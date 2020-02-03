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3 лютого • оновлено в 14:42
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Яна Коваль

"Продати собаку і заплатити за комуналку": як дніпряни відреагували на заяву нардепа

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Жителі Дніпра негативно і саркастично відреагували на заяву депутата Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Яку реакцію серед дніпрян викликала "винахідливість" нардепа – розповість OBOZREVATEL.

Як дніпряни відреагували на заяву депутата Брагар

Як дніпряни відреагували на заяву депутата Брагар

Facebook

Бурхлива реакція в соціальних мережах підкріплювалася різноманітними емоціями городян. Багато дніпрян висміяли заяву нардепа, яку він зробив 1 лютого в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна":

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Ідея продати собаку і оплатити вирученими коштами за комунальні послуги прозвучала від депутата Брагара після того, як пенсіонерка Любов Павлівна з Кіровоградської області озвучила суму платіжки за газ і свою пенсію:

"Моя пенсія – 2 000 гривень. Тисячу дев'ятсот п'ятьдесят три гривні – саме стільки потрібно віддати за газ в цьому місяці, крім того – 154 гривні за транспортування. Як можна прожити, поясніть?" – задала питання в прямому ефірі пенсіонерка Любов Павлівна.

Також ведучий ефіру акцентував, що тоді на життя у пенсіонерки залишається "мінус 107 гривень".

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Відповідь народного депутата Євгена Брагара шокував всіх гостей ефіру і глядачів:

"Якщо у вас є пес елітної породи – ви можете продати його і оплатити комунальні послуги", – заявив Брагар.

У соціальних мережах негайно з'явилася величезна кількість постів від жителів Дніпра, які висловили свою точку зору по відношенню до народного депутата і його ідеї. Ось лише кілька з них.

Реакція дніпрян на заяву нардепа

Реакція дніпрян на заяву нардепа

Facebook: Оксана Онищенко

У деяких з'явилися питання

У деяких з'явилися питання

Facebook: В'ячеслав Поєзднік

Дітей і друзів не продають

Дітей і друзів не продають

Facebook: Nonna Kats

Старі меми з новим змістом

Старі меми з новим змістом

Facebook: Марія Хребтієвська

Перші бізнес-ідеї

Перші бізнес-ідеї

Facebook: В'ячеслав Поєзднік

Безвихідь

Безвихідь

Facebook: Максим Мельник

Любов не продається

Любов не продається

Facebook: Olena Donenko

Повернення до витоків

Повернення до витоків

Facebook: Денис Давидов

Альтернатива

Альтернатива

Facebook: Oleksandr Hrechko

Хороша ідея

Хороша ідея

Facebook: Баба и кіт

Протест собак

Протест собак

Facebook: Євген Терехов

Перший торг з нотками сарказму

Перший торг з нотками сарказму

Facebook: Ihor Soldatenko

З любов'ю

З любов'ю

Facebook: Сергій Подзюбан

Точка зору

Точка зору

Facebook: Захар Терещенко

Донні проти!

Донні проти!

Facebook: Катерина Леонова

Звичайно ж, це жарт

Звичайно ж, це жарт

Facebook: Сергій Отчич

Чому я?

Чому я?

Facebook: Elena Savenko

Стартап

Стартап

Facebook: Олександр Аронець

Замість собак пропонують нирки

Замість собак пропонують нирки

Facebook: Tetyana Dolghier

Діджіталізація в Дніпрі

Діджіталізація в Дніпрі

Facebook: Олександр Аронець

Нова валюта

Нова валюта

Facebook: Андрій Макаров

Трохи фантазії

Трохи фантазії

Facebook: Таги Джафаров

Тварини починають пристосовуватися до нових умов

Тварини починають пристосовуватися до нових умов

Facebook: Natali Shulika

Щурик врятує від холодів

Щурик врятує від холодів

Facebook: Natali Shulika

Крім того, свою точку зору висловив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Багато городян підтримали його позицію.

"Шановному Євгену Брагару я раджу сходити в магазин АТБ і купити собі мізки яловичі. Там зараз на них знижка", – заявив заступник мера.

На своїй сторінці в Facebook Брагар спробував виправдатися тим, що він новачок в політиці і не має досвіду спілкування з масами:

Відповідь Євгена Брагар

Відповідь Євгена Брагар

Facebook: Євген Брагар

За його словами, він не хотів кого-небудь образити, а лише намагався привернути увагу до проблеми, коли заможні люди намагаються оформити субсидію, але через недосвідченість вибрав невдалі формулювання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що знайдена собака, що прославилася в скандалі з Брагаром.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
пенсії відпрацювати борг по комуналці комунальні послуги розпродажі тварини
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