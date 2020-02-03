"Продати собаку і заплатити за комуналку": як дніпряни відреагували на заяву нардепа

Жителі Дніпра негативно і саркастично відреагували на заяву депутата Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.
Яку реакцію серед дніпрян викликала "винахідливість" нардепа – розповість OBOZREVATEL.
Як дніпряни відреагували на заяву депутата Брагар
Бурхлива реакція в соціальних мережах підкріплювалася різноманітними емоціями городян. Багато дніпрян висміяли заяву нардепа, яку він зробив 1 лютого в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна":
Ідея продати собаку і оплатити вирученими коштами за комунальні послуги прозвучала від депутата Брагара після того, як пенсіонерка Любов Павлівна з Кіровоградської області озвучила суму платіжки за газ і свою пенсію:
"Моя пенсія – 2 000 гривень. Тисячу дев'ятсот п'ятьдесят три гривні – саме стільки потрібно віддати за газ в цьому місяці, крім того – 154 гривні за транспортування. Як можна прожити, поясніть?" – задала питання в прямому ефірі пенсіонерка Любов Павлівна.
Також ведучий ефіру акцентував, що тоді на життя у пенсіонерки залишається "мінус 107 гривень".
Відповідь народного депутата Євгена Брагара шокував всіх гостей ефіру і глядачів:
"Якщо у вас є пес елітної породи – ви можете продати його і оплатити комунальні послуги", – заявив Брагар.
У соціальних мережах негайно з'явилася величезна кількість постів від жителів Дніпра, які висловили свою точку зору по відношенню до народного депутата і його ідеї. Ось лише кілька з них.
Реакція дніпрян на заяву нардепа
Facebook: Оксана Онищенко
У деяких з'явилися питання
Facebook: В'ячеслав Поєзднік
Дітей і друзів не продають
Facebook: Nonna Kats
Старі меми з новим змістом
Facebook: Марія Хребтієвська
Перші бізнес-ідеї
Facebook: В'ячеслав Поєзднік
Безвихідь
Facebook: Максим Мельник
Любов не продається
Facebook: Olena Donenko
Повернення до витоків
Facebook: Денис Давидов
Альтернатива
Facebook: Oleksandr Hrechko
Хороша ідея
Facebook: Баба и кіт
Протест собак
Facebook: Євген Терехов
Перший торг з нотками сарказму
Facebook: Ihor Soldatenko
З любов'ю
Facebook: Сергій Подзюбан
Точка зору
Facebook: Захар Терещенко
Донні проти!
Facebook: Катерина Леонова
Звичайно ж, це жарт
Facebook: Сергій Отчич
Чому я?
Facebook: Elena Savenko
Стартап
Facebook: Олександр Аронець
Замість собак пропонують нирки
Facebook: Tetyana Dolghier
Діджіталізація в Дніпрі
Facebook: Олександр Аронець
Нова валюта
Facebook: Андрій Макаров
Трохи фантазії
Facebook: Таги Джафаров
Тварини починають пристосовуватися до нових умов
Facebook: Natali Shulika
Щурик врятує від холодів
Facebook: Natali Shulika
Крім того, свою точку зору висловив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Багато городян підтримали його позицію.
"Шановному Євгену Брагару я раджу сходити в магазин АТБ і купити собі мізки яловичі. Там зараз на них знижка", – заявив заступник мера.
На своїй сторінці в Facebook Брагар спробував виправдатися тим, що він новачок в політиці і не має досвіду спілкування з масами:
Відповідь Євгена Брагар
Facebook: Євген Брагар
За його словами, він не хотів кого-небудь образити, а лише намагався привернути увагу до проблеми, коли заможні люди намагаються оформити субсидію, але через недосвідченість вибрав невдалі формулювання.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що знайдена собака, що прославилася в скандалі з Брагаром.
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