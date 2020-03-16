Сезон шашликів у дворах багатоповерхівок: чому дніпряни проти

Перші теплі дні в Дніпрі відзначилися величезною кількістю відпочиваючих городян у дворах багатоповерхівок. Більшість розпалювали багаття для шашлику і влаштовували пікнік.

Про те, чому такий вид відпочинку більш доречний далеко від житлових будинків – розповість OBOZREVATEL.

Думка дніпрян: чому не потрібно смажити шашлики у дворах багатоповерхівок

Звичайно ж, хороша погода – відмінний привід відпочити на природі. Але якщо ви вирішили посмажити шашлики – кращим рішенням буде відвідати спеціально відведені для цього місця. Наприклад, орендувати альтанку або зону відпочинку, в яких є необхідні умови, а в разі невеликого загоряння не станеться пожежа.

Згідно п.1.18 Правил пожежної безпеки в Україні, розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 метрів від будівель та споруд, викидати непогашене вугілля забороняється. До речі, смажити шашлик дозволяється виключно на мангалі і тільки при наявності вогнегасника. Також потрібно стежити, щоб висота вогню не була більше 0,5 метрів.

Так, за даними ДСНС в Дніпропетровській області, за останні вихідні в місті і області сталося 54 пожежі, з яких 34 загоряння – в екосистемах, і 15 – в житловому секторі. Крім того, багато дніпрян негативно ставляться до такого виду відпочинку:

"На проспекті Гагаріна весняні шашлики – постійна історія. Ставлюся негативно, мені не подобаються дим і запахи, і розпивання спиртних напоїв. Я розумію, що сусіди з приватних будинків роблять те ж саме, і з таким же для інших ефектом, але вони це роблять на своїй території, а не на загальній ", – поділилася дніпрянка Аліна Мельникова.

Після посиденьок залишається сміття

Крім того, після посиденьок у дворах залишається сміття. Якщо ж пляшки від алкогольних напоїв частіше викидають в сміттєві баки, то саморобні мангали і багаття ніхто не прибирає.

"На цих вихідних ніхто не смажив шашлики, було холодно. А ось на минулих – майже цілий день. Музика, мати, сміття, запах м'яса і багаття – все було чутно в квартирі. А я живу на 7 поверсі. Думаю, пора встановлювати таблички з написом "смажте шашлики в спеціально відведених місцях". Це дуже некультурно ", – розповів житель ж\м Тополя Богдан.

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Чому багаття у дворі небезпечне для здоров'я

Як виявилося, небезпечно навіть просто знаходиться недалеко від багаття або мангала, вдихаючи дим.

"Шкода від багаття така ж, як від підприємства, але в мініатюрі. Шашличниця – це те ж джерело викидів, яке працює на вугіллі або дровах. Але воно маленьке, горить короткий час і радіус розсіювання невеликий. Речовини, які виділяються, ті ж, що при будь-якому іншому горінні, наприклад на ТЕС. У момент горіння в радіусі 3-5 метрів завжди будуть перевищення по дрібнодисперсному пилу і СО, для всіх видів сировини (вугілля, дрова). Вплив на здоров'я є, просто з-за невеликої тривалості він незначний", – розповіла еколог Тетяна Лампіка.

Саморобний стіл, який змайстрували жителі ж \ м Тополя

Саме тому варто розпалювати багаття і смажити м'ясо в спеціально відведених зонах. Молоді батьки також не згодні з любителями шашликів в громадських місцях:

"З дитиною просто неможливо вийти на прогулянку! В одному кінці двору сміття від вчорашнього шашлику, в іншому – вже багаття розпалюють, дихати нічим. Вважаю, що за таке просто потрібно штрафувати. Я не проти вилазки на шашлик, але не у дворі багатоповерхових будинків ", – розповіла мешканка Дніпра Анна.

Ніхто не прибирає за собою після смаження м'яса

Де в Дніпрі можна посмажити шашлик

У Дніпрі досить локацій, де можна відпочити на природі і посмажити шашлики, не бентежачи своїх сусідів:

Воронцовський пляж

У районі пляжу біля річки є парк з альтанками, які можна орендувати. Місце красиве і спокійне, ідеально підійде для недільних вилазок на природу. Орендувати альтанку можна з 10:00 до 23:00, вартість – 600 гривень за 10 людей, 800 гривень – за 20 осіб. Крім того, на місці можна замовити піцу.

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Коса на Перемозі

Орендувати альтанку з мангалом (з боку набережної) можна за 300 гривень. Крім того, ви можете взяти напрокат човен або каяк. Також можна захопити з собою вудки і порибалити.

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Альтанки на Сонячному

Відпочинок в дерев'яних альтанках на березі Дніпра, де відкривається прекрасний вид на річку. Біля кожної альтанки є свій мангал. На території альтанок можна смажити шашлик, насолоджуватися природою, засмагати на чистому піску. Крім того, на території можна купити прохолодні напої, плов або замовити кальян.

Ціни: альтанка на 8-12 чоловік (понеділок-четвер) 600 грн/(п'ятниця-неділя) 700 грн. Альтанка на 20-25 осіб – (понеділок-четвер) 800 грн/(п'ятниця-неділя) 1000 грн. Альтанка-будиночок на воді – 2000 грн, літня альтанка на воді – 1500 грн.

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