Податок з продажу автомобілів і податок на нерухомість: що чекає дніпрян

Жителів Дніпра чекає податок з продажу автомобілів в розмірі 18%.

Така норма міститься в законопроекті №1210, який Верховна Рада прийняла 16 січня.

Які податки чекають дніпрян ua.depositphotos

Податок з продажу авто: хто і скільки платитиме

Українці, які за рік продали більше двох автомобілів, повинні будуть заплатити податок з продажу в розмірі 18% від оціночної вартості транспортного засобу. При цьому, податок від продажу першого і другого автомобіля залишається колишнім – 5% від оціночної вартості транспортного засобу.

Зміни більше спрямовані на "перекупок" і тих, хто часто приганяє автомобілі на продаж з-за кордону. Такі підприємці часто працюють неофіційно. Фахівці вважають, що введення підвищеної податкової ставки безпосередньо торкнеться тих, хто займається перепродажем транспортних засобів. Що стосується рядових українців – їх ці зміни ніяк не торкнуться, адже більшість вкрай рідко продають більше двох транспортних засобів на рік.

tv.ua

Податок на нерухомість: скільки доведеться заплатити в 2020 році

У 2020 році українці мають платити за власне житло, якщо воно перевищує "норму". Так, 1,5% від мінімальної заробітної плати доведеться платити тим, чия квартира перевищує 60 квадратних метрів, а будинок – 120 квадратних метрів. У 2020 році податок за нерухомість українці платитимуть за 2019 рік, тому при розрахунку використовується торішній розмір мінімальної зарплати – 4173 гривні. Таким чином, максимальна ставка податку складе 70,84 гривень за 1 квадратний метр. Крім того, податком на нерухомість має також і не житлова площа.

Згідно із законом податком обкладаються:

– Квартира, кімната в комунальній квартирі;

– Приватний будинок, дача;

– Гараж, сарай, літня кухня.

Податок надходить до місцевої скарбниці, яка має право змінювати правила. Скорочувати "норму" не можна, а ось збільшити – можна. Наприклад, Дніпро може оподатковувати лише тих, хто володіє квартирами площею від 85-ти квадратних метрів замість 60-ти квадратів.

"Рішенням Дніпровського міської ради встановлено, що жителі Дніпра платять податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тільки на житлову нерухомість, яка перевищує 85 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків", – розповіла фахівець Соборної управління ДПС Вікторія Чабаненко.

Більшість місцевих рад встановив нульову ставку податку на господарські будівлі (гаражі, сараї, підвали), тому платити податок на них не потрібно. Крім того, платити податок потрібно не за загальну площу квартири або будинку, а тільки за квадратні метри, що перевищують стандарти.

Які штрафи чекають тих, хто не заплатить податок на нерухомість

Згідно із законом, податкові повідомлення-рішення повинні прийти жителям Дніпра до 1 липня 2020 року, а сплатити суму податку потрібно протягом 60 днів після його отримання. Власники житлової нерухомості, які повинні платити податок, але не отримали податкового повідомлення-рішення, можуть звернутися в податкову добровільно і провести звірку даних.

За умови затримки платежу до 30 днів жителів Дніпра чекає штраф в 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо українець і зовсім відмовляється платити податок, то майно можуть заарештувати.

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Якщо загальна сума боргу перевищить 689 тисяч гривень, то боржнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків. Також за цією статтею передбачено штраф в 8,5 тисячі гривень. Якщо не оплачувати – можна втратити квартиру.

Хто звільняється від сплати податку

– Багатодітні сім'ї (5 і більше дітей);

– Діти-сироти;

– Діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями;

– Власники, які проживають в житло, офіційно визнаному непридатним для проживання;

– Власники житла в зонах відчуження і безумовного відселення;

– Мешканці гуртожитків;

– Дитячі будинки сімейного типу;

– Дитсадки, школи;

– Громадські організації людей з інвалідністю;

– Релігійні організації;

– Учасники АТО і їх сім'ї.

Податок на розкіш: скільки потрібно заплатити

Квартири площею більше 300 квадратних метрів і будинки площею понад 500 квадратних метрів додатково оподатковуються в розмірі 25 000 гривень на рік. Потрібно буде сплатити повністю 25 000 гривень, плюс різницю між пільговою площею і фактичної.

gethom.com

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