передають тільки на відкритому повітрі, поза приміщеннями. Відзначимо, що в зв'язку з можливими транспортними обмеженнями доставка може відбуватися поза узгоджених інтервалів.

Для своєчасного підтвердження доставки кур'єром потрібно бути на зв'язку за контактним номером телефону. Перед доставкою менеджери обов'язково узгодять з Вами деталі доставки, а кур'єр попередньо зателефонує Вам.

Оплатити своє замовлення Ви можете за допомогою банківської карти під час оформлення замовлення на сайті або готівкою, передавши їх кур'єру під час доставки. Кур'єр обов'язково повинен видати Вам товарний чек.

Для оформлення замовлення товару необхідно зареєструватися, вказати свої дані, адресу і час доставки.

Приклад замовлення онлайн

Продукти харчування

Якщо Ви хочете замовити доставку їжі з ресторану або кафе, то в Дніпрі під час карантину практично кожен заклад здійснює доставки. Просто перейдіть на сайт закладу, зробіть замовлення і кур'єр в швидкому режимі доставить Вам їжу.

Середня вартість доставки по місту – 30-50 гривень. Відзначимо, що в багатьох закладах діє правило: "Зробіть замовлення на певну суму і доставка буде безкоштовно".

Ви можете здійснити оплату за замовлення будь-яким зручним способом:

Банківською картою – інтернет-платіж;

Банківською картою при отриманні замовлення у кур'єра;

Готівкою при отриманні, кур'єр Вам видасть необхідну решту.

Приклад замовлення онлайн

Приклад замовлення онлайн

Також в Дніпрі і області в період карантину запустили нову акцію і деякі компанії зможуть доставити Вам цілий продуктовий набір, який Ви замовите, не виходячи з дому.

Вартість такого набору – 402 гривні. А доставка обійдеться в 60 гривень.

У продуктовий набір входить наступне:

Туалетний папір - 2 шт;

Мило туалетне (рідке або тверде екопак) - 1 шт;

Серветки вологі (15 шт) - 3 упаковки або серветки (паперові) 60 шт - 1 упаковка;

Батон пшеничний - 1 шт;

Яйця курячі - 1 упаковка;

Молоко тривалого зберігання - 1 шт;

Консерви рибні (бичок або сардина) - 1 шт;

Консерви м'ясні - 1 шт;

Олія - 1 шт;

Чай чорний 20-25 ф/пакети - 1 шт;

Кондитерські вироби (вафлі або печиво) - 1 шт;

Вода без газу 1.5 л - 1 шт;

Крупа (ячна або пшенична) - 1 шт;

Макарони - 1 шт;

Цукор - 1 шт;

Сіль - 1 шт.

Овочі (борщовий набір):

Картопля - 1 кг;

Морква - 1 кг;

Буряк - 1 кг;

Цибуля - 1 кг.

Фрукти:

Яблука - 1 кг;

Пакет великий - 1 шт.

Продуктовий набір

Одяг

Красиво і стильно виглядати потрібно завжди. Тому для цього існують онлайн-магазини.

Жителі Дніпра легко можуть вибрати речі, які сподобалися, замовити доставку кур'єром та сплатити як картою, так і готівкою.

Відзначимо, що в деяких магазинах при необхідності можна зробити повернення або заміну речей.

Доставка здійснюється згідно з тарифами обраної транспортної компанії. Середня вартість доставки одягу кур'єром – 50-100 гривень. Але в багатьох магазинах замовлення на певну суму доставляється безкоштовно.

Крім цього, в інтернет-магазинах часто проходять акції, розіграші та розсилки з промокодом на знижку, а також за покупки нараховуються бонусні бали, якими можна розрахуватися при оформленні замовлення.

Щоб замовити щось з одягу необхідно заповнити невелику анкету: ПІБ, телефон та адресу доставки. Іноді магазин може зажадати вказати дату і час доставки.

Після цього менеджер магазину з Вами зв'яжеться для підтвердження замовлення, а кур'єр перед доставкою товару передзвонить Вам.

Приклад замовлення онлайн

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту. Стало відомо, як зробити маску своїми руками в домашніх умовах.

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