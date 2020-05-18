Повно людей і без пропусків: як в Дніпрі йдуть справи з громадським транспортом

У період загальнонаціонального карантину в Дніпрі також обмежили пересування в громадському транспорті. Городяни можуть їздити тільки за спеціальним квитком і в засобах індивідуального захисту.

Як в Дніпрі працює громадський транспорт в період карантину, і чи дотримуються правил пасажири та водії – читайте далі в нашому матеріалі.

Як в Дніпрі йдуть справи з громадським транспортом

Відновлення автобусних маршрутів

З 12 травня в Дніпрі почали відновлювати роботу громадського транспорту. Так, проїзд знову став платним, а кількість автобусних маршрутів збільшили. Однак при собі пасажирам необхідно мати спеціальну перепустку і засоби індивідуального захисту.

Відновлення маршрутів відбувається етапами, між якими проводять технічний огляд та ремонт рухомого складу, додаткові інструктажі водіїв і оновлення матеріально-технічної бази автопідприємств.

З 18 травня розпочався другий етап відновлення транспорту. Роботу відновили ще 19 автобусних маршрутів: №№ 1, 9, 15, 18, 22, 25, 31, 37, 48, 55, 58, 59, 73, 95, 101А, 127, 149, 155 і 156. З вівторка, 19 травня, також відновить роботу автобусний маршрут №5.

Відзначимо, що поступове відновлення міських автобусних маршрутів не означає пом'якшень умов перевезення. До проїзду допускаються пасажири, які мають спеціальний квиток, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту в кількості відповідно до кількості сидячих місць в транспортному засобі.

Крім цього, відновилася робота електротранспорту з графіками і схемами руху, які були раніше, до введення карантину.

Відновлення роботи автобусних маршрутів Дніпра Департамент транспорту

Де отримати спеціальну перепустку для проїзду в транспорті

Дніпровська міська рада – просп. Д. Яворницького 75;

Самарська районна рада – вул. 20-річчя Перемоги, 51;

Новокодацька районна рада – просп. Сергія Нігояна, 77;

Автотранспортне підприємство 11205 – вул. Калинова, 87;

Тролейбусне депо №2 КП "ДЕТ" – вул. Б. Хмельницького, 31А.

За вказаними адресами можна подати заяву, щоб отримати спецбілети. Час роботи пунктів видачі: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 16:00.

Спецбілет в громадський транспорт Дніпра

Спецбілет в громадський транспорт Дніпра

Як отримати електронний спецбілет

У Дніпрі для зручності городян впровадили спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті в електронному вигляді.

Отримання електронного спецбілета є зручним, перш за все, для мешканців. Також це дозволить значно скоротити черги в пунктах видачі відповідних документів.

Так, з ослабленням карантинних заходів збільшилася кількість людей, які мають право на проїзд в громадському спецтранспорт. Тому зросла кількість заявок на видачу спецбілетов.

Електронний спецпропуск можна отримати через мобільний додаток в Google Play (для смартфонів) або по посиланню. Незабаром ця послуга стане доступною через App Store.

Крім того, на зупинках громадського транспорту також будуть розміщені плакати з відповідним QR-кодом. При його зчитуванні буде з'являтися посилання на мобільний додаток.

Відзначимо, для проїзду по електронному квитку досить показати його на смартфоні. Разом зі спецпропуском залишається обов'язковим пред'явлення посвідчення особи.

Спецбілет Департамент транспорту

Чи дотримуються правил водії транспорту та пасажири

Журналіст OBOZREVATEL особисто стала свідком того, як в годину пік водій автобусного маршруту грубо порушував правила перевезення в період карантину. Згідно з інформацією Департаменту транспорту, кількість пасажирів у транспортному засобі має бути відповідно до кількості сидячих місць. Але, як виявилося, не всі водії дотримуються правил:

"До зупинки під'їхав автобус великої місткості, де були зайняті всі сидячі місця, і при цьому транспортний засіб вже було забито людьми, які їхали стоячи. Але водій продовжував підбирати на кожній зупинці пасажирів, і в підсумку в маршрутці не можна було пройти.

Людей повно, дихати нічим. Водій при вході пару раз сказав надіти рукавички, але багато хто не послухалися і їхали тільки в масках".

Подібний випадок в Дніпрі – не поодинокий. Місцевий житель Євген також став свідком того, як водій маршрутки брав стоячих пасажирів:

"62 маршрут хоча б стоячих пасажирів не брав. Якого взагалі ці пропуски потрібні?", – повідомив дніпрянин.

Порушення в громадському транспорті Дніпра

Житель Дніпра Кирило став свідком того, як в міському транспорті водій грубо порушує правила карантину і пускає в маршрутку людей без спеціальної перепустки:

"А в маршрутках потрібен пропуск? Сьогодні дівчина сіла в 23 маршрутку, показала пропуск, водій сказав: "Навіщо показуєте?", і далі брав людей без пропуску", – розповів городянин.

Мешканка Дніпра Олена також стала свідком подібного порушення:

"До чого цей цирк зі спецперепустками? Їхала в маршрутці 64г, водій взяв без перепустки п'ять чоловік і чоловіка з двома дітьми до 10 років", – розповіла дніпрянка.

Громадський транспорт Дніпра

Крім того, правила порушують водії і в інших містах Дніпропетровської області. Так, в Кривому Розі водій маршрутки отримав штраф за те, що перевищив допустиму кількість пасажирів в салоні.

Як стало відомо, водій перевозив 17 пасажирів, перевищивши дозволену кількість. Патрульна поліція склала на нього протокол за порушення правил карантину.

У суді чоловік розповів, що в момент зупинки поліцією в салоні було одне вільне місце. Крім того, деякі пасажири були з дітьми, і їм не можна відмовляти в проїзді. До того ж рейси з мінімальною кількістю пасажирів приносять йому мінімальний дохід.

Суд не врахував доводи водія, і тепер він повинен виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і судовий збір – 420 гривень.

Суд виписав штраф ADS Legal Group

У Кам'янському Дніпропетровської області для проїзду в громадському транспорті не потрібен спеціальний пропуск, але водії все одно порушують правила. Місцева мешканка Наталія опублікувала фото, на якому видно, як міська маршрутка забита людьми без засобів захисту:

"Послаблення карантину! Водії маршруток "послабилися" вже занадто. Їду на роботу і подивіться, скільки людей напхано в автобусах! Дистанція дорівнює нулю! Люди без масок!

Водій маршрутки на моє запитання, чому бере стоячих людей, нахабно відповів: "Ідіть пішки, якщо не подобається!". Де соціальна дистанція?!", – розповіла Наталя.

Транспорт забитий людьми без засобів захисту Фото очевидиці

Куди скаржитися на порушення і що загрожує водіям

Як розповів OBOZREVATEL глава профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, брати стоячих пасажирів у період карантину категорично заборонено:

"Якщо Ви стали свідком грубого порушення правил водієм громадського транспорту, то потрібно писати скаргу в Міський Транспортний чат в телеграм, і надати фото і номер машини і маршруту", – розповів Тонконогий.

Крім того, за подібне порушення водієві загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

Також залишити скаргу можна перевізнику або на гарячу лінію Дніпровської міської ради:

+380 | 56 | 732 12 12;

+380 | 95 | 732 12 12;

+380 | 96 | 732 12 12;

+380 | 73 | 732 12 12.

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