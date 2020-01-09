Пробне ЗНО в Дніпрі: скільки це коштує і як зареєструватися

Пробний іспит зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпрі проведуть з метою ознайомлення абітурієнтів зі структурою тесту і процедурою проходження в цілому.

Реєстрація для участі в тесті розпочалась 3 січня і триватиме до 24 січня, повідомляють в Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО в Дніпрі bigkiev.com.ua

Тест з української мови та літератури абітурієнти складатимуть 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня, повідомляє сайт УЦОЯО.

Скільки коштує здати пробне ЗНО в Дніпрі

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість здачі одного пробного тесту буде складати від 138 до 150 гривень в залежності від регіону проживання учасника. Здати пробне ЗНО в Дніпропетровській області найдешевше – 138 гривень за предмет.

Як зареєструватися на пробне ЗНО

Щоб зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно зробити ряд кроків. Все досить просто:

Крок 1: Заповнення реєстраційної форми на офіційному сайті. У формі потрібно свої дані (ПІБ, контактну інформацію, дату народження). Крім того, ви створите електронний кабінет, щоб стежити за новинами і отримувати потрібну вам інформацію.

Крок 2: Вибір предмета для пробного ЗНО. Варто розуміти, що ви можете здати максимум 2 предмета. Перший – 21 березня (українська мова та література) другий на вибір – 28 березня (математика, англійська, французька, іспанська, німецька, біологія, географія, фізика, хімія, історія України).

Крок 3: Замовлення тесту пробного ЗНО українською мовою або однією з мов: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (крім тестів з української мови і літератури та іноземних мов);

Крок 4: Оплата послуги в повному обсязі протягом періоду реєстрації і наступних 5 календарних днів з дня завершення (останній день оплати 29.01.2020 року) за реквізитами, які зазначені в персональних квитанціях, які формуються в Особистому кабінеті.

Крок 5: Перевірка стану оплати на головній сторінці Особистого кабінету через 5 робочих днів з дня оплати. Якщо в колонці про стан оплати чи не з'явиться слово "оплачено", повідомте про це в Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти через вкладку Особистого кабінету "Задати питання" чи по телефону: 056-790-24-99.

Реєстрація для участі в пробному ЗНО буде вважатися завершеною після надходження коштів на рахунок, зазначених в квитанції, і ідентифікації платежу щодо конкретного учасника за даними, зазначеними їм у призначенні платежу. Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО (запрошення) для осіб, які зареєструвалися і своєчасно сплатили вартість тестування, будуть розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО до 2 березня 2020 року.

Які потрібні документи на пробному ЗНО

Для допуску на пункт тестування учасник пробного ЗНО повинен пред'явити:

- паспорт (свідоцтво про народження) або інший документ, що засвідчує особу;

- запрошення для участі в пробному ЗНО.

Правильні відповіді до завдань пробного тестування будуть оприлюднені 24 березня 2020 року (українська мова та література); 31 березня 2020 року (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Для чого потрібно здавати пробне ЗНО

Багато абітурієнтів не розуміють, що їх чекає на вступних тестах, що тягне за собою страх перед іспитами. Пробна процедура допоможе не тільки розібратися в особливостях і нюансах ЗНО, а й зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. Абітурієнт зможе:

- пройти пробний тест, попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

- отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, які будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

- психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

- навчитися ефективно розподіляти час;

- оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що чекає абітурієнтів на ЗНО в 2021 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!