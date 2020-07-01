Платна та безкоштовна медицина в Дніпрі: що робити, якщо лікарі вимагають гроші

Іноді жителі Дніпра потрапляють на виверти лікарів, які вимагають оплатити певні види медичної допомоги, хоча за законом половину з них повинні надавати безкоштовно. Крім того, у відповідь на надання допомоги недобросовісні медпрацівники можуть вимагати "благодійні" внески.

Які послуги в медицині жителям Дніпра повинні надавати платно та безкоштовно, куди скаржитися на порушення і що за це загрожує – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Безкоштовні послуги в медицині

Відповідно до законодавства України, Кабінет міністрів України затвердив "Програму надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги". Так, жителі Дніпра мають право одержувати безоплатно в державних і комунальних закладах охорони здоров'я такі послуги:

Швидка та невідкладна допомога – на догоспітальному етапі станціями швидкої медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини;

Амбулаторно-поліклінічна допомога;

Стаціонарна допомога – в разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в тому числі за епідемічними показаннями, дітям, вагітним та породіллям, хворим за напрямками медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій;

Невідкладна стоматологічна допомога дітям, людям з інвалідністю, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років;

Долікарська медична допомога сільським жителям;

Санаторно-курортна допомога людям з інвалідністю і хворим у спеціалізованих та дитячих санаторіях;

Утримання дітей в будинках дитини;

Медико-соціальна експертиза втрати працездатності.

Медичні послуги в Дніпрі. Фото "24 канал"

Платні послуги в медицині

Згідно із законодавством України, жителі Дніпра можуть отримати за окрему плату безліч послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я:

Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями;

Анонімні обстеження і лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);

Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона;

Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань і зміцнення здоров'я дорослого населення;

Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики;

Лікування логоневрозів у дорослих;

Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах;

Медичні огляди для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу і для отримання посвідчення водія транспортних, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди;

Протезування, в тому числі зубне, слухове і очне;

Корекція зору за допомогою окулярів і контактних лінз;

Стоматологічна допомога, яка подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я;

Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо;

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, які надаються без направлення лікаря, в тому числі із застосуванням телемедицини;

Медична допомога хворим удома, в тому числі із застосуванням телемедицини;

Перебування в стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми старше 6 років, якщо це не обумовлено станом хворої дитини;

Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру;

Надання санаторно-курортних послуг;

Проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі і т.д. за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує;

Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемою календаря профілактичних щеплень;

Діагностика, профілактика і лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини;

Медичне обслуговування, в тому числі із застосуванням телемедицини, за договорами з суб'єктами господарювання, страховими організаціями;

Обстеження, консультування та лікування хворих з сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами важких психічних розладів;

Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального поділу;

Проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи у цивільних справах;

Надання висновку фахівця з питань судово-медичної і судово-психіатричної експертизи на запити юридичних та фізичних осіб;

Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові;

Видача бланків особистої медичної книжки;

Видача копії медичної довідки, виписки з історії хвороби;

Реалізація радіофармпрепаратів;

Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не відносяться до медичної допомоги населенню, і оформлення їх результатів;

Надання третинної медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації з забезпеченням харчування і умов для перебування в палаті;

Проведення медичної, в тому числі військово-лікарської, експертизи по психіатричним, психологічним і психофізіологічним обстеженням.

Платні медичні послуги. Фото "Racurs.ua"

Фонд лікарні "незрозуміло за що"

Як стало відомо, в одній із дніпровських лікарень був випадок, коли лікарі вимагали від жінки оплатити "фонд" установи. Як повідомила дочка потерпілої, спочатку лікарі оголосили суму фонду в розмірі 250 гривень:

"На наступний день мамі запропонували переїхати в іншу палату і зажадали фонд" у розмірі 400 гривень. Але мама відмовилася.

Після цього лікарі знову зажадали суму, і моя мама знову відмовилася платити. Потім вони почали вже вимагати гроші, забрали у мами ковдру! До апарату Вас теж можуть підключити тільки за гроші.

Я розумію платити за препарати, але за апарат?! У безкоштовній лікарні? За палату?! У безкоштовній лікарні, в якій немає гарячої води і душа?", – розповіла мешканка Дніпра Анастасія.

Медичні послуги в Дніпрі. Фото "Vgorode.ua"

Що робити мешканцям Дніпра, якщо лікар вимагає оплатити медичну допомогу: куди скаржитися

Дніпровський юрист Андрій Верба розповів OBOZREVATEL про те, що лікарі не мають права вимагати грошові кошти за медичну допомогу, так як згідно з Конституцією України, медицина безкоштовна:

"Такі дії можуть бути кваліфіковані як вимагання", – зазначив юрист.

Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – карається штрафом від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Юрист Андрій Верба додав, що жителі Дніпра можуть скаржитися в поліцію або Міністерство охорони здоров'я України.

Крім того, зі скаргою можна звернутися до Національної служби здоров'я України. Це можна зробити за допомогою офіційного листа через пошту info@nszu.gov.ua або зателефонувати в контакт-центр за номером 1677.

Важливо відмітити! Для скарги обов'язково необхідно вказати свої дані, а також контакти лікаря і медустанову, в якому відбулося правопорушення.

Медичні послуги в Дніпрі. Фото "Известия"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі щодня відбуваються акти вандалізму. Несвідомі місцеві жителі описують будівлі рекламою наркотиків, нецензурними словами, а також крадуть і знищують майно, яке належить комунальним підприємствам міста.