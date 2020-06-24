Що робити, якщо в Дніпрі відмовляють у прийомі дитини в дитячий сад

У Дніпрі в зв'язку з ослабленням карантину відновили роботу дитячі сади. Але дотримання норм і правил ніхто не відміняв. Як стало відомо OBOZREVATEL, в деяких дитсадках міста відмовляються приймати дітей, називаючи дивні причини.

Чи мають право в Дніпрі не прийняти дитину в дитячий сад – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL .

Як працюють дитячі садки Дніпра

У Дніпрі з 27 травня відновили роботу дитячі сади, але при цьому установам слід дотримуватися відповідні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України.

У роботу установ тимчасово внесли ряд нововведень. Так, перед початком робочої зміни всі працівники дошкільних закладів проходять температурний скринінг. Дітей перевіряють кожні чотири години. А при вході до установи обов'язково наявність місця для обробки рук антисептиками.

Ранковий прийом дітей і передачу після закінчення дня вихователі проводять на території дитсадка, але за межами приміщення. Відзначимо, що батьки обов'язково повинні бути в респіраторі або захисній масці.

Крім того, використання тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом заборонені. Також не дозволяється проведення батьківських зборів і будь-яких масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи.

Робота дитячих садків. Фото "Новости Бердянска"

"До вересня не приймаємо"

Як повідомила OBOZREVATEL мама двох дітей Наталя, своїх малюків вони з чоловіком планували віддати в дитячий сад цієї весни. Але через епідемію коронавіруса і введення карантину – довелося почекати:

"Коли ми дізналися, що дитячі садки знову працюватимуть, то вирішили все-таки віддати дітей в садок.

Але коли почали обдзвонювати кілька вподобаних установ міста, то отримували тільки одну відповідь: "До вересня нових дітей не беремо".

І що робити в такій ситуації? Нам з чоловіком потрібно виходити на роботу, а дітей просто немає з ким залишити. До того ж, малюкам потрібно спілкуватися з однолітками і розвиватися, а дитячий садок – це відмінна можливість.

Ніяких розпоряджень від уряду про заборону запису дітей "до вересня" ми не бачили. Чому і на якій підставі нам відмовляють?", – розповіла мама з Дніпра Наталя.

Діти в садку. Фото "deti-club.ru"

"Безглузда відмазка"

В одному з дитячих садків Дніпра мамі Вікторії відмовили в прийомі її дитини, назвавши безглузду причину:

"У цей дитячий сад ми ходили до початку карантинного режиму. Коли почалося ослаблення і я побачила, що наш сад відкрили, то відразу ж звернулася до співробітників за подробицями.

Але мою дочку відмовилися брати в сад нібито через те, що зі мною і дитиною проживає наша бабуся, якій уже 60 років і вона "в зоні ризику і схильна до зараження коронавірусом".

Я була в ступорі. Не розумію, що за дискримінація? У багатьох батьків діти часто проводять час з бабусями і дідусями. До того ж, в громадських місцях або на дитячих майданчиках щодня можна зустріти бабусь, які гуляють з онуками, і нічого катастрофічного в цьому немає.

Думаю, це звичайна безглузда відмазка. Але що робити в цій ситуації? Кому скаржитися?!", – розповіла мама з Дніпра Вікторія.

Діти в садку. Фото "publicclub.ru"

Чи мають право в Дніпрі не прийняти дитину в дитячий сад

Як розповів OBOZREVATEL головний спеціаліст відділу правопросвітництва і надання безоплатної правової допомоги ДМЦ з надання вторинної правової допомоги Аліна Дерманська, згідно з протоколом №31 Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, від 25 травня дозволено відкрити заклади дошкільної освіти, але за умови неухильного виконання тимчасових рекомендацій по організації протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти на період карантину:

"У свою чергу, в тимчасових рекомендаціях відсутні такі заходи, як відмова в прийомі дитини до закладу дошкільної освіти, в тому числі, якщо дитина проживає з особою, яка досягла 60-річного віку або з будь-яких інших причин", – прокоментувала Аліна Дерманська.

У разі, якщо відмовляють у прийомі дитини в дитячий сад в Дніпрі, юрист рекомендує звертатися до керівництва відповідної установи в письмовій формі і вимагати надання обґрунтованої письмової відповіді, в якій роз'яснять причини такої відмови згідно з чинним законодавством України.

Діти в садку. Фото "Detki.co.il"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що щорічно 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції. В цьому році буде цілих три вихідних – з 27 по 29 червня. Тому жителі Дніпра замислюються над тим, куди поїхати відпочити.