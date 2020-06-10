Пляжний сезон 2020: як відпочивають жителі Дніпра. Фоторепортаж
У Дніпро нарешті прийшла сонячна та спекотна погода. Тому місцеві жителі активно виходять на міські пляжі, загоряють і плещуться в річці.
Як працюють пляжі Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.
Чи відкритий пляжний сезон у Дніпрі
Як повідомила OBOZREVATEL начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, минулого тижня в Дніпропетровській області вже офіційно відкрили три пляжі. У Дніпрі заробили Монастирський, Придніпровський і Сагайдак:
"Нашим фахівцям показали лабораторні результати дослідження водойм і води в питних фонтанчиках. Тобто всі необхідні документи досліджень вже є", – зазначила Полюхович.
Крім того, начальник відділу санепіднагляду розповіла, що на пляжах Дніпра в період купального сезону повинні щодня проводитися чистка прибережної зони та пляжу:
"Також необхідно вивозити тверді побутові відходи. Пляж має бути забезпечений медичним пунктом, рятувальною станцією. Також повинні бути встановлені ногомийки, душові кабінки, роздягальні, тіньові навіси", – повідомила Полюхович.
За результатами досліджень, в річці Дніпро купатися можна. Начальник відділу санепіднагляду Неля Полюхович підкреслила, що самі власники пляжів перед купальним сезоном повинні двічі провести лабораторні дослідження питної води і водойм.
Потім в період купального сезону також слід щотижня проводити ці ж дослідження:
"За власний рахунок чи ні, але лабораторні дослідження власники пляжів повинні проводити в обов'язковому порядку", – додала Полюхович.
Прессекретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречищева розповіла OBOZREVATEL про те, що в цьому році на пляжах Дніпра чергуватимуть комунальні служби. Але стаціонарна водолазна станція ДСНС працює в звичайному режимі.
У пресслужбі Дніпровської міської ради OBOZREVATEL повідомили, що на даний момент місцеві пляжі чекають повторних результатів аналізів водойм та піску. Результати будуть готові вже в понеділок – 15 червня.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з приходом літа та тепла жителям Дніпра хочеться вирватися подалі від міської суєти і нарешті відпочити. Отримати заряд енергії і набратися сил можна тільки в заміських комплексах відпочинку. Стало відомо, як працюють бази відпочинку в Дніпрі.