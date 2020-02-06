Податкова знижка на навчання: як повернути гроші в Дніпрі

Навчання у вищому навчальному закладі на контрактній основі коштує чималих грошей. Мало хто знає, але в Дніпрі є можливість отримати податкову знижку на навчання і повернути частину коштів.

Як це зробити, хто має право на знижку і куди звертатися дніпрянам – розповість OBOZREVATEL.

Податкова знижка на навчання

Що таке податкова знижка і хто може її отримати

Згідно із законодавством України, кошти, які внесені платником податку на користь вітчизняних дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, компенсують вартість отримання відповідної освіти платника податків, і/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Так, податкова знижка введена для підтримки бюджету сімей, члени яких отримують платну освіту в українських навчальних закладах.

Податкова знижка вираховується з доходу за минулий фінансовий рік, на який розраховуються податки. Отже, буде виключена певна сума, яка була витрачена на платне навчання платника податків або членів його сім'ї.

Тому будь-який громадянин України може отримати податкову знижку на навчання своє або дитини у вітчизняних навчальних закладах.

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Як в Дніпрі отримати податкову знижку

Для початку необхідно оплатити навчання в установі. Потім потрібно зібрати оригінали та копії таких документів:

Паспорт громадянина України;

ІПН;

У разі оплати навчання дитини – свідоцтво про народження;

У разі оплати навчання чоловіка або дружини – свідоцтво про шлюб;

Квитанції про оплату;

Договір з освітньою установою про надання платних послуг;

Довідка з навчального закладу про період навчання.

Крім цього, необхідно замовити в бухгалтерії довідку про доходи форми №3. А також заповнити декларацію про майно і доходи.

Всі зібрані документи потрібно надати в фіскальну службу за місцем проживання.

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Відзначимо, що всі документи Ви повинні зберігати протягом трьох років. Так як податкова знижка нараховується на заробітну плату і не може бути більше, ніж її річний розмір.

Подати податкову декларацію за звітний рік можна за місцем реєстрації з 1 січня по 1 травня. Податкову знижку можна отримати в кінці року, наступного за звітним. Якщо таке право не використано, то воно не переноситься на наступні роки.

Приклад заповнення декларації visnuk.com.ua

Приклад заповнення декларації visnuk.com.ua

Приклад розрахунку visnuk.com.ua

Формула розрахунку податкової знижки

Мешканка Дніпра Ірина має офіційний заробіток. Її дочка навчається на контрактній формі навчання в одному з дніпровських ВНЗ.

Вартість навчання – 15 тисяч гривень на рік. Дохід Ірини за минулий рік становив 90 тисяч гривень.

Тому від річної заробітної плати віднімаються витрати на освіту:

90 000 – 15 000 = 75 000.

Отже, податки повинні налічувати 75 тисяч гривень на рік.

Потім 75 000 множимо на 18% і виходить 13500 гривень.

Тому цю різницю держава повинна відшкодувати платникові податків.

Нараховані податки: 90 000 множимо на 18 і виходить 16200 гривень.

Податкова знижка: 16200 – 13500 = 2700 гривень.

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В результаті, Ірина отримала податкову знижку в розмірі 2700 гривень за рік навчання доньки.

"Виплати я отримала через два місяці подачі документів. Оформила все швидко і нічого за це не доплачувала.

Хоч сума і невелика, але якщо є така хороша можливість відшкодувати кошти, то чому б і ні. Багато часу і сил це не займе", – зазначила дніпрянка.

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Куди звертатися в Дніпрі

Головне управління ДФС в Дніпропетровській області: вулиця Сімферопольська, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Державна податкова інспекція в Чечелівському районі: вулиця Театральна, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі: провулок Універсальний, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Державна податкова інспекція в Новокодацькому районі: вулиця Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Державна податкова інспекція в Соборному районі: вулиця Високовольтна, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Державна податкова інспекція у Центральному районі: вулиця Княгині Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Державна податкова інспекція в Шевченківському районі: проспект Богдана Хмельницького, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Лівобережна міжрайонна державна податкова інспекція: проспект Слобожанський, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

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