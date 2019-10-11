Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро в деталях

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

890 Читати матеріал російською

Збільшилося число розлучень в молодих сім'ях без дітей.

Детальніше про те, як розлучитися і скільки це коштує - розповість OBOZREVATEL .

Як подати на розлучення в Дніпрі

Як подати на розлучення в Дніпрі

Як розлучитися через РАГС в 2019 році

Для того, щоб розірвати шлюб через РАГС, потрібно:

- відсутність спільних неповнолітніх дітей;

- обопільна згода подружжя на розірвання шлюбу.

В такому випадку розлучення через РАГС - найпростіший варіант розірвання шлюбу в Україні.

Новини
"Можна нагодувати все село!" В Індонезії гості весілля побилися за їжу

Якою РАГС потрібно звертатися

Для оформлення розлучення чоловікові і дружині необхідно звернутися до органу реєстрації актів цивільного стану, за місцем проживання (прописки) одного з них.

У кожному районі Дніпра є свій РАГС:

- Амур-Нижньодніпровський районний відділ РАГС - проспект Слобожанський, 15. Телефон: (056) 223-00-55;

- Шевченківський (Бабушкінський) районний відділ РАГС - проспект Гагаріна, 112. Телефон: (056) 767-20-58;

- Індустріальний районний відділ РАГС - проспект Слобожанський, 14. Телефон (056) 760-11-13;

- Самарський районний відділ РАГС - вул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056) 728-22-85;

- Соборний (Жовтневий) районний відділ РАГС - вул. Вернадського, 15. Телефон: (056) 744-85-33;

- Чечелівське (Красногвардійський) районний відділ РАГС - проспект Пушкіна, 67. Телефон: (056) 239-84-97;

- Новокадацкій (Ленінський) районний відділ РАГС - вул. Данила Галицького, 31. Телефон: (056) 375-54-26;

- Дніпропетровський районний відділ РАГС - вул. Шмідта, 43-а. Телефон: (056) 371-27-49;

- Центральний (Кіровський) районний відділ РАГС - вул. Січеславська Набережна, 10. Телефон:

(056) 778-06-98, (056) 778-42-98.

Там же потрібно заповнити спільну заяву про реєстрацію розірвання шлюбу. Наявність неповнолітніх дітей від інших шлюбів не впливає на можливість розлучення в РАГСі.

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

Які документи потрібні для розірвання шлюбу

- спільна заява подружжя;

- свідоцтво про шлюб;

- паспорт та ІПН.

Скільки чекати

Процедура оформлення розірвання шлюбних відносин через РАГС займає один місяць. Згідно із законом, саме протягом місяця подружжя може відкликати заяву.

Новини
Розкішне плаття, діамантові обручки й поцілунки: з'явилися нові фото з весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін

Якщо бажання розлучитися за цей місяць не пропало, чоловік і дружина в призначений день повинні прийти в РАГС для реєстрації розірвання шлюбу. При підтвердженні намірів видається відповідне свідоцтво про розлучення.

Якщо ж один з подружжя відкликає заяву, то можливість розлучення в РАГСі анулюється і далі йде вже судова процедура.

Крім того, як регламентовано ч. 4 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію АКТІВ Цивільного стану", дата розірвання шлюбу може бути перенесена на інший день на письмове прохання подружжя. Така можливість надається тим, хто не може з'явиться в РАГС в запланований день.

Скільки коштує розлучитися в Дніпрі

Шлюборозлучний процес не назвеш витратним. Так, у разі реєстрації розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя не мають дітей сплачується держмито в розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - 8 гривень 50 копійок. Крім того, в ціну шлюборозлучного процесу можуть включатися додаткові платні послуги РАЦСу.

У чому складність розлучення через суд

У сім'ї, в якій виховуються неповнолітні діти, а подружжя згодні розлучитися - доведеться звернутися в суд для оформлення розлучення. У такій ситуації необхідно складати спільну заяву, виклавши причини розлучення. Знадобляться такі документи:

- Заява від подружжя

- Свідоцтво про шлюб - копія

- Свідоцтво про народження всіх спільних дітей - копія

- Цивільні паспорти подружжя

- Документи, що підтверджують факт усиновлення / удочеріння

Важливо: розриваючи шлюб, в якому є діти, потрібно надати суду договір "Про виховання і забезпеченні дитини після розірвання шлюбу батьків".

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

Як подати на розлучення, якщо один з подружжя не згоден

Не має значення, чи згодна друга сторона на розлучення. Ви маєте право самостійно його ініціювати, але в такій ситуації краще заручитися підтримкою досвідчених юристів. Адвокат допоможе справедливо розділити майно, домогтися визначення місця проживання дитини з вами, не допустить приховування доходів чоловіком, розробить всі необхідні документи і підготує потужну доказову базу.

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

В яких випадках заяву на розірвання шлюбу у вас не приймуть

З метою захисту прав майбутньої дитини і дитини, яка не досягла 1 року, законодавством передбачені випадки, коли позов про розірвання шлюбу не буде прийнятий судом до розгляду. Так, за загальним правилом з таким позовом не можна звертатися:

- під час вагітності дружини;

- протягом одного року після народження дитини.

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

Однак із загального правила є винятки

Під час вагітності і до моменту досягнення дитиною року один з подружжя може подати заяву про розлучення, якщо інший член подружжя вчинив протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального злочину щодо другого з подружжя або дитини. Крім того, один з подружжя має право пред'явити позов про розірвання шлюбу під час вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

Розлучення в Дніпрі: скільки це коштує і куди звертатися

Як часто одружуються і розлучаються в Дніпрі

У Дніпрі за перші 6 місяців 2019 роки одружилися 7832 пари. Це на 52 пари більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але і кількість розлучень теж зросла. Якщо в минулому році з січня по червень розлучилися 1 856 пар, в цьому півріччі - на 12 більше посилання - 1 868.

Ця статистика стосується лише тих пар, які за обопільною згодою розривають шлюб через РАГС і у них немає неповнолітніх дітей. В іншому випадку подружжя розлучається тільки через суд.

Яна Коваль

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
розлучення весілля
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel