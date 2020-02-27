Приготування їжі та йога: де в Дніпрі безкоштовно допомагають пенсіонерам

Часто трапляється, що людина в поважному віці втрачає здатність самостійно обслуговувати себе. Таких історій у Дніпрі – тисячі.

Це стосується не тільки людей з психічними розладами, а й тих, хто в силу віку не може здійснювати банальні і звичні дії. У Дніпрі є можливість допомогти таким людям. Про те, як це зробити – розповість OBOZREVATEL .

З неприємною ситуацією зіткнулася жителька Дніпра Olena Sumer:

"Може хтось підкаже, як вчинити в даній ситуації. У нас є сусідка, літня самотня жінка з важкою формою Альцгеймера. Живе одна, правда у неї є син, якому на неї глибоко плювати. Вона вже в такому стані, що жити одній їй просто небезпечно для себе і оточуючих. Чи можна кудись звернутися, чи є якісь служби або може благодійні організації? ".

Жителі Дніпра шукають вихід Facebook: Соборний район (ж / м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)

Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, а родичів у пенсіонера немає (або ж з ними неможливо вийти на зв'язок) – в першу чергу варто звернутися в територіальний центр соціального обслуговування. Такі центри надають соціальні послуги певним категоріям населення. В основному це самотні пенсіонери, ветерани та особи з інвалідністю від 18 років.

Яку допомогу можна отримати в територіальних центрах Дніпра

Як розповіла Обозревателю директор Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування Біневська Наталія Володимирівна, основний фундамент центрів соціального обслуговування – це надомне відділення:

"Воно виконує функції пошуку і забезпечення життєдіяльності одиноких громадян похилого віку та людей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, турботи, уваги, потребують спілкування і зміст".

На сьогоднішній день міські територіальні центри обслуговують близько 10 000 пенсіонерів. Детальніше про це Обозревателю розповіла Перший заступник директора Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування "надання соцпослуг" Дніпровського міської ради Юлія Александрова:

"У Дніпрі дані центри допомоги є в кожному районі. Вони включають в себе кілька відділень і надають соціальні послуги різного виду – таких послуг близько 60. А саме: ведення домашнього господарства, допомога в самообслуговуванні, в оформленні будь-якого роду документів, покупку і приготування їжі , а також проведення дозвілля соціальним працівником з цими людьми і інше ".

Вільний час наповнене творчістю Facebook: Дніпровський міський територіальний центр

Як розповіла Наталія Біневська, в Дніпрі також діє відділення денного перебування. Воно обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, які потребують соціально-побутової та психологічної адаптації.

"У відділенні працюють групи здоров'я, йога, психолог, проводяться заняття на тренажерах, є сеанси ароматерапії, масажу і електромасажу. Спортивний зал обладнаний тренажерами, біговими доріжками, шведською стінкою, спортивним інвентарем".

Немобільних підопічним територіальні центри надають автомобіль для відвідування лікарень.

Нудно не буває Facebook: Дніпровський міський територіальний центр

Центри соціального обслуговування в Дніпрі: адреси і телефони

Територіальний центр соціального обслуговування населення Амур-Нижньодніпровської районної ради: вул. Путилівська, 3.

Територіальний центр обслуговування населення Шевченківської районної ради: Тополь-3, вул. Панікахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Територіальний центр обслуговування населення Соборної районної ради: вул. Космічна, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Територіальний центр обслуговування населення Індустріальної районної ради: вул. Осіння, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Територіальний центр обслуговування населення Центральної районної ради: вул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Територіальний центр обслуговування населення Чечелівської районної ради: вул. Романа Шухевича (Бабушкіна) 28/32, тел. (056) 770-62-28.

Територіальний центр обслуговування населення Новокодакскої районної ради: вул. Новоорловська 25, тел. (056) 767-19-81.

Територіальний центр обслуговування населення Самарської районної ради: вул. Ілларіоновська, 78, тел. (056) 731-25-85.

Як стати підопічним центру соціального обслуговування в Дніпрі

Щоб стати підопічним територіального центру, потрібно звернутися з письмовою заявою до територіального центру за місцем проживання. Дізнатися про роботу центрів можна в районних управліннях соціального захисту населення або в міському управлінні праці та соціального захисту населення за телефоном: (056) 745-56-64.

Підопічним територіального центру може стати самотня немобільна людина, яка за призначенням лікаря потребує стороннього догляду або літня людина, діти якої пенсіонери. В даному випадку всі послуги надаються безкоштовно.

Пенсіонери активно проводять дозвілля Facebook: Дніпровський міський територіальний центр

Якщо працездатні діти з будь-яких причин не можуть доглядати за своїми літніми батьками, вони можуть звернутися в територіальний центр і співробітники будуть доглядати за пенсіонерами. Але в даному випадку – це не безкоштовна послуга. Кабінетом Міністрів України визначена методика розрахунку за такі послуги.

На сьогоднішній день загальних тарифів не існує, тому кожен терцентр визначає ціни на платні соціальні послуги самостійно.

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