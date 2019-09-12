СБУ намагається заблокувати будівництво баскетбольної арени, яку жителі Кам'янського чекали 5 років

Ця недобудова знайома кожному жителю міста. Покинута і забута, вона уже почала руйнуватися на очах. Але як тільки влада знайшла кошти, щоб її добудувати, об'єкт відразу ж привернув увагу Служби безпеки України. Але про все по порядку.

Будівництво тренувальної бази зі спортивною ареною на 3014 місць почалося в Кам'янському ще в 2013 році в рамках підготовки країни до прийому чемпіонату "Євробаскет-2015". Але в зв'язку з неспокійною ситуацією в Україні, в 2014 році Міжнародна федерація баскетболу прийняла рішення перенести турнір в іншу країну. А в Кам'янському залишилась недобудова. Велика, перспективна і без фінансування. Об'єкт був переданий на баланс держави. Все йшло до того, що його спіткає доля забутих проектів, будівля просто завалиться, ставши пам'ятником нереалізованого потенціалу.

Баскетбольна арена в Кам'янському Событие

Отримати фінансування стало можливо завдяки проекту, який стартував у 2018 р. за ініціативи президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського та отримав підтримку Кабміну, Міністерства молоді і спорту і Верховної Ради України.

У підсумку Кабміном було затверджено обсяг субвенцій з Державного бюджету місцевим на створення нових і проведення будівельно-ремонтних робіт в уже існуючих палацах спорту і завершення розпочатих. І у нас такий об'єкт був. У лютому 2019-го мером Андрієм Білоусовим було написано листа до Кабміну з проханням передати об'єкт незавершеного будівництва у власність міста. Наказом №11 від 27 лютого 2019 р. державне агентство інфраструктурних проектів України задовольнило прохання, а 22 травня Кабмін прийняв рішення виділити фінансування. Заявки тоді надійшли з 12 міст України. Кам'янське виявилося в числі 6 міст-переможців. Після чого було проведено прозорий тендер і визначено фірму-підрядника, яка запропонувала найменшу ціну.

"Будівництво ведеться за рахунок державного бюджету в рамках цільової програми зі створення багатофункціональних Палаців спорту. Багато міст України брали участь в конкурсі. Кам'янське увійшло в шістку переможців. Ми виграли конкурс і отримали найбільшу суму з держбюджету на будівництво даного спорткомплексу. Тут будуть створені всі умови для того, щоб наші спортсмени на професійному рівні могли займатися спортом, ставати чемпіонами України і, можливо, навіть світу", - сказав Андрій Білоусов.

Андрій Бєлоусов

І ось в серпні 2019 року за парканом з'явилася техніка, почали активно завозити будматеріали і проводити роботи. Радості жителів Кам'янського не було меж. Спорткомплекс такого рівня дає можливість не тільки займатися спортом кам'янчанам, а й приймати в місті змагання європейського рівня.

Історія ніби як обіцяла закінчитися хепі-ендом, поки на горизонті несподівано (або очікувано?) не з'явились співробітники місцевої СБУ.

З власних джерел нашому журналісту вдалося з'ясувати, що в Кам'янську міськраду, на балансі якої знаходиться спорткомплекс, надійшов запит від СБУ з вимогою надати їм всі укладені договори по цьому об'єкту, починаючи з 2011 року! Примітно, що приводом для таких вимог стала все та ж кримінальна справа, через яку тижнем раніше ті ж люди приходили до міського парку і вимагали документи на дитячі атракціони. Підписано документ все тим же тимчасово виконуючим обов'язки начальника Кам'янського міського відділу товаришем на прізвище Чорний. Було незрозуміло, яке відношення має спецслужба до спортивного комплексу, поки не з'ясувалася наступна інформація.

Ось що на умовах анонімності розповів нам представник фірми-підрядника:

"Не знаю, збіг це чи ні, але як тільки нам надійшла на рахунок передоплата і ми приступили до робіт, мої робочі помітили, що біля об'єкта якісь люди спостерігають за тим, що відбувається з припаркованих машин. Спочатку ми не надали цьому значення і списали на цікавість городян. Через кілька днів стало цікавіше. Все ті ж люди стали підходити до працівників і випитувати інформацію "А хто будує?", "А що будуєте?", "А як з вашим начальством зв'язатися?" ... і вони зв'язалися таки. З непрозорими натяками, що ми могли б і поділитися, вірніше зробити "благодійний внесок на підтримку служби безпеки". І що загрожує відмова від такої пропозиції арештами рахунків, техніки, обшуками, що просто паралізує роботу".

Створюється враження, що в Україні зараз існує дві Служби безпеки України, або в самій службі існує два крила – ті, хто воюють з терористами і російськими окупантами, проводять спецоперації, і ті, хто заробляє і "жахає" бізнес.

А тепер давайте згадаємо, що говорив новий Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час форуму в столиці тиждень тому:

"Все, що вони робили, то це роками "жахали" бізнес за вже існуючими відпрацьованими схемами: знаходили або вносили кримінальне провадження, у слідчого судді отримували постанову на слідчі дії або оперативно-розшукову діяльність. Потім з цією постановою проводили негласні слідчі дії, обшуки – забирали з офісу комп'ютери, бухгалтерію, гроші, матеріали, паралізували роботу підприємства. А потім чекали, коли ж бізнес прийде просити викуп. Ми ці схеми знищимо. Поліція більше не має права просто так втручатися в діяльність бізнесу. Ми провели засідання уряду і прийняли рішення про ліквідацію УБЕЗу. Це ще незавершена справа, але правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки зробить так само", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук

Як бачимо, нова влада в курсі того, що відбувається, знає про всі схеми і навіть обіцяє їх прикрити. Але методи кам'янських співробітників СБУ залишаються старі. Силовики "доять" бізнес. Замість того, щоб ловити шпигунів, спецслужба "жахає" в Кам'янському підприємців. І випадок це не одноразовий, хоча багато бізнесменів вважають за краще мовчати і платити данину.

Ми вже писали про те, як СБУ-шники в Кам'янському зацікавилися дитячими атракціонами в міському парку. Тоді ми закликали підприємців, які зіткнулися зі схожою проблемою, не мовчати і звертатися до редакції. Минуло менше тижня, а таких звернень вже більше десяти. Ми продовжимо писати про подібні факти, коли співробітники СБУ в Кам'янському намагаються заробити, зловживаючи своїм службовим становищем і відверто шантажуючи підприємців міста.

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