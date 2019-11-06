Проституція в Дніпрі: сповідь дівчини легкої поведінки

В Україні пропонують легалізувати проституцію, так як це допоможе тримати ситуацію під контролем і вирішить безліч проблем. Відбудеться легалізація чи ні – поки невідомо.

Дніпрянка Анна (ім'я змінено на прохання дівчини) розповіла OBOZREVATEL, що спонукало її почати займатися проституцією, і як після цього змінилося життя.

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"Потрібно годувати сім'ю"

Анні всього 36 років і вона виховує двох дітей:

"Я сирота, батьки померли, коли я була ще зовсім маленькою. Вийшла заміж дуже рано – в 18 років. Народила доньку і сина, яким вже по 14 років. Після народження дітей чоловік почав жорстко пити і пропадати ночами незрозуміло де. Іноді справа доходила і до рукоприкладства з його боку ... Загалом, я подала на розлучення, забрала дітей і переїхала в будинок на околиці міста, який мені дістався у спадок.

Спочатку працювала в продуктовому магазині, але моєї зарплати катастрофічно не вистачало. Одного разу моя напарниця запропонувала сходити з нею в клуб, щоб розвіятися (крім роботи я білого світа не бачила). Коли ми туди прийшли, до нас відразу підійшла компанія чоловіків, нібито друзі моєї напарниці. Того вечора ми знатно погуляли, і на ранок я прокинулася на вдома одного з чоловіків.

Такі гулянки почастішали. Дітей залишала на сусідку, а іноді навіть одних (вони спокійній спали вдома, а вранці я поверталася і збирала їх до школи).

Я не знаю, як описати ці відчуття, але мені подобалося для різноманітності спати з різними чоловіками. Щотижня у мене був новий. Але коли один з них заплатив мені за ніч, я не стала чинити опір і вирішила заробляти на цьому. Ну а що? Годувати ж сім'ю потрібно".

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Робота на себе

"Так я почала працювати на себе. Знаю, що деякі дівчата працюють на сутенера, але це невигідно. Частину зароблених грошей доведеться віддавати йому. А так я маю непоганий заробіток і вільний графік.

Мій робочий графік починається з 21:00. Вдень я все так само підробляю продавцем в магазині. Місце роботи в основному на трасах, де зупиняються фури. Коли погода нельотна, то йду заробляти в клуби, там багато бажаючих розважитись.

За ніч обслуговую по-різному – два або три чоловіка, не більше. Час – 50 доларів, якщо клієнт просить щось незвичайне – 100-150 доларів за годину. Я за захищений секс, тому п'ю спеціальні таблетки і займаюся ним тільки з презервативом.

Також я залишаю клієнтам свій номер телефону, і в будь-який момент вони можуть мені зателефонувати. Але зазначу, що тільки у вечірній час.

Працювати в цій області на себе набагато зручніше, так як я можу в будь-який день зробити собі вихідний і провести час з дітьми.

В місяць моя заробітна плата становить близько 100 тисяч гривень. Деяку суму відкладаю на "чорний" день, а інші гроші витрачаю на себе і дітей.

Раз на місяць я відвідую гінеколога і здаю всі аналізи, щоб точно знати, що я здорова і не підхопила якусь заразу".

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"Діти здогадуються, але мовчать"

"Мої діти досить дорослі і знають, хто такі дівчата легкої поведінки. Вони часто задають питання, куди я йду вночі, але завжди кажу, що до подруг або вигадую будь-яку іншу причину. Думаю, що вони здогадуються, ким я підробляю, але мовчать. Вони люблять мене, і я це бачу та ціную.

Я роблю для них все, щоб вони жили в комфорті і ні від кого не залежали. Вони найдорожче, що у мене є.

Родичів у мене практично немає, а знайомі або друзі намагаються не торкатися цієї теми, і продовжують спілкуватися зі мною. Адже всі розуміють, що у кожного своє життя і свій вибір.

Звичайно, є люди, які за спиною дорікають мене і поливають брудом. Але я намагаюся не звертати уваги і жити своїм життям".

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Проблеми з особистим життям

"Був у мене один чоловік, з яким ми зустрічалися трохи більше року. В той момент я по-справжньому закохалася і зав'язала зі своєю нелегальною працею. Коли він дізнався про моє, так би мовити, минуле, то стався дуже великий скандал. Він став дорікати мене у всіх гріхах і обзивати брудними словами. І навіть те, що я кинула цю роботу заради нього, його не зупинило. Ми розлучилися і більше ніколи не бачилися.

З того моменту я вирішила, що не хочу знову заміж або заводити стосунки. Мені комфортно жити так. Регулярний секс є і це добре".

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Курйозні випадки

"У цій сфері бувають випадки, коли стає дискомфортно і іноді навіть доходить до бійок.

Наприклад, боротьба між дівчатами легкої поведінки. Коли ти починаєш працювати і всіляко намагаєшся охмурити чоловіка, то в цей момент може влізти твоя колега. Найчастіше ті, які працюють на сутенера. Одного разу і я потрапила в подібну ситуацію.

Нас було двоє – я і моя знайома, яка працює на певну людину. Я побачила прибуткового клієнта і намагалася заманити його до себе. Моя колега вирішила вчинити так само, але у неї нічого не вийшло. У підсумку вона підбігла до мене, схопила за волосся і між нами зав'язалася бійка. Той вечір для мене закінчився синцями та подряпинами. І така конкуренція між дівчатами легкої поведінки постійна.

Часто трапляються клієнти, які сходять з розуму через секс. Мені пропонували і жорсткі рольові ігри, БДСМ та інше. Взагалі я це не підтримую, але якщо погоджуюся, то сума за послугу значно збільшується.

Буває, коли чоловік "не може". У таких випадках у мене завжди є спеціальні таблетки, за які мені доплачують".

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"Не хочу повертатися до колишнього життя"

"З власного досвіду скажу, що проституція – це як наркотик. Якщо почав займатися цією справою, то дуже складно від неї відчепитися. Якщо чесно, не шкодую про свій вибір. У мене є діти, друзі, які завжди поруч зі мною, підтримують і знають мене, як хорошу людину. Я завжди можу прийти їм на допомогу, дати пораду і моя робота ніяк на це не впливає.

Я ні в якому разі не хочу агітувати за цю професію, кожен вирішує сам, чим йому займатися по життю.

Але до колишнього життя повертатися не хочу. Я маю хороший заробіток, багато шанувальників і мені це подобається. Я не заперечую, що колись все це доведеться закінчити, але про це поки ще рано думати. Я і так живу щасливо і відчуваю себе чудово".

Софія Ковнір

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