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5 листопада • оновлено в 16:08
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Робоча віза за кордон: у скільки обійдеться оформлення в Дніпрі

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Українці все частіше стали виїжджати на роботу за кордон і тому бажаючих отримати візу для виїзду стає більше. Віза дає право легально працювати за кордоном, але для її оформлення доведеться витратити багато часу і пристойну суму грошей.

Як в Дніпрі оформити робочу візу в популярні країни і скільки це буде коштувати – розповість OBOZREVATEL.

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Робоча віза

Робоча віза

Vsetutpl

Види віз

Відповідні документи бувають короткострокові і довгострокові.

Короткострокові візи діляться на:

  • транзитна;

  • гостьова;

  • ділова;

  • туристична.

Довгострокові візи:

  • робоча;

  • гостьова;

  • студентська;

  • імміграційна.

Відзначимо, що вид візи залежить від статусу заявника – проста, службова або дипломатична.

Віза в Польщу

Робочу візу можна оформити в консульстві чи візовому центрі.

Для оформлення візи в Польщу через консульство потрібно:

  • Заповнити відповідну анкету.

  • Дві фотографії.

  • Закордонний паспорт (оригінал і копія).

  • Цивільний паспорт (оригінал і копія).

  • Страховий поліс (оригінал і копія).

  • Запрошення на роботу з польської сторони (якщо є).

Крім цього, додатково від Вас можуть вимагати бронь квитків, свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу, а також можуть провести співбесіду.

З моменту подачі необхідних документів та оплати візового збору повинно пройти 5-7 днів. Можуть бути і затримки – до двох місяців.

В середньому робоча віза в Польщу в Дніпрі оформляється за 20 робочих днів.

Робоча віза

Робоча віза

Eurabota.ua

Вартість документа:

  • Робоча віза на 180 днів – 3300 гривень.

  • Термінова робоча віза на 180 днів – 4200 гривень.

  • Воєводська віза на рік – близько 10500 гривень.

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Віза в США

Оформити візу в США – шлях не з легких. Заявник повинен відповідати кільком вимогам:

  • Високий рівень кваліфікації, який підтверджується дипломом.

  • Петиція про співробітника з боку роботодавця.

  • Віза в США оформляється на три роки, потім її можна продовжувати. Після 6 років перебування в США необхідно отримати "зелену карту".

Для оформлення робочої візи в США слід пройти кілька етапів:

  • Подача петиції про працівника та її затвердження в Службі громадянства та імміграції.

  • Подача петиції допускається за півроку до відкриття візи.

  • Після розгляду (від двох тижнів до двох місяців) роботодавець отримує повідомлення.

  • Заявник може збирати документи на робочу візу в США, заповнювати анкету, оплачувати збір і визначатися з датою співбесіди.

Список необхідних документів:

  • Петиція, складена роботодавцем;

  • Форма I-797;

  • Запрошення від роботодавця.

  • Підтвердження наявної кваліфікації.

  • Довідки з попередніх місць роботи.

  • Закордонний паспорт.

  • Громадянський паспорт.

  • Візова анкета і підтвердження про її реєстрацію.

  • Електронне фото.

  • Чек про сплату консульського збору.

  • Запис на співбесіду.

  • Оригінал довідки з місця роботи.

  • Виписка з рахунку в банку.

  • Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу.

  • Якщо є діти, копії свідоцтва про народження.

  • Копії паперів на нерухоме майно та автомобіль.

Вартість робочої візи в США становить близько 8 тисяч гривень.

Робоча віза

Робоча віза

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Віза в Чехію

Робоча віза в Чехію оформляється на три місяці, півроку і два роки.

Необхідні документи:

  • Запрошення від роботодавця.

  • Візова анкета.

  • Страховий поліс.

  • Паспорт.

  • Закордонний паспорт.

  • Фотографії.

  • Дозвіл на роботу.

Крім цього, слід сплатити візовий збір і збір в консульство.

Вартість робочої візи в Чехію:

  • Віза на 90 днів – 8700 гривень.

  • Віза на два роки – близько 12 тисяч гривень.

Віза в Литву

Для оформлення робочої візи в Литву знадобиться:

  • Закордонний паспорт.

  • Цивільний паспорт (оригінал і копія).

  • Візова анкета.

  • Дві фотографії.

  • Страховий поліс.

Робоча віза в Литву оформляється на рік. Її вартість становить близько 18 тисяч гривень.

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Робоча віза

Робоча віза

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Віза в Ізраїль

Робоча віза в Ізраїль оформляється 3-4 тижні. Для цього слід зібрати наступні документи:

  • Закордонний паспорт (оригінал і копія).

  • Паспорт (оригінал і копія).

  • 2 фотографії.

  • Заява з проханням про відкриття робочої візи.

  • Оригінал і копію дозволу або трудового контракту.

  • Документ про проходження співбесіди.

  • Довідку про відсутність судимості.

  • Довідку, про стан здоров'я отриману в визнаних Посольством Ізраїлю медичних установах.

  • Медичну страховку.

  • Чек про сплату консульського збору.

У 2019 робоча віза в Ізраїль діє всього рік. Але бувають випадки, коли можна продовжити до п'яти років. Оформлення такої візи обійдеться близько 1500 гривень.

Відзначимо, що термін оформлення візи в Ізраїль – від 3 до 21 днів.

Робоча віза

Робоча віза

RusAdventures.ru

Віза до Німеччини

Існує два варіанти оформлення робочої візи до Німеччини: на півроку (сезонна віза) або мінімум на рік.

Список необхідних документів для оформлення:

  • Закордонний паспорт (оригінал і копія).

  • Громадянський паспорт.

  • Візова анкета.

  • Три фотографії.

  • Страховий поліс.

  • Укладений контракт з роботодавцем.

  • Підтвердження кваліфікації.

  • Дозвіл на роботу.

Вартість піврічної візи до Німеччини складає 8700 гривень. Річна віза обійдеться в 10500 гривень.

Робоча віза

Робоча віза

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Де оформити візи в Дніпрі

Для оформлення робочої візи Вам необхідно звернутися до Національного візового центра: вулиця Святослава Хороброго, 38А. Телефон: 067-561-55-69.

Або до бізнес-центра, в якому знаходяться консульства різних країн: вулиця Барикадна, 15А. Телефон: 056-790-12-25.

Софія Ковнір

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