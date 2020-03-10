Права пасажирів і водіїв в транспорті: як порушують правила в Дніпрі

Кожен житель Дніпра повинен вести себе належно в громадському транспорті. Ці правила стосуються і водіїв. На жаль, їх не завжди дотримуються і порушують.

Які права мають пасажири і водії в громадському транспорті Дніпра, а також як їх порушують місцеві жителі і маршрутчики – розповість OBOZREVATEL.

Права пасажирів і водіїв в транспорті Дніпра

Правила для пасажирів дніпровського транспорту

Жителі Дніпра мають повне право на якісне та безпечне перевезення.

Якщо маршрут приміський або міський, то Ви можете безкоштовно перевозити багаж вагою до 20 кілограм і дві одиниці ручної поклажі.

Якщо маршрут міжміський або міжнародний, то дозволяється перевозити дві одиниці багажу з оплатою за кожну і 1 одиницю ручної поклажі безкоштовно.

Відзначимо, що безкоштовно перевозити можна технічні та інші засоби реабілітації, призначених для особистого пересування (милиці, ходунки, інвалідні крісла і т.д.), а також собак-поводирів, які супроводжують осіб з порушеннями зору.

Крім цього, право на безкоштовний проїзд має дитина до шести років без права зайняття нею окремого місця.

Жителі Дніпра не мають право відволікати водія від керування транспорту, а також відкривати двері до повної його зупинки або ж перешкоджати їх закриття.

Громадський транспорт Газета.Ру

Також пасажири не мають право:

Їздити в громадському транспорті, не сплативши проїзд або не показавши документи для пільгового проїзду;

Передавати квиток іншій людині;

Перевозити багаж і ручну поклажу на сидінні;

Використовувати аварійне обладнання без потреби;

Порушувати громадський порядок;

Курити тютюнові вироби в салоні.

Правила для водіїв дніпровського транспорту

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України, водій зобов'язаний пройти перед виїздом на маршрут медичний огляд, забезпечити перевірку технічного стану і комплектності транспортного засобу.

Крім цього, громадські транспортні засоби Дніпра повинні бути в справному технічному стані, а також забезпечувати пасажирів комфортом безпекою.

Водій, в свою чергу, зобов'язаний охайно одягатися і вести себе належно в розмові з пасажирами.

Також водій громадського транспорту повинен:

Дотримуватися маршрут, розклад руху;

Приймати, розміщувати і видавати багаж;

У разі заправки бензином транспорту - висадити пасажирів;

Перевіряти наявність проїзних квитків;

Висаджувати пасажирів на зупинці громадського транспорту на відстані не більше 0,05 - 0,1 метра від краю проїзної частини дороги;

Надавати допомогу пасажирам при посадці і висадці, в разі якщо людина з маломобільної групи.

Відзначимо, якщо Ви забули свій багаж в салоні транспорту, то водій повинен відповідати за його збереження.

Водій громадського транспорту fanaberiy.net

Кому мають право відмовити в проїзді в громадському транспорті

Хто не сплатив проїзд;

Хто відмовляється пред'являти документ на право пільгового проїзду;

Пасажирам в наркотичному стані або алкогольному сп'янінні;

Хто порушує громадський порядок;

Хто перевозить небезпечні речовини (вибухонебезпечні або легкозаймисті).

Крім цього, водієві громадського транспорту забороняється під час руху розмовляти по мобільному телефону, пити, їсти і курити, а також продавати квитки.

Також водієві заборонено відмовляти в обслуговуванні і вибирати пасажирів за вигідністю їх прямування.

Правила в електротранспорті Дніпра

Електротранспорт Дніпра повинен відповідати вимогам законодавства України, бути справним і придатним для роботи.

Позачергово сідати в транспортний засіб мають право:

Пенсіонери і люди похилого віку;

Люди з інвалідністю;

Вагітні жінки;

Пасажири з дітьми.

Для цих громадян в салоні виділяють спеціальні місця. Решта категорії громадян зобов'язані звільняти ці місця для зазначених вище осіб.

Електротранспорт Дніпра Днепр Час

Водії дніпровського електротранспорту зобов'язані:

Обмежити вхід пасажирів, якщо транспортний засіб наповнений;

Працівники транспорту повинні забезпечувати якісне обслуговування пасажирів, вживати всіх заходів для запобігання нещасного випадку з ними або дорожньо-транспортної пригоди, надавати допомогу людям з інвалідністю, які користуються цим транспортом, бути акуратно одягненими, ввічливими у спілкуванні з пасажирами.

Пасажирам електротранспорту заборонено:

Перевозити багаж, який забруднює салон транспорту або одяг інших пасажирів;

Перебувати в салоні в алкогольному стані, палити, вмикати голосно музику;

Ставити дітей, багаж і ручну поклажу на сидіння транспортного засобу;

Перевозити вибухонебезпечні, отруйні та інші речовини, які несуть загрозу для життя пасажирів.

Відзначимо, що пасажир має право безкоштовно перевозити в електротранспорті ручну поклажу, коляску, велосипед, тварин в намордниках або у відповідній кошику.

Пасажири дніпровського електротранспорту зобов'язані:

Пред'являти документи, які свідчать про наявність права на проїзд;

Не затримуватися біля дверей транспортного засобу і не загороджувати підходи до них;

Не перешкоджати входу і виходу, відкриття і закриття дверей;

Під час руху приймати дії, спрямовані на забезпечення особистої безпеки та мінімізацію ризиків заподіяння шкоди здоров'ю;

Бути ввічливими, поступатися місцем людям з інвалідністю, громадянам похилого віку, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам;

Готуватися до виходу заздалегідь.

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Як в Дніпрі пасажири і водії громадського транспорту порушують правила

У Дніпрі пасажири і водії транспорту часто не дотримуються законів і грубо порушують встановлені правила.

На жаль, хамську і неприпустиму поведінку з боку водіїв громадського транспорту жителі Дніпра спостерігають мало не кожен день.

"Ідіть на метро"

"Водій однієї з міських маршруток постійно курить в машині. На зауваження, чому накурено відповів: "Не подобається? Ідіть на метро!"

Це норма взагалі?", – розповіла мешканка Дніпра Дарина.

"Потребував "дякую" та обматюкав"

"Водій автобуса нахамив моїй мамі, яка пред'явила йому пенсійне посвідчення...

Вона мовчки пройшла в салон, а на кінцевій зупинці він знову ж таки, по-хамськи, зажадав від неї "дякую" за безкоштовний проїзд і, не отримавши відповідь, обматюкав як слід", – розповіла дніпрянка Валерія.

"Виганяв через кота в переносці"

"Водій маршрутки зупинив машину з людьми, відкрив вікна і сказав, що не поїде, поки я не вийду з маршрутки з котом в переносці. При цьому цей маршрутчик намагався грубіянити. Незвичайний випадок", – повідомив дніпрянин Євген.

"Вдома треба сидіти і не кататися"

"На кінцевій зупинці одної з міських маршруток при пред'явленні пенсійного посвідчення (дитина з інвалідністю та супроводжуючий) водій сказав, що йому не треба нічого показувати, і, постукавши по пластику, вимагав покласти йому оплату за проїзд.

На моє запитання: "У сенсі і чому?", маршрутчик на підвищеному тоні нахамив: "Вдома треба сидіти і не кататися".

Я воджу дитину з інвалідністю в спеціальний центр. Як можна "ляпнути", що я катаюся?", – повідомила мешканка Дніпра Ольга.

Злий водій verge.zp.ua

Крім цього, часто можна зустріти безвідповідальних водіїв, які під час руху не тільки курять і розмовляють по мобільному телефону, але і навіть дивляться фільми та грають в ігри. Так, нещодавно водій міської маршрутки грав у відеоігри на смартфоні під час керування транспортним засобом.

"А як Вам водій, який грає в ігри, і везе повну людей о 09:30 ранку маршрутку", – повідомив житель Дніпра Андрій.

Чоловік зазначив, що кілька років тому цей же водій дивився фільм за кермом.

Водій грає в ігри за кермом

Відзначимо, що в Дніпрі поскаржитися на хамську поведінку водіїв громадського транспорту можна в автотранспортне підприємство. Телефон зазначений в салоні кожного маршруту.

Також залишити скаргу можна на гарячій лінії міського голови Дніпра: + 38056-732-12-12; + 38095-732-12-12; + 38096-732-12-12; + 38073-732-12-12.

Крім цього, скаржитися на водіїв маршруток можна в Міський транспортний чат в Telegram.

Якщо Ви стали свідком неналежної поведінки з боку працівників електротранспорту Дніпра, то можна залишити скаргу в центральну диспетчерську: 056-722-00-75.

Карикатура 0542

Хамську поведінку в громадському транспорті Дніпра можна побачити і з боку пасажирів.

"Ударив водія і той втратив свідомість"

Так, в міському тролейбусі п'яний пасажир вдарив по обличчю водія і той втратив свідомість.

Як повідомив заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков, інцидент стався на проспекті Поля.

Коли водій знепритомнів, тролейбус покотився назад. Чоловік вчасно прийшов до тями і зупинив транспортний засіб.

За словами Сусленкова, водієві 35 років і у нього 3 роки стажу роботи. Пасажира, який вдарив водія, не зловили.

"Влаштував скандал і завдав контролеру тілесні ушкодження"

Також був випадок, коли в трамвай №1 увійшов контролер і на зупинці виявив безквиткового пасажира. Після цього почався скандал.

Як стало відомо, на зауваження контролера сплатити штраф, пасажир почав поводитися агресивно. Чоловік влаштував бійку і наніс контролеру тілесні ушкодження.

На місце події викликали патрульну поліцію, але до приїзду правоохоронців порушнику вдалося втекти.

Громадський транспорт Дніпра crimea-news.com

"Розгромили маршрутку і втекли"

У Дніпрі невідомі влаштували дебош в маршрутці. Двоє невідомих з малолітньою дитиною вплуталися в конфлікт з пасажирами і водієм автобуса. Так як не було місць, дитину хотіли посадити біля водія, на що той відмовив.

Після цього один з чоловіків став кричати і виражатися нецензурною лексикою на адресу водія, а потім ударив ногою поручень.

Водій зробив зауваження і попросив не відволікати від керування, але громадяни продовжили конфлікт, через що водій був змушений зупинити автобус і зажадати призвідників покинути салон.

Після цього вони обидва вийшли, залишивши дитину в салоні автобуса. Один з них підійшов до дверей водія і, погрожуючи фізичною розправою, почав виривати ручку дверей.

Потім другий завдав кілька ударів кулаком і відірваною щіткою склоочисника по капоту і лобового скла, розбивши його.

У Дніпрі невідомі розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

У Дніпрі невідомі розгромили маршрутку Facebook Івана Васючкова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі водії маршруток хамлять пасажирам і виганяють їх з салону. Подібним чином маршрутчики вчиняють і з пенсіонерами, які хочуть скористатися пільговим проїздом.

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