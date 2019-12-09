Розлучення через суд в Дніпрі: терміни і подробиці оформлення

У Дніпрі розірвати шлюб через суд – процедура нелегка. Так, можна зіткнутися з деякими труднощами і терміни розлучення затягнуться.

Як в Дніпрі оформити розлучення через суд і що для цього потрібно – OBOZREVATEL розповість далі.

Народна правда Розлучення через суд в Дніпрі

В якому випадку відбувається розлучення через суд

Розірвання шлюбу в судовому порядку провадиться в тому випадку, якщо у пари є неповнолітні діти або спільно нажите майно.

Так, до суду необхідно подати письмовий договір про те, з ким будуть проживати діти після розлучення, і як будуть забезпечувати і виховувати один з батьків.

Аліменти після розлучення

Згідно із законодавством України, слід оформити договір про те, хто буде платити аліменти на дитину. Після цього договір необхідно нотаріально завірити.

Розлучення через суд в Дніпрі Psychologies

Терміни розлучення через суд

У разі якщо пара обопільно згодна на розірвання шлюбу, то це відбувається протягом місяця.

Процес може затягнутися на кілька місяців, якщо одна зі сторін проти розлучення. Далі оформлення розірвання шлюбу залежить від адвоката або юриста.

Відзначимо, що розлучення за згодою однієї зі сторін – можливе. Для цього слід подати до суду позовну заяву про розірвання шлюбу. Потрібно бути готовим до того, що процес розлучення може затягнутися на тривалий період.

Розлучення через суд в Дніпрі prorazvod.org

В яких випадках розлучення через суд неможливе

Розірвання шлюбу в позасудовому та судовому порядку заборонено в тому випадку, якщо дружина вагітна або протягом одного року з моменту народження дитини.

Розлучитися в таких випадках можна тільки при деяких нюансах:

У свідоцтві про народження дитини відсутній графа про батька;

Злочин з боку одного з подружжя;

Біологічним батьком дитини є інший чоловік.

Документи для оформлення розлучення через суд:

Заява про розлучення в двох примірниках;

Свідоцтво про шлюб;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Чек про оплату судового збору;

Копія паспорта позивачка.

Приклад заяви на розлучення через суд moirebenok.ua

Складнощі оформлення розлучення через суд в Дніпрі

Житель Дніпра Анатолій зі своєю колишньою дружиною не могли розлучитися три місяці:

"Дружина не хотіла давати розлучення. Я звернувся до адвоката з позовною заявою, оплатив за це 400 гривень. Три місяці нас не могли розвести. Я приходив на засідання суду, а його переносили. Причина була одна: "У Вас маленькі діти, їм ще немає 18 років".

В результаті наш шлюб розірвали через три місяці. Звичайно, щоб прискорити процес, можна було доплатити потрібним людям. Але мені це не горіло, тому я чекав три місяці", – розповів Анатолій.

Розлучення через суд в Дніпрі Razvod24.ru

Куди звертатися в Дніпрі

Заяву про розірвання шлюбу необхідно подати в суд за місцем проживання відповідача.

Шевченківський районний суд: просп. Дмитра Яворницького, 57.

Соборний районний суд: вул. Паторжинського, 18А. Телефон: 056-720-93-64.

Індустріальний районний суд: просп. Газети "Правда", 84. Телефон: 056-720-94-08.

Амур-Нижньодніпровський районний суд: вул. Новосельна, 9. Телефон: 056-223-81-95.

Самарський районний суд: вул. Електрична, 1А. Телефон: 056-728-22-36.

Новокодацький районний суд: вул. Коробова, 6. Телефон: 056-370-77-51.

Центральний районний суд: вул. Пушкіна, 29. Телефон: 056-233-50-26.

Чечелівський районний суд: просп. Пушкіна, 77Б. Телефон: 056-371-27-02.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!