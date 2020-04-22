Поминальні дні вдома: як підтримати традиції, не порушивши карантин в Дніпрі

Поминальний тиждень в Дніпрі починається через 7 днів після Великодня. У ці дні багато людей відвідують кладовища, щоб пом'янути рідних.

Про те, чи можна відвідувати кладовища і як пом'янути покійних вдома, не піддаючи життя небезпеці – розповість OBOZREVATEL.

Як пом'янути рідних, не порушуючи карантин в Дніпрі shutterstock

22 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні через епідемію коронавірусу до 11 травня. Крім того, були прийняті нові рішення по карантину і поетапному виходу з нього. Влада країни очікує спалах кількості хворих 3-8 травня, якраз через 2 тижні після Великодня.

За офіційними даними на 22 квітня, в Дніпрі підтверджено 50 випадків коронавірусної інфекції, вже 6 осіб одужали. Ще 7 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження.

"У зоні ризику ті, хто брав участь у великих скупченнях людей або контактував з тими, у кого вже було виявлено COVID-19. Не панікуйте і зберігайте спокій. Пам'ятайте про два простих правила – дистанція і гігієна. Бережіть себе, піклуйтеся один про одного і про своїх літніх родичів ", – зазначила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник.

Через поширення інфекції в Дніпрі поминальні дні також випадають на період карантину, хоча багато хто розраховував на те, що до поминок обмеження будуть зняті. Але в першу чергу не варто забувати, що під час великого скупчення людей ризик заразитися смертельним вірусом зростає, тому варто віддати перевагу проведенню богослужінь онлайн.

Як пом'янути рідних і близьких в Дніпрі, не виходячи з дому

Через великий ризик, в поминальні дні в храмах країни будуть проводитися богослужіння, але тільки в присутності священика і церковного хору. Всі бажаючі мають можливість протягом тижня передати в храм записки з іменами людей, за кого потрібно помолитися. Передати записку можна в один з храмів в Дніпрі:

Спасо-Преображенський кафедральний собор – пл. Соборна, 15а;

Свято-Троїцький кафедральний собор – пл. Троїцька, 7;

Кафедральний собор святих Петра і Павла – пр. Свободи, 89;

Храм ікони Божої Матері "Іверська" – вул. Семафорна, 60;

Храм Святого Рівноапостольного князя Володимира – пр. Івана Мазепи, 4;

Храм ікони Божої Матері "Скоропослушниця" – вул. Захарченко, 14/121;

Храм ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха" – вул. Мандриківська, 127;

Храм преподобного Агапіта Печерського – вул. Батумська, 13;

Храм преподобного Іоанна Кронштадтського – пров. С. Крушельницької, 7;

Храм преподобного Серафима Саровського – вул. Луганська, 3;

Храм Св. Георгія Побідоносця – вул. Бородінська, 41;

Храм Св. Прав. Лазаря Чотириденного – вул. Севастопольська, 26;

Храм Святого Олександра Невського – вул. Адлерская, 29-а;

Свято-Благовіщенський храм – вул. Робоча, 3-б;

Свято-Варваринський храм при Свято-Тихвінському жіночому монастирі – вул. Надії Олексієнко, 171;

Свято-Духівський храм – вул. Новошкільна, 6;

Свято-Духівський храм – пр. Металургів, 43;

Свято-Іллінський храм – вул. Моторна, 141-а;

Свято-Іллінський храм – вул. Баженова, 15;

Свято-Іоанно-Богословський храм – вул. Фортечна, 24;

Свято-Хрестовоздвиженський храм – вул. Арзамаська, 59;

Свято-Миколаївський храм на Монастирському острові;

Свято-Миколаївський храм – пров. Яровий, 1;

Свято-Пантелеймонівський храм – вул. Панікахи, 13;

Свято-Покровський храм – вул. Клубна, 34;

Свято-Трьохсвятительський храм – вул. Юридична, 1;

Свято-Троїцький храм – вул. Передова, 532;

Свято-Успенський храм – вул. Степова, 5;

Храм Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова – вул. Нарвська, 171;

Храм Святого Архистратига Михаїла – вул. Бутова, 106;

Храм Святої преподобної Ксенії Римської – вул. Бехтерева, 1;

Храм Різдва пресвятої Богородиці – вул. Набережна Заводська, навпроти перехрестя з вул. Юрія Кондратюка.

Крім того, є можливість передати інформацію в онлайн-режимі. Досить зайти на офіційний сайт церкви, подати записки як за здоров'я, так і за упокій.

Подати записку можна онлайн lavra.ua

Коли в Дніпрі можна буде пом'янути близьких на кладовищі

Згідно з рішенням священного Синоду Православної Церкви України, прийдешні поминальні дні переносяться на Троїцьку поминальну суботу, а саме на 6 червня. Саме тоді, після карантину, дозволено відвідування кладовищ як священиками, так і мирянами.

Митрополит закликає пом'янути близьких вдома Facebook: Митрополит Епіфаній

Поминки 2020: традиції і заборони

Православна церква вимагає дотримуватися кількох правил:

згадувати можна тільки хрещених людей, в більшості випадків – тільки православними храмами;

не можна вказувати імена людей, які вчинили самогубство;

гріх і блюзнірство – влаштовувати пияцтво прямо на кладовищах;

священики не рекомендують залишати на могилах штучні квіти, адже вони не живі, а свято Воскресіння Христа є символом життя.

не можна брати участь в розважальних заходах, а також вдаватися до сильної скорботи, сваритися, сумувати, лихословити.

Перш ніж сісти за стіл, прийнято прочитати дві молитви – "Живі допомоги" і "Отче наш". У цей день християнам заборонено влаштовувати гучні застілля. Крім того, не можна поминати померлих вином, оскільки воно вважається символом земних радощів.

Залишайтеся вдома і бережіть здоров'я Facebook

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які діти шукають родину в Дніпрі і області.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся