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31 січня • оновлено в 15:07
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Софія Ковнір

Приватна або державна школа: переваги і скільки потрібно заплатити в Дніпрі

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Будь-які батьки хочуть дати своїй дитині все найкраще. Це стосується і освіти. Вибір державної або приватної школи залежить від уподобань і бюджету сім'ї.

OBOZREVATEL докладно розповість про переваги приватної та державної школи, і скільки за це доведеться заплатити.

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Школи Дніпра

Школи Дніпра

Дніпро Час

Державна школа в Дніпрі

Звичайні українські школи фінансує держава. Тому навчання безкоштовне. Ніяка державна школа не має право вимагати гроші за навчання дитини.

Також в державних навчальних закладах кількість учнів у класі становить 25-30 осіб. Для когось це плюс, тому що у дітей є можливість спілкуватися з однолітками, а хтось вважає, що така велика кількість учнів не дозволяє вчителеві мати індивідуальний підхід до кожної дитини.

Недоліками державної школи є те, що зазвичай вчителі не мають індивідуального підходу до кожного учня. Причина цього – недостатньо часу через велике навантаження.

Також в звичайних школах немає можливості, щоб дитина відвідувала улюблені секції (танці, спів, малювання, спорт і т.д.) в будівлі навчального закладу. Таке присутнє тільки в приватних школах.

Для надходження в державну школу необхідно мати при собі наступні документи:

  • Відповідну заяву на ім'я директора школи;

  • Копія паспорта батьків;

  • Копія свідоцтва про народження дитини;

  • Оригінал медичної довідки;

  • Документ, що підтверджує місце проживання.

Школа

Школа

Росбалт

Приватна школа в Дніпрі

Приватні школи Дніпра мають безліч переваг. Завдяки гарному оснащенню кабінетів, професіоналізму вчителів і маленьким класах з індивідуальним підходом до кожної дитини батьки обирають приватні установи.

Крім цього, в кожній приватній школі міста своя особлива атмосфера. Дітей за допомогою розважальних і творчих підходів привертають до навчання. Також учнів виховують бути лідерами в суспільстві і вчать вміти спілкуватися з людьми.

У таких школах кількість учнів в класі не перевищує 15 осіб. Тому вчитель має до кожної дитини індивідуальний підхід.

Школа

Школа

Псіхологос

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Відзначимо, що в приватних школах дітям надають хороше харчування з якісних продуктів. Також такі школи облаштовані м'якими і красивими меблями, зонами відпочинку, щоб в перерві між навчанням діти могли трохи перепочити та набратися сил.

Одною з головних переваг приватної школи є те, що в таких установах навчаються здібні діти, які мають хорошу мотивацію на навчання і розвиток в житті. Найчастіше кількість вільних місць в приватних школах обмежена, і тому потрапити туди не так вже й просто. Для цього серед вступників учнів проводять тестування на логіку, кмітливість і загальні знання дитини.

Крім цього, вчителі також організовують дозвільну діяльність для учнів: відвідування театрів, музеїв, спортивних секцій і т.д.

Школа

Школа

KidsVisitor.com

Для надходження в приватну школу необхідно надати наступні документи:

  • Копія свідоцтва про народження дитини;

  • Копія паспорта батьків;

  • Довідка про реєстрацію дитини;

  • Медична довідка дитини;

  • За бажанням батьків – медична карта дитини.

Відзначимо, що якщо Ваша дитина вибула з іншого навчального закладу, то також слід надати особисту справу учня з записом про вибуття.

Єдиним мінусом приватної школи є вартість навчання.

Одна з популярних приватних шкіл Дніпра пропонує навчання екстернатом:

  • 1-4 клас – 8090-8900 гривень на місяць;

  • 5-8 клас – 10950-12050 гривень на місяць;

  • 9-11 клас – 12700-13950 гривень на місяць.

Відзначимо, що за навчання в приватній школі потрібно внести передоплату відразу за рік.

Вартість навчання в приватних школах Дніпра

Вартість навчання в приватних школах Дніпра

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Так, середня вартість навчання в приватних школах Дніпра – від 100 тисяч до 200 тисяч гривень за рік. Але будьте готові до того, що Вам доведеться внести перший внесок за річне навчання.

У Дніпрі приватні школи якісно відповідають за кожного учня, і гарантують повну безпеку його життя. Також в школах надають індивідуальних підхід до обдарованих дітей, культурний і естетичний розвиток, 3-4-х разове харчування та поглиблене вивчення потрібних предметів.

Віддати дитину в державну або приватну школу - вибір кожного. Головне, щоб дитині було комфортно і вона отримала максимально якісні знання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі користувачів обурило харчування дітей гімназії "Київська Русь". Школярам подали на сніданок розварену сосиску, кашу і салат з капусти сумнівної якості.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
скільки коштує навчання школа
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