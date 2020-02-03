"Продати собаку і заплатити за комуналку": як дніпряни відреагували на заяву нардепа

Жителі Дніпра негативно і саркастично відреагували на заяву депутата Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Яку реакцію серед дніпрян викликала "винахідливість" нардепа – розповість OBOZREVATEL.

Як дніпряни відреагували на заяву депутата Брагар Facebook

Бурхлива реакція в соціальних мережах підкріплювалася різноманітними емоціями городян. Багато дніпрян висміяли заяву нардепа, яку він зробив 1 лютого в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна":

Ідея продати собаку і оплатити вирученими коштами за комунальні послуги прозвучала від депутата Брагара після того, як пенсіонерка Любов Павлівна з Кіровоградської області озвучила суму платіжки за газ і свою пенсію:

"Моя пенсія – 2 000 гривень. Тисячу дев'ятсот п'ятьдесят три гривні – саме стільки потрібно віддати за газ в цьому місяці, крім того – 154 гривні за транспортування. Як можна прожити, поясніть?" – задала питання в прямому ефірі пенсіонерка Любов Павлівна.

Також ведучий ефіру акцентував, що тоді на життя у пенсіонерки залишається "мінус 107 гривень".

Відповідь народного депутата Євгена Брагара шокував всіх гостей ефіру і глядачів:

"Якщо у вас є пес елітної породи – ви можете продати його і оплатити комунальні послуги", – заявив Брагар.

У соціальних мережах негайно з'явилася величезна кількість постів від жителів Дніпра, які висловили свою точку зору по відношенню до народного депутата і його ідеї. Ось лише кілька з них.

Реакція дніпрян на заяву нардепа Facebook: Оксана Онищенко

У деяких з'явилися питання Facebook: В'ячеслав Поєзднік

Дітей і друзів не продають Facebook: Nonna Kats

Старі меми з новим змістом Facebook: Марія Хребтієвська

Перші бізнес-ідеї Facebook: В'ячеслав Поєзднік

Безвихідь Facebook: Максим Мельник

Любов не продається Facebook: Olena Donenko

Повернення до витоків Facebook: Денис Давидов

Альтернатива Facebook: Oleksandr Hrechko

Хороша ідея Facebook: Баба и кіт

Протест собак Facebook: Євген Терехов

Перший торг з нотками сарказму Facebook: Ihor Soldatenko

З любов'ю Facebook: Сергій Подзюбан

Точка зору Facebook: Захар Терещенко

Донні проти! Facebook: Катерина Леонова

Звичайно ж, це жарт Facebook: Сергій Отчич

Чому я? Facebook: Elena Savenko

Стартап Facebook: Олександр Аронець

Замість собак пропонують нирки Facebook: Tetyana Dolghier

Діджіталізація в Дніпрі Facebook: Олександр Аронець

Нова валюта Facebook: Андрій Макаров

Трохи фантазії Facebook: Таги Джафаров

Тварини починають пристосовуватися до нових умов Facebook: Natali Shulika

Щурик врятує від холодів Facebook: Natali Shulika

Крім того, свою точку зору висловив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Багато городян підтримали його позицію.

"Шановному Євгену Брагару я раджу сходити в магазин АТБ і купити собі мізки яловичі. Там зараз на них знижка", – заявив заступник мера.

На своїй сторінці в Facebook Брагар спробував виправдатися тим, що він новачок в політиці і не має досвіду спілкування з масами:

Відповідь Євгена Брагар Facebook: Євген Брагар

За його словами, він не хотів кого-небудь образити, а лише намагався привернути увагу до проблеми, коли заможні люди намагаються оформити субсидію, але через недосвідченість вибрав невдалі формулювання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що знайдена собака, що прославилася в скандалі з Брагаром.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!