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7 квітня • оновлено в 14:57
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Софія Ковнір

Підробіток на час карантину: які професії затребувані в Дніпрі

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У Дніпрі через загальнонаціональний карантин багато місцевих жителів залишилися без роботи. Але це не привід сидіти вдома, склавши руки, адже можна підробляти віддалено.

Які професії затребувані в Дніпрі в період карантину – читайте далі в нашому матеріалі.

Підробіток на час карантину в Дніпрі

Підробіток на час карантину в Дніпрі

jobvnet.ru

Копірайтер

Якщо у Вас є талант до написання текстів, то в період карантину в Дніпрі можна підробити копірайтером.

Для цієї роботи Ви повинні вміти грамотно писати, логічно і структурно викладати свої думки. Якщо Ви володієте іноземною мовою, то це великий плюс для копірайтера, так як за тексти англійською або будь-якою іншою мовою платять набагато більше.

Середня заробітна плата копірайтера в Дніпрі – від 10 тисяч до 15 тисяч гривень. Відзначимо, що зарплата залежить від кількості написаних текстів і знаків в них.

Копірайтер

Копірайтер

Копірайтер

Копірайтер

Вимоги до копірайтера

Вимоги до копірайтера

Оператор call-центру або чату

Для роботи в контактому центрі або чаті потрібні такі навички:

  • Стресостійкість;

  • Впевнено користуватися ПК;

  • Висока швидкість друку;

  • Вільне володіння російською та українською мовами.

На цій роботі Вам потрібно віддалено приймати і обробляти дзвінки, консультувати клієнта з різних питань, вносити інформацію в базу даних і вирішувати складні ситуації.

Відзначимо, що те ж саме робить і оператор чату, тільки в листуванні.

Середня заробітна плата оператора в Дніпрі – від 6500 до 12 тисяч гривень.

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Швачка

Також в період карантину жителі Дніпра можуть заробити на рукоділлі. Якщо Ви вмієте шити різні вироби і вчасно виконувати план, то за роботу швачкою на дому можна отримати хороші гроші – від 8 тисяч до 10 тисяч гривень.

Швачка на дому

Швачка на дому

Перекладач

Володіти іноземними мовами – це завжди добре. Тому на цьому можна легко заробити непогані гроші, не виходячи з дому.

Так, в Дніпрі в період карантину професія перекладача дуже затребувана. У Ваші обов'язки буде входити наступне:

  • Переклад текстів;

  • Перевірка основних фактів в текстах і співпрацювання з офіційними сайтами партнерів;

  • Форматувати тексти відповідно до вимог;

  • Вести облік роботи і виконувати все в зазначені терміни.

Середня заробітна плата перекладача в Дніпрі становить від 7 тисяч до 15 тисяч гривень.

Перекладач в Дніпрі

Перекладач в Дніпрі

Перекладач в Дніпрі

Перекладач в Дніпрі

Вимоги до перекладача

Вимоги до перекладача

Контент-менеджер

Також під час карантину жителі Дніпра можуть працювати контент-менеджерами. Для цієї роботи необхідно робити наступне:

  • Наповнювати певний веб-сайт контентом (текст, фото, відео та теги);

  • Стежити за користувачами і передплатниками;

  • Модерація контенту;

  • Фактчекінг (перевірка, – ред.) інформації перед публікацією.

Контент-менеджер повинен мати досвід роботи в системах управління сайтами, вміти знаходити і систематизувати інформацію, знати основи html, а також розуміти, що таке SEO.

Середня заробітна плата контент-менеджера в Дніпрі – 7000-10000 гривень.

Контент-менеджер в Дніпрі

Контент-менеджер в Дніпрі

Контент-менеджер в Дніпрі

Контент-менеджер в Дніпрі

Дизайнер-ретушер

Жителі Дніпра віддалено можуть заробити на ретуші фотографій. Так, основними завданнями цієї роботи є:

  • Ретуш фотографій;

  • Коригування недоліків;

  • Робота з шарами (за шаблоном);

  • Спілкування з замовником онлайн.

Середня заробітна плата дизайнера-ретушера в Дніпрі – 8000-9000 гривень.

Дизайнер-ретушер

Дизайнер-ретушер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра в період карантину обмежили безліч можливостей. Тепер городяни самі пропонують послуги, які можуть надати як безкоштовно, так і за окрему вартість. Стало відомо, які послуги пропонують на час карантину дніпряни.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
робота карантин
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