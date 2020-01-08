Підліток з Дніпра підкорює світ жіночої моди: що про нього відомо

Підліток з Дніпра Інокентій Косенко дебютував в Мілані зі своєю дизайнерською колекцією, підкоривши талантом одну з модних столиць світу.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook наставник і викладач юнака дизайнер Аліна Смирнова, вона пишається результатом, якого досяг Інокентій.

Інокентій Косенко з Дніпра підкорив Мілан Facebook Аліни Смирнової

З 20 по 21 вересня 2019 року в місті Мілан вже в четвертий раз пройшов селекційний показ, де понад 40 талановитих дизайнерів з усього світу представили свої колекції на міжнародній арені Milan Fashion Week. В рамках Офіційного тижня моди в Мілані вже вдруге пройшов European Fashion Union, де молоді дизайнери дебютували зі своїми шедеврами на подіумі.

12-річний житель Дніпра Інокентій Косенко підкорив одну з модних світових столиць, представивши свою колекцію під назвою "Геометрія". Юний дизайнер віддає перевагу чітким лініям і формам, створюючи лаконічні, але в той же час яскраві образи. Його колекція відрізняється контрастними кольорами і ніжними основами, підкреслюючи жіночу багатогранність.

Facebook Аліни Смирнової

Facebook Аліни Смирнової

Інокентій був єдиною дитиною-дизайнером на міланському показі, але тримався досить упевнено. Як зізнався 12-річний дизайнер з Дніпра, він вже планує роботу над другою колекцією, яка також, як і дебютна, буде призначена для жінок.

Facebook Аліни Смирнової

Facebook Аліни Смирнової

"Комбінезон з одного штаниною, припустимо. І я думаю, що, якщо вийде дівчинка 11-12 років, це буде дуже прикольно", – говорить Інокентій про одну зі своїх ідей.

Facebook Аліни Смирнової

З дитинства Інокентій ріс в творчому середовищі і спостерігав за тим, як малює сестра-художниця, що направило підлітка в багатогранний світ дизайну. Інокентій Косенко віддає перевагу створенню жіночих образів, а чоловічі костюми знаходить нудними і нецікавими.

Facebook Аліни Смирнової

Ідея використання геометричних фігур прийшла на уроці математики. Саме тоді майбутній кутюр'є розгледів в формах посил до мистецтва.

Facebook Аліни Смирнової

Батьки підтримують Інокентія. Через такі захоплення сина, згадує батько хлопчика Володимир, він спочатку нервував. Змінити думку переконала дружина і чоловік знайшов в Дніпрі дизайнерську школу, де підліток навчається майстерності.

"Все це для того, щоб це захоплення, якому він приділяє весь вільний час, дійсно привело його до своїх цілей і до якогось внутрішнього задоволення", – пояснює Володимир Косенко.

Сьогодні Інокентій навчається ремеслу у дніпровського дизайнера Аліни Смирнової. Серед десятків учнів Інокентій – єдиний хлопець. Дизайнер розгледіла талант хлопця, як тільки побачила перші ескізи. Незважаючи на це, з Інокентієм довелося неабияк попрацювати, адже ази професії – це важлива основа.

"Серед учнів Fashion Design Class наймолодший випускник – дизайнер одягу Інокентій Косенко. Цей талановитий хлопчик навчався на дитячому курсі" Fashion-Вундеркінд "з 9-ти років. Творчі здібності Кеша став проявляти з перших днів занять. Він точно знав, що хоче створювати одяг для дорослих жінок і дівчат: наполегливо займався з художником, навчився працювати з кольором і фактурою, опанував навиком малювання ескізів і проектування колекцій ", – розповіла дизайнер Аліна Смирнова.

Facebook Аліни Смирнової

Сам Інокентій стежить за всіма модними тенденціями і новинами світу моди, що тільки сприяє розвитку його таланту. Підліток планує працювати в Україні, співпрацюючи з Європою. А попереду – створення другої колекції і нові горизонти. Інокентій мріє про рівень Коко Шанель та Карла Лагерфельда, а також – про власний будинок моди.

Facebook Аліни Смирнової

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які пальто більше не в моді : названі головні антитренди 2020 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!