Підприємців Дніпра чекають серйозні зміни: подробиці

З 1 жовтня 2020 року підприємців Дніпра чекають нововведення. Так, за порушення правил, бізнесмени будуть платити великі штрафи.

OBOZREVATEL докладно розповість про зміни для підприємців Дніпра.

Підприємців Дніпра чекають серйозні зміни krymsos.com

Розмір податків для ФОП у 2020 році

I група - 1249,26 гривень на місяць;

II група - 1983,66 гривень на місяць;

III група (з ПДВ) - 1039,06 гривень на місяць + 3% від доходу + 20% ПДВ.

III група (без ПДВ) - 1039,06 гривень на місяць + 5% від доходу для тих, хто не платить ПДВ.

Загальна система оподаткування передбачає мінімум 1039,06 гривень на місяць, також стягуються 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

Чеки

В обов'язковому порядку видавати чеки будуть тільки певні категорії бізнесу:

Ресторани, кафе;

Готелі;

Інтернет-товари та послуги;

Побутові товари;

Ювелірні вироби;

Лікарські засоби;

Запчастини для транспорту;

Товари, що продаються в роздріб.

Відзначимо, що розрахунковий документ може бути у вигляді касового чека, квитанції, електронного чека, QR-коду, а також проїзного документа про продаж/повернення товару.

Крім цього, новий Закон України передбачає касовий апарат в смартфоні. Так, для дніпровських підприємців розробляють спеціальний додаток для видачі чеків. Цей додаток буде доступний на будь-якому смартфоні.

Касовий апарат в смартфоні дає можливість сканувати QR-коди, відправляти чеки покупцеві, а також роздруковувати їх.

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Реєстратор розрахункових операцій

РРО (реєстратор розрахункових операцій) - це пристрій, який через інтернет передає в податкову інформацію про кожну операцію купівлі-продажу. Його зобов'язаний використовувати бізнес з оборотом понад 1 мільйон гривень на рік.

РРО використовують банки, фінансові компанії, мережі супермаркетів, АЗС та інші установи.

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Обов'язковий облік товарів

У 2020 році дніпровські підприємці повинні в обов'язковому порядку подавати до органів контролю документи, що підтверджують облік товарів. Таке нововведення стосується тих бізнесменів, які працюють за спрощеною системою оподаткування і в наступних сферах:

Лікарські засоби;

Ювелірні вироби;

Електронна та побутова техніка з гарантією.

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Нові штрафи

Дніпровських підприємців чекають великі штрафи за недотримання правил. Так, до 1 жовтня 2020 року розмір штрафу буде наступний:

10% вартості товару, проданого з порушеннями - за перше порушення;

50% вартості товару, проданого з порушеннями - за кожне наступне порушення.

А вже після 1 жовтня 2020 року розмір штрафу значно збільшиться:

100% вартості товару, проданого з порушеннями - за перше порушення;

150% вартості товару, проданого з порушеннями - за кожне наступне порушення.

Крім цього, бізнесменів очікують наступні штрафи:

Штраф за продаж не підакцизного товару, який не був запрограмований в касовому апараті – 75 гривень;

Штраф за товар, який не був відображений в обліку – подвійний розмір вартості товару;

Штраф за продаж підакцизного товару, що не запрограмованого в касовому апараті – 5100 гривень.

Також за невидачу фіскального або підробленого чека передбачається кешбек покупцем. Так, покупець може перевірити номер чека в базі, і при його відсутності, споживач зобов'язаний повернути кошти.

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Як зареєструвати РРО в Дніпрі

В першу чергу, РРО необхідно поставити на облік до Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області.

Для реєстрації касового апарату в податкову службу потрібно надати заяву про реєстрацію РРО. Дану заяву можна подати через електронний кабінет платника.

Приклад заяви

Приклад заяви

Приклад заяви

Приклад заяви

Після цього протягом двох днів податкова служба формує і резервує фіскальний номер для РРО. Потім Вам видадуть довідку №2-РРО.

Відзначимо, що копія реєстраційного посвідчення приходить на електронну пошту.

Крім цього, фіскальна служба зобов'язана вислати довідку, термін дії якої – три робочих дня.

Після видачі фіскального номера Вам слід звернутися до ЦСО (центр сервісного обслуговування) з реєстраційним посвідченням для проведення персоналізації пристрою в системі обліку даних фіскальної служби. Це обійдеться Вам близько 300 гривень.

ЦСО протягом трьох робочих днів вводить РРО в експлуатацію.

Після цього ЦСО відправить в ДФС довідку про опломбування РРО та акт введення пристрою в експлуатацію.

Потім в податкову службу реєструють РРО та надають свідоцтво про реєстрацію.

Відзначимо, що дані про фіскальний номер касового апарату, ПІБ підприємця і дата реєстрації РРО публікують на сайті Державної фіскальної служби.

У разі несправності РРО, підприємець може зареєструвати КОРО – книга обліку розрахункових операцій.

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Куди звертатися в Дніпрі

Головне управління ДФС в Дніпропетровській області: вулиця Сімферопольська, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Державна податкова інспекція в Чечелівському районі: вулиця Театральна, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі: провулок Універсальний, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Державна податкова інспекція в Новокодацькому районі: вулиця Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Державна податкова інспекція в Соборному районі: вулиця Високовольтна, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків: проспект Олександра Поля, 57. Телефон: 056-744-23-63.

Державна податкова інспекція у Центральному районі: вулиця Княгині Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Державна податкова інспекція в Шевченківському районі: проспект Богдана Хмельницького, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Лівобережна міжрайонна державна податкова інспекція: проспект Слобожанський, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні для продажу алкогольних напоїв запустять "електронну акцизну марку". Її не можна буде підробити, що принесе в бюджет більше податків і захистить покупців від фальсифікату.

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