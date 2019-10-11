Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

Збільшилося число розлучень в молодих сім'ях без дітей.

Детальніше про те, як розлучитися і скільки це коштує - розповість OBOZREVATEL .

Як подати на розлучення в Дніпрі

Як розлучитися через РАГС в 2019 році

Для того, щоб розірвати шлюб через РАГС, потрібно:

- відсутність спільних неповнолітніх дітей;

- обопільна згода подружжя на розірвання шлюбу.

В такому випадку розлучення через РАГС - найпростіший варіант розірвання шлюбу в Україні.

Якою РАГС потрібно звертатися

Для оформлення розлучення чоловікові і дружині необхідно звернутися до органу реєстрації актів цивільного стану, за місцем проживання (прописки) одного з них.

У кожному районі Дніпра є свій РАГС:

- Амур-Нижньодніпровський районний відділ РАГС - проспект Слобожанський, 15. Телефон: (056) 223-00-55;

- Шевченківський (Бабушкінський) районний відділ РАГС - проспект Гагаріна, 112. Телефон: (056) 767-20-58;

- Індустріальний районний відділ РАГС - проспект Слобожанський, 14. Телефон (056) 760-11-13;

- Самарський районний відділ РАГС - вул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056) 728-22-85;

- Соборний (Жовтневий) районний відділ РАГС - вул. Вернадського, 15. Телефон: (056) 744-85-33;

- Чечелівське (Красногвардійський) районний відділ РАГС - проспект Пушкіна, 67. Телефон: (056) 239-84-97;

- Новокадацкій (Ленінський) районний відділ РАГС - вул. Данила Галицького, 31. Телефон: (056) 375-54-26;

- Дніпропетровський районний відділ РАГС - вул. Шмідта, 43-а. Телефон: (056) 371-27-49;

- Центральний (Кіровський) районний відділ РАГС - вул. Січеславська Набережна, 10. Телефон:

(056) 778-06-98, (056) 778-42-98.

Там же потрібно заповнити спільну заяву про реєстрацію розірвання шлюбу. Наявність неповнолітніх дітей від інших шлюбів не впливає на можливість розлучення в РАГСі.

Які документи потрібні для розірвання шлюбу

- спільна заява подружжя;

- свідоцтво про шлюб;

- паспорт та ІПН.

Скільки чекати

Процедура оформлення розірвання шлюбних відносин через РАГС займає один місяць. Згідно із законом, саме протягом місяця подружжя може відкликати заяву.

Якщо бажання розлучитися за цей місяць не пропало, чоловік і дружина в призначений день повинні прийти в РАГС для реєстрації розірвання шлюбу. При підтвердженні намірів видається відповідне свідоцтво про розлучення.

Якщо ж один з подружжя відкликає заяву, то можливість розлучення в РАГСі анулюється і далі йде вже судова процедура.

Крім того, як регламентовано ч. 4 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію АКТІВ Цивільного стану", дата розірвання шлюбу може бути перенесена на інший день на письмове прохання подружжя. Така можливість надається тим, хто не може з'явиться в РАГС в запланований день.

Скільки коштує розлучитися в Дніпрі

Шлюборозлучний процес не назвеш витратним. Так, у разі реєстрації розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя не мають дітей сплачується держмито в розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - 8 гривень 50 копійок. Крім того, в ціну шлюборозлучного процесу можуть включатися додаткові платні послуги РАЦСу.

У чому складність розлучення через суд

У сім'ї, в якій виховуються неповнолітні діти, а подружжя згодні розлучитися - доведеться звернутися в суд для оформлення розлучення. У такій ситуації необхідно складати спільну заяву, виклавши причини розлучення. Знадобляться такі документи:

- Заява від подружжя

- Свідоцтво про шлюб - копія

- Свідоцтво про народження всіх спільних дітей - копія

- Цивільні паспорти подружжя

- Документи, що підтверджують факт усиновлення / удочеріння

Важливо: розриваючи шлюб, в якому є діти, потрібно надати суду договір "Про виховання і забезпеченні дитини після розірвання шлюбу батьків".

Як подати на розлучення, якщо один з подружжя не згоден

Не має значення, чи згодна друга сторона на розлучення. Ви маєте право самостійно його ініціювати, але в такій ситуації краще заручитися підтримкою досвідчених юристів. Адвокат допоможе справедливо розділити майно, домогтися визначення місця проживання дитини з вами, не допустить приховування доходів чоловіком, розробить всі необхідні документи і підготує потужну доказову базу.

В яких випадках заяву на розірвання шлюбу у вас не приймуть

З метою захисту прав майбутньої дитини і дитини, яка не досягла 1 року, законодавством передбачені випадки, коли позов про розірвання шлюбу не буде прийнятий судом до розгляду. Так, за загальним правилом з таким позовом не можна звертатися:

- під час вагітності дружини;

- протягом одного року після народження дитини.

Однак із загального правила є винятки

Під час вагітності і до моменту досягнення дитиною року один з подружжя може подати заяву про розлучення, якщо інший член подружжя вчинив протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального злочину щодо другого з подружжя або дитини. Крім того, один з подружжя має право пред'явити позов про розірвання шлюбу під час вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

Як часто одружуються і розлучаються в Дніпрі

У Дніпрі за перші 6 місяців 2019 роки одружилися 7832 пари. Це на 52 пари більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але і кількість розлучень теж зросла. Якщо в минулому році з січня по червень розлучилися 1 856 пар, в цьому півріччі - на 12 більше посилання - 1 868.

Ця статистика стосується лише тих пар, які за обопільною згодою розривають шлюб через РАГС і у них немає неповнолітніх дітей. В іншому випадку подружжя розлучається тільки через суд.

Яна Коваль

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