Робота віддалено в Дніпрі: кому готові платити 25 000 гривень і більше

У період карантину багато дніпрян перейшли на віддалену форму роботи. Незаслужено вважається, що так платять менше, хоча це помилкова думка.

OBOZREVATEL розвіє міфи і розповість, скільки можна заробити в Дніпрі, працюючи віддалено.

Робота віддалено в Дніпрі: які зарплати пропонують ua.depositphotos

Згідно з даними сервісів з пошуку роботи, в Дніпрі достатньо пропозицій щодо працевлаштування в віддаленому режимі. Лідирують за кількістю пропозицій вакансії в сферах IT, адміністрування, діловодства і дизайну. Не відстають такі сфери, як маркетинг, реклама і PR. Досить багато пропозицій в сфері культури.

У Дніпрі багато пропозицій по роботі віддалено work.ua

Згідно з інформацією сайтів з пошуку роботи в Дніпрі, середня зарплата в місті на сьогодні – 12 000 гривень.

За даними сайтів з пошуку роботи, середня зарплата в Дніпрі становить 12 000 гривень work.ua

За останніми даними Міністерства фінансів України, середня заробітна плата в Дніпрі – 11 003 гривні. На сьогодні – це один з найвищих показників в українських регіонах.

Середні зарплати по Україні Міністерство фінансів України

У Дніпрі - одні з найвищих зарплат по Україні Міністерство фінансів України

Будучи висококваліфікованим фахівцем, працюючи віддалено в Дніпрі можна заробити до 60 000 гривень. Звичайно ж, претендуючи на таку заробітну плату, від працівника вимагається високий рівень освіти і досвід, а також вдало закриті кейси та проекти. Багато роботодавців, які пропонують високу зарплату, також вимагають знання іноземної мови, в деяких випадках – декількох мов.

У ТОП найбільш високооплачуваних вакансій в Дніпрі у віддаленому режимі входять:

Сфера IT – від 8000 до 60 000 гривень;

Адміністрування, керівництво середньої ланки – від 6000 до 45 000 гривень;

Дизайн – від 10 000 до 25 000 гривень;

Викладання іноземних мов – від 10 000 до 25 000 гривень;

Логістика – від 10 000 до 20 000 гривень.

Заробіток вище середнього також пропонують фахівцям в сферах інженерії, SEO, SMM, менеджменту та юриспруденції.

Знання іноземних мов допоможе знайти гідну роботу віддалено work.ua

Важливий досвід роботи і навички work.ua

За даними Торгово-промислової палати, під час карантину в Україні рівень безробіття становить 13,7-15,4% – це найвищий показник за останні 15 років в країні. За перший місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн і становить 2,5-2,8 млн осіб.

Як повідомляють в Державній службі зайнятості, за останніми даними рівень безробіття в Україні залишається вище середнього у порівнянні з країнами Європейського союзу. Першими роботу втратили ті, хто неформально працював в галузях, діяльність яких була зупинена на час карантину – це близько 1 млн осіб з 4 млн, зайнятих у цих галузях. Також в більшості випадків роботу втратили ті працівники, які не змогли добиратися на роботу через зупинку пасажирського сполучення.

Рівень безробіття в Україні зростає Pinterest

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