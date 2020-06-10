Пляжний сезон 2020: як відпочивають жителі Дніпра. Фоторепортаж

У Дніпро нарешті прийшла сонячна та спекотна погода. Тому місцеві жителі активно виходять на міські пляжі, загоряють і плещуться в річці.

Як працюють пляжі Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.

Пляжний сезон у Дніпрі

Чи відкритий пляжний сезон у Дніпрі

Як повідомила OBOZREVATEL начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, минулого тижня в Дніпропетровській області вже офіційно відкрили три пляжі. У Дніпрі заробили Монастирський, Придніпровський і Сагайдак:

"Нашим фахівцям показали лабораторні результати дослідження водойм і води в питних фонтанчиках. Тобто всі необхідні документи досліджень вже є", – зазначила Полюхович.

На пляжі "Сагайдак" городяни загоряють і купаються

Вода в Дніпрі дуже тепла

Крім того, начальник відділу санепіднагляду розповіла, що на пляжах Дніпра в період купального сезону повинні щодня проводитися чистка прибережної зони та пляжу:

"Також необхідно вивозити тверді побутові відходи. Пляж має бути забезпечений медичним пунктом, рятувальною станцією. Також повинні бути встановлені ногомийки, душові кабінки, роздягальні, тіньові навіси", – повідомила Полюхович.

На пляжах Дніпра встановлені душові кабінки, роздягальні та ногомийки

Також на пляжах є сміттєві баки для відходів

На пляжах Дніпра встановлені сміттєві баки для відходів

На пляжах Дніпра встановлені душові кабінки, роздягальні та ногомийки

На пляжах Дніпра встановлені душові кабінки, роздягальні та ногомийки

За результатами досліджень, в річці Дніпро купатися можна. Начальник відділу санепіднагляду Неля Полюхович підкреслила, що самі власники пляжів перед купальним сезоном повинні двічі провести лабораторні дослідження питної води і водойм.

Потім в період купального сезону також слід щотижня проводити ці ж дослідження:

"За власний рахунок чи ні, але лабораторні дослідження власники пляжів повинні проводити в обов'язковому порядку", – додала Полюхович.

Вода на пляжах Дніпра чиста та прозора

За результатами досліджень, в річці Дніпро купатися можна

Жителі Дніпра навіть в будній день вибираються на пляжі

В таку спекотну погоду рятує тільки купання в річці

На свіжому повітрі городяни не користуються засобами індивідуального захисту

На території пляжів багато лавочок та тіньових навісів

На території пляжів багато лавочок та тіньових навісів

Прессекретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречищева розповіла OBOZREVATEL про те, що в цьому році на пляжах Дніпра чергуватимуть комунальні служби. Але стаціонарна водолазна станція ДСНС працює в звичайному режимі.

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС

Для рятувальників обладнані спеціальні місця

Для рятувальників обладнані спеціальні місця

У пресслужбі Дніпровської міської ради OBOZREVATEL повідомили, що на даний момент місцеві пляжі чекають повторних результатів аналізів водойм та піску. Результати будуть готові вже в понеділок – 15 червня.

На Монастирському пляжі досі встановлені заборонні знаки, але городян це не зупиняє

Вхід на територію пляжів з домашніми тваринами заборонено

Комунальні служби Дніпра активно приводять в порядок міські пляжі

Комунальні служби Дніпра активно приводять в порядок міські пляжі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з приходом літа та тепла жителям Дніпра хочеться вирватися подалі від міської суєти і нарешті відпочити. Отримати заряд енергії і набратися сил можна тільки в заміських комплексах відпочинку. Стало відомо, як працюють бази відпочинку в Дніпрі.