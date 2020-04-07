Підробіток на час карантину: які професії затребувані в Дніпрі

У Дніпрі через загальнонаціональний карантин багато місцевих жителів залишилися без роботи. Але це не привід сидіти вдома, склавши руки, адже можна підробляти віддалено.
Які професії затребувані в Дніпрі в період карантину – читайте далі в нашому матеріалі.
Підробіток на час карантину в Дніпрі
jobvnet.ru
Копірайтер
Якщо у Вас є талант до написання текстів, то в період карантину в Дніпрі можна підробити копірайтером.
Для цієї роботи Ви повинні вміти грамотно писати, логічно і структурно викладати свої думки. Якщо Ви володієте іноземною мовою, то це великий плюс для копірайтера, так як за тексти англійською або будь-якою іншою мовою платять набагато більше.
Середня заробітна плата копірайтера в Дніпрі – від 10 тисяч до 15 тисяч гривень. Відзначимо, що зарплата залежить від кількості написаних текстів і знаків в них.
Копірайтер
Копірайтер
Вимоги до копірайтера
Оператор call-центру або чату
Для роботи в контактому центрі або чаті потрібні такі навички:
Стресостійкість;
Впевнено користуватися ПК;
Висока швидкість друку;
Вільне володіння російською та українською мовами.
На цій роботі Вам потрібно віддалено приймати і обробляти дзвінки, консультувати клієнта з різних питань, вносити інформацію в базу даних і вирішувати складні ситуації.
Відзначимо, що те ж саме робить і оператор чату, тільки в листуванні.
Середня заробітна плата оператора в Дніпрі – від 6500 до 12 тисяч гривень.
Оператор по телефону
Оператор по телефону
Оператор по телефону
Швачка
Також в період карантину жителі Дніпра можуть заробити на рукоділлі. Якщо Ви вмієте шити різні вироби і вчасно виконувати план, то за роботу швачкою на дому можна отримати хороші гроші – від 8 тисяч до 10 тисяч гривень.
Швачка на дому
Перекладач
Володіти іноземними мовами – це завжди добре. Тому на цьому можна легко заробити непогані гроші, не виходячи з дому.
Так, в Дніпрі в період карантину професія перекладача дуже затребувана. У Ваші обов'язки буде входити наступне:
Переклад текстів;
Перевірка основних фактів в текстах і співпрацювання з офіційними сайтами партнерів;
Форматувати тексти відповідно до вимог;
Вести облік роботи і виконувати все в зазначені терміни.
Середня заробітна плата перекладача в Дніпрі становить від 7 тисяч до 15 тисяч гривень.
Перекладач в Дніпрі
Перекладач в Дніпрі
Вимоги до перекладача
Контент-менеджер
Також під час карантину жителі Дніпра можуть працювати контент-менеджерами. Для цієї роботи необхідно робити наступне:
Наповнювати певний веб-сайт контентом (текст, фото, відео та теги);
Стежити за користувачами і передплатниками;
Модерація контенту;
Фактчекінг (перевірка, – ред.) інформації перед публікацією.
Контент-менеджер повинен мати досвід роботи в системах управління сайтами, вміти знаходити і систематизувати інформацію, знати основи html, а також розуміти, що таке SEO.
Середня заробітна плата контент-менеджера в Дніпрі – 7000-10000 гривень.
Контент-менеджер в Дніпрі
Контент-менеджер в Дніпрі
Дизайнер-ретушер
Жителі Дніпра віддалено можуть заробити на ретуші фотографій. Так, основними завданнями цієї роботи є:
Ретуш фотографій;
Коригування недоліків;
Робота з шарами (за шаблоном);
Спілкування з замовником онлайн.
Середня заробітна плата дизайнера-ретушера в Дніпрі – 8000-9000 гривень.
Дизайнер-ретушер
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра в період карантину обмежили безліч можливостей. Тепер городяни самі пропонують послуги, які можуть надати як безкоштовно, так і за окрему вартість. Стало відомо, які послуги пропонують на час карантину дніпряни.
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