Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі: як оформити

У Дніпрі процедура виписки та прописки стала набагато простіше і швидше. Але місцевим жителям все ж доведеться зібрати ряд документів і врахувати кілька нюансів.

Як в Дніпрі прописати і виписати людину, і що для цього потрібно зробити – розповість OBOZREVATEL.

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Реєстрація дітей до 14 років

Прописати дитину до 14 років можна тільки за місцем реєстрації одного з батьків. Відзначимо, що згода господаря житла не потрібна.

У Дніпрі з 2020 року можна буде прописати дитину молодше 14 років за допомогою порталу державних послуг "Дія".

Дія

Додаток з'явився зовсім нещодавно і зараз знаходиться в стадії розробки. Тут планують оцифрувати топ-50 державних послуг, у тому числі і реєстрацію місця проживання.

Дія

Дія

Дія

Документи для реєстрації дитини

Відповідна заява на оформлення прописки;

Оригінал і копія свідоцтва про народження;

Оригінал і копія паспорта одного з батьків, до якого прописується дитина;

Чек про оплату арбітражного збору.

Відзначимо, що для реєстрації дитини молодше 14 років необхідна присутність батьків.

Що потрібно для виписки та прописки в Дніпрі

Жителям Дніпра необхідно зібрати ряд документів для того, щоб зареєструвати місце проживання:

Паспорт громадянина України;

Заява про реєстрацію місця проживання;

Чек про оплату арбітражного збору (близько 40 гривень);

Військовий квиток;

Заява про зняття з реєстрації місця проживання (у разі здійснення прописки одночасно з випискою з попередньої адреси);

Документи, що підтверджують право на проживання в квартирі, будинку.

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Де оформити прописку в Дніпрі

У Дніпрі оформити прописку або виписку можна в органах місцевого самоврядування та Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Центр надання адміністративних послуг Дніпровської міської ради: проспект Дмитра Яворницького, 75. Телефон: 099-203-09-25.

Центр надання адміністративних послуг "Лівобережний": проспект Слобожанський, 31Д. Телефон: 099-602-10-02.

ЦНАП в Дніпрі 056

Скільки треба чекати

Жителям Дніпра, які тільки виписалися з одного місця проживання, протягом 30 календарних днів слід зареєструватися за новою адресою.

У разі простроченого терміну реєстрації понад 30 днів стягується адміністративний збір за підвищеною ставкою – 120 гривень.

Прописка оформляється в день надання всіх документів і за бажанням заявника може проводитись одночасно з випискою з попереднього місця проживання.

Терміни оформлення прописки в ЦНАП Дніпра не повинні перевищувати 30 днів.

Онлайн-прописка в Дніпрі

Для жителів Дніпра придумали спрощений спосіб, щоб прописатися або виписатися.

Для цього необхідно зайти на портал iGov, зареєструватися і після цього отримати призначений час візиту.

Виберіть пункт "Місце проживання", потім "Реєстрація місця проживання". Після авторизації оформіть заяву і завантажте всі необхідні документи.

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Відзначимо, що якщо Ви хочете зареєструвати місце проживання дитини молодше 14 років, то потрібно вибрати інший пункт і також заповнити відповідну заяву.

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Реєстрація виписки та прописки в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські підприємці зможуть повноцінно використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) замість класичних вже з 19 квітня. На даному етапі Державна податкова служба продовжує тестувати "Прросто" в режимі онлайн.

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