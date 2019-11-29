Подаруй сім'ю: які тварини шукають дім у Дніпрі

У місто приходить зима, а значить, наближається час здійснення мрій і чудес. Кожен з нас може стати чарівником!

Про те, як це зробити - розповість OBOZREVATEL.

Вірні друзі шукають сім'ю в Дніпрі КОВЧЕГ: Суспільство Захисту Тварин

У Дніпрі величезна кількість бездомних тварин гине на вулицях від голоду, холоду або шкуродерів. Випадків жорстокого поводження з тваринами спостерігається все більше, і зоозахисники намагаються врятувати життя нещасних. Незважаючи на це, до ветеринарів все частіше потрапляють жертви догхантерів.

Сьогодні притулки Дніпра переповнені тугою і болем, адже кожен з чотирилапих мріє про те, що одного разу за ним прийдуть і заберуть додому. Можливо, саме ви мрієте поповнити свою сім'ю добрим і вірним другом.

Це Борода. Він все своє життя жив у дворі багатоповерхівок у власній будці.

"ОСББ прийняло рішення його отруїти. Намагалися гнати з двору спочатку, а він, дурник, повертався, не знав, як без них жити. Тому Борода переїхав до нас в притулок. Такий лагідний, хороший і нікому не потрібен", - повідомляють в суспільстві захисту тварин "Вірність".

Хто ж візьме прекрасного пса? Можливо, є місце для добродушного в в приватному секторі.

Подробиці за телефоном: (097) 507-92-99.

Пес Борода Товариство захисту тварин "Вірність"

Добрий і вірний Товариство захисту тварин "Вірність"

"Не зовсім Хаскі" на ім'я Байрон чарує своїми очима. Тільки подивіться, який чудовий і променистий хлопчик шукає сім'ю! 7- 8 місяців, ще підліток, дуже ласкавий, легко уживається з іншими тваринами. У притулку вважають, що він, швидше за все, загубився. А може і викинули, коли підріс і стало видно, що не зовсім Хаскі.

Подробиці за телефоном: (097) 507-92-99.

Байрон Товариство захисту тварин "Вірність"

Малюк шукає сім'ю Товариство захисту тварин "Вірність"

Ніжна і ласкава Мурляша готова хоч зараз вирушити додому! Трирічна красуня буде радувати родину своєю відданістю і теплом.

Подробиці за телефоном: (096) 237-53-53.

Ніжна Мурляша Товариство захисту тварин "Вірність"

А ось такі котодітки з нетерпінням чекають свої мам і тат. До лотку привчені, виховані. Ніжні, терплячі і вміють любити.

Подробиці за телефоном: (067) 633-73-83.

Котодітки Товариство захисту тварин "Вірність"

Кошеня потребує любові Товариство захисту тварин "Вірність"

Люблять хлопчики з притулку сидіти на будках. Високо сиджу - далеко дивлюся!

Знайомтеся: надійні охоронці: Дружок, Шарик, Заєць, Мухтар.

Дорослі, розумні, вірні і дуже люблять.

Подробиці за телефоном: (097) 507-92-99.

Шарик Товариство захисту тварин "Вірність"

Заєць Товариство захисту тварин "Вірність"

Мухтар Товариство захисту тварин "Вірність"

Дружок Товариство захисту тварин "Вірність"

Шурик готовий підкорювати ваші серця! Спокійний і врівноважений, контактний. Відкритий до дружби і спілкування з людиною і собаками. Декілька місяців тому Шурика збила машина, його прооперували, він повністю здоровий, єдине - час від часу на погоду може турбувати лапка. Розумний, красивий, молодий, щеплений, вільний, в активному пошуку.

Подробиці за телефонами: (095) 485-41-54 Аня (писати тільки на Вайбер); (066) 843-10-13 Катя.

Прекрасний Шурик Товариство захисту тварин "Ковчег"

Чудовий пес чекає своїх господарів Товариство захисту тварин "Ковчег"

З приходом холодів притулки потребують допомоги. Величезна потреба в кормах, кашах, медикаментах, теплому одязі, мисках, повідках, нашийниках і переносках. Якщо у вас є можливість допомогти - звертайтеся за номерами телефонів, вказаними вище. Вам будуть дуже раді і вдячні, адже творити добро - це чудово.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі влаштували самосуд над кривдником тварин.

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