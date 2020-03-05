Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет: поради рятувальників Дніпра

Погода в Дніпрі тепла і весняна, а це означає, що городяни намагаються більше часу гуляти по місту і проводити час на природі.

У весняний період в службу надзвичайних ситуацій та поліцію надходить багато викликів з приводу виявлення підозрілих предметів. Це може бути як вибухонебезпечний снаряд, так і кинутий пакет або сумка з невідомим предметом. Як діяти в таких ситуаціях – розповість OBOZREVATEL.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет shutterstock

Існує чимало ситуацій, коли дніпряни знаходять вибухонебезпечні предмети. Так, 22 лютого на вулиці Столярова при ритті траншеї для прокладки комунікацій виявили застарілий вибухонебезпечний предмет. Піротехніки знешкодили і знищили гранату Ф-1.

Граната Ф-1 newsone

Пізніше, 29 лютого, на бульварі Рубіновий, 5 у дворі багатоповерхівки стався вибух, в якому постраждала 8-річна дитина. За словами свідка, він почув вибух, схожий на вибух гранати, почув крик про допомогу, побачив потерпілого, наклав йому джгут. Під час спілкування постраждалий хлопчик повідомив, що предмет, схожий на трубку, знайшов в проході між будинком. На даний момент потерпілий знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Коли його зможуть перевести в загальне відділення, поки невідомо.

У Дніпрі дитина виявила небезпечний пристрій біля будинку Колаж

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини і оточуючих. До них відносяться: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, гранати, патрони різних видів. Детальніше про план дій при виявленні підозрілого предмета Обозревателю розповіла прес-секретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева.

"Запам'ятайте! До виявленого невідомого предмета не можна торкатися – це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічної групи, які пройшли професійну підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами і різними боєприпасами", – розповіла Дар'я Гречіщева.

Якщо ви натрапили на невідомі предмети, необхідно дотримуватися певних правил, щоб уберегти від небезпеки себе і оточуючих, а саме:

– Ні в якому разі не чіпайте знахідку;

– Зверніть увагу на час і зафіксуйте його, щоб фахівці точно знали, коли підозрілий предмет був виявлений;

– Захистіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;

– Відведіть подалі оточуючих вас людей від підозрілої знахідки;

– Припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– Постарайтеся організувати тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців і не допускайте туди сторонніх;

– Про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити в службу порятунку "101" або в поліцію по телефону "102".

Пам'ятка від фахівців ГСЧС Дніпропетровської області

Основну небезпеку в таких предметах становлять пристрої ініціювання вибуху основної маси вибухівки боєприпасу. Якщо знайдений вами предмет знаходиться в землі, то від впливу вологи, взаємодії металу та вибухової речовини утворюються хімічні сполуки, які зовні виглядають як білуваті порошкоподібні нарости.

"Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Він стає більш небезпечним і може вибухнути від тертя, іскри чи удару", – підсумувала прес-секретар ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева.

При виявленні підозрілих предметів, категорично заборонено вчиняти будь-які маніпуляції, а саме:

– Піднімати, рухати, кидати і розбирати вибухонебезпечний предмет;

– Бити по корпусу або запальнику;

– Закапувати в землю або кидати предмет у воду;

– Обривати, чіпати дроти в предметі;

– Брати в руки і класти в кишеню або сумку;

– Збирати і здавати вибухонебезпечні предмети на металобрухт;

– Кидати в багаття або розводити вогонь, палити поблизу підозрілого предмета;

– Підпалювати вибухову речовину;

– Приносити будь-які вибухонебезпечні предмети в місця скупчення людей.

Не намагайтеся самостійно знешкодити підозрілий предмет newsroom

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