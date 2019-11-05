Робоча віза за кордон: у скільки обійдеться оформлення в Дніпрі

Українці все частіше стали виїжджати на роботу за кордон і тому бажаючих отримати візу для виїзду стає більше. Віза дає право легально працювати за кордоном, але для її оформлення доведеться витратити багато часу і пристойну суму грошей.

Як в Дніпрі оформити робочу візу в популярні країни і скільки це буде коштувати – розповість OBOZREVATEL.

Робоча віза Vsetutpl

Види віз

Відповідні документи бувають короткострокові і довгострокові.

Короткострокові візи діляться на:

транзитна;

гостьова;

ділова;

туристична.

Довгострокові візи:

робоча;

гостьова;

студентська;

імміграційна.

Відзначимо, що вид візи залежить від статусу заявника – проста, службова або дипломатична.

Віза в Польщу

Робочу візу можна оформити в консульстві чи візовому центрі.

Для оформлення візи в Польщу через консульство потрібно:

Заповнити відповідну анкету.

Дві фотографії.

Закордонний паспорт (оригінал і копія).

Цивільний паспорт (оригінал і копія).

Страховий поліс (оригінал і копія).

Запрошення на роботу з польської сторони (якщо є).

Крім цього, додатково від Вас можуть вимагати бронь квитків, свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу, а також можуть провести співбесіду.

З моменту подачі необхідних документів та оплати візового збору повинно пройти 5-7 днів. Можуть бути і затримки – до двох місяців.

В середньому робоча віза в Польщу в Дніпрі оформляється за 20 робочих днів.

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Вартість документа:

Робоча віза на 180 днів – 3300 гривень.

Термінова робоча віза на 180 днів – 4200 гривень.

Воєводська віза на рік – близько 10500 гривень.

Віза в США

Оформити візу в США – шлях не з легких. Заявник повинен відповідати кільком вимогам:

Високий рівень кваліфікації, який підтверджується дипломом.

Петиція про співробітника з боку роботодавця.

Віза в США оформляється на три роки, потім її можна продовжувати. Після 6 років перебування в США необхідно отримати "зелену карту".

Для оформлення робочої візи в США слід пройти кілька етапів:

Подача петиції про працівника та її затвердження в Службі громадянства та імміграції.

Подача петиції допускається за півроку до відкриття візи.

Після розгляду (від двох тижнів до двох місяців) роботодавець отримує повідомлення.

Заявник може збирати документи на робочу візу в США, заповнювати анкету, оплачувати збір і визначатися з датою співбесіди.

Список необхідних документів:

Петиція, складена роботодавцем;

Форма I-797;

Запрошення від роботодавця.

Підтвердження наявної кваліфікації.

Довідки з попередніх місць роботи.

Закордонний паспорт.

Громадянський паспорт.

Візова анкета і підтвердження про її реєстрацію.

Електронне фото.

Чек про сплату консульського збору.

Запис на співбесіду.

Оригінал довідки з місця роботи.

Виписка з рахунку в банку.

Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу.

Якщо є діти, копії свідоцтва про народження.

Копії паперів на нерухоме майно та автомобіль.

Вартість робочої візи в США становить близько 8 тисяч гривень.

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Віза в Чехію

Робоча віза в Чехію оформляється на три місяці, півроку і два роки.

Необхідні документи:

Запрошення від роботодавця.

Візова анкета.

Страховий поліс.

Паспорт.

Закордонний паспорт.

Фотографії.

Дозвіл на роботу.

Крім цього, слід сплатити візовий збір і збір в консульство.

Вартість робочої візи в Чехію:

Віза на 90 днів – 8700 гривень.

Віза на два роки – близько 12 тисяч гривень.

Віза в Литву

Для оформлення робочої візи в Литву знадобиться:

Закордонний паспорт.

Цивільний паспорт (оригінал і копія).

Візова анкета.

Дві фотографії.

Страховий поліс.

Робоча віза в Литву оформляється на рік. Її вартість становить близько 18 тисяч гривень.

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Віза в Ізраїль

Робоча віза в Ізраїль оформляється 3-4 тижні. Для цього слід зібрати наступні документи:

Закордонний паспорт (оригінал і копія).

Паспорт (оригінал і копія).

2 фотографії.

Заява з проханням про відкриття робочої візи.

Оригінал і копію дозволу або трудового контракту.

Документ про проходження співбесіди.

Довідку про відсутність судимості.

Довідку, про стан здоров'я отриману в визнаних Посольством Ізраїлю медичних установах.

Медичну страховку.

Чек про сплату консульського збору.

У 2019 робоча віза в Ізраїль діє всього рік. Але бувають випадки, коли можна продовжити до п'яти років. Оформлення такої візи обійдеться близько 1500 гривень.

Відзначимо, що термін оформлення візи в Ізраїль – від 3 до 21 днів.

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Віза до Німеччини

Існує два варіанти оформлення робочої візи до Німеччини: на півроку (сезонна віза) або мінімум на рік.

Список необхідних документів для оформлення:

Закордонний паспорт (оригінал і копія).

Громадянський паспорт.

Візова анкета.

Три фотографії.

Страховий поліс.

Укладений контракт з роботодавцем.

Підтвердження кваліфікації.

Дозвіл на роботу.

Вартість піврічної візи до Німеччини складає 8700 гривень. Річна віза обійдеться в 10500 гривень.

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Де оформити візи в Дніпрі

Для оформлення робочої візи Вам необхідно звернутися до Національного візового центра: вулиця Святослава Хороброго, 38А. Телефон: 067-561-55-69.

Або до бізнес-центра, в якому знаходяться консульства різних країн: вулиця Барикадна, 15А. Телефон: 056-790-12-25.

Софія Ковнір

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