Робоча віза за кордон: у скільки обійдеться оформлення в Дніпрі

Українці все частіше стали виїжджати на роботу за кордон і тому бажаючих отримати візу для виїзду стає більше. Віза дає право легально працювати за кордоном, але для її оформлення доведеться витратити багато часу і пристойну суму грошей.
Як в Дніпрі оформити робочу візу в популярні країни і скільки це буде коштувати – розповість OBOZREVATEL.
Робоча віза
Vsetutpl
Види віз
Відповідні документи бувають короткострокові і довгострокові.
Короткострокові візи діляться на:
транзитна;
гостьова;
ділова;
туристична.
Довгострокові візи:
робоча;
гостьова;
студентська;
імміграційна.
Відзначимо, що вид візи залежить від статусу заявника – проста, службова або дипломатична.
Віза в Польщу
Робочу візу можна оформити в консульстві чи візовому центрі.
Для оформлення візи в Польщу через консульство потрібно:
Заповнити відповідну анкету.
Дві фотографії.
Закордонний паспорт (оригінал і копія).
Цивільний паспорт (оригінал і копія).
Страховий поліс (оригінал і копія).
Запрошення на роботу з польської сторони (якщо є).
Крім цього, додатково від Вас можуть вимагати бронь квитків, свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу, а також можуть провести співбесіду.
З моменту подачі необхідних документів та оплати візового збору повинно пройти 5-7 днів. Можуть бути і затримки – до двох місяців.
В середньому робоча віза в Польщу в Дніпрі оформляється за 20 робочих днів.
Робоча віза
Eurabota.ua
Вартість документа:
Робоча віза на 180 днів – 3300 гривень.
Термінова робоча віза на 180 днів – 4200 гривень.
Воєводська віза на рік – близько 10500 гривень.
Віза в США
Оформити візу в США – шлях не з легких. Заявник повинен відповідати кільком вимогам:
Високий рівень кваліфікації, який підтверджується дипломом.
Петиція про співробітника з боку роботодавця.
Віза в США оформляється на три роки, потім її можна продовжувати. Після 6 років перебування в США необхідно отримати "зелену карту".
Для оформлення робочої візи в США слід пройти кілька етапів:
Подача петиції про працівника та її затвердження в Службі громадянства та імміграції.
Подача петиції допускається за півроку до відкриття візи.
Після розгляду (від двох тижнів до двох місяців) роботодавець отримує повідомлення.
Заявник може збирати документи на робочу візу в США, заповнювати анкету, оплачувати збір і визначатися з датою співбесіди.
Список необхідних документів:
Петиція, складена роботодавцем;
Форма I-797;
Запрошення від роботодавця.
Підтвердження наявної кваліфікації.
Довідки з попередніх місць роботи.
Закордонний паспорт.
Громадянський паспорт.
Візова анкета і підтвердження про її реєстрацію.
Електронне фото.
Чек про сплату консульського збору.
Запис на співбесіду.
Оригінал довідки з місця роботи.
Виписка з рахунку в банку.
Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу.
Якщо є діти, копії свідоцтва про народження.
Копії паперів на нерухоме майно та автомобіль.
Вартість робочої візи в США становить близько 8 тисяч гривень.
Робоча віза
pacific.kiev.ua
Віза в Чехію
Робоча віза в Чехію оформляється на три місяці, півроку і два роки.
Необхідні документи:
Запрошення від роботодавця.
Візова анкета.
Страховий поліс.
Паспорт.
Закордонний паспорт.
Фотографії.
Дозвіл на роботу.
Крім цього, слід сплатити візовий збір і збір в консульство.
Вартість робочої візи в Чехію:
Віза на 90 днів – 8700 гривень.
Віза на два роки – близько 12 тисяч гривень.
Віза в Литву
Для оформлення робочої візи в Литву знадобиться:
Закордонний паспорт.
Цивільний паспорт (оригінал і копія).
Візова анкета.
Дві фотографії.
Страховий поліс.
Робоча віза в Литву оформляється на рік. Її вартість становить близько 18 тисяч гривень.
Робоча віза
Шопінг в Польщі
Віза в Ізраїль
Робоча віза в Ізраїль оформляється 3-4 тижні. Для цього слід зібрати наступні документи:
Закордонний паспорт (оригінал і копія).
Паспорт (оригінал і копія).
2 фотографії.
Заява з проханням про відкриття робочої візи.
Оригінал і копію дозволу або трудового контракту.
Документ про проходження співбесіди.
Довідку про відсутність судимості.
Довідку, про стан здоров'я отриману в визнаних Посольством Ізраїлю медичних установах.
Медичну страховку.
Чек про сплату консульського збору.
У 2019 робоча віза в Ізраїль діє всього рік. Але бувають випадки, коли можна продовжити до п'яти років. Оформлення такої візи обійдеться близько 1500 гривень.
Відзначимо, що термін оформлення візи в Ізраїль – від 3 до 21 днів.
Робоча віза
RusAdventures.ru
Віза до Німеччини
Існує два варіанти оформлення робочої візи до Німеччини: на півроку (сезонна віза) або мінімум на рік.
Список необхідних документів для оформлення:
Закордонний паспорт (оригінал і копія).
Громадянський паспорт.
Візова анкета.
Три фотографії.
Страховий поліс.
Укладений контракт з роботодавцем.
Підтвердження кваліфікації.
Дозвіл на роботу.
Вартість піврічної візи до Німеччини складає 8700 гривень. Річна віза обійдеться в 10500 гривень.
Робоча віза
Companion UA
Де оформити візи в Дніпрі
Для оформлення робочої візи Вам необхідно звернутися до Національного візового центра: вулиця Святослава Хороброго, 38А. Телефон: 067-561-55-69.
Або до бізнес-центра, в якому знаходяться консульства різних країн: вулиця Барикадна, 15А. Телефон: 056-790-12-25.
Софія Ковнір
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!