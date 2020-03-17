Дніпро тимчасово призупиняє роботу розважальних центрів і установ культури. Такі заходи допоможуть городянам уберегтися від коронавірусу.

Про те, які послуги пропонують жителям Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Нові послуги в Дніпрі під час карантину РБК

З 17 березня в Дніпрі на карантин йдуть:

спортивні зали;

салони краси;

кінотеатри;

торгові центри;

кафе і ресторани;

культурні установи;

скасовуються масові заходи, де кількість учасників понад 10 осіб (крім заходів, необхідних для життєдіяльності міста).

У звичному режимі продовжать працювати:

поліклініки;

лікарні;

магазини, які продають продукти харчування і товари особистої гігієни;

зоомагазини;

аптеки;

АЗС і станції технічного обслуговування.

Також відомо, що з 18 березня заборонені залізничні, авіа та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Національна поліція буде контролювати дотримання цих норм.

Для зручності різні служби та підприємства вже сьогодні пропонують перелік послуг, які можна безпечно замовити, не виходячи з дому. Городян закликають оплачувати покупки банківськими картами, а не готівкою.

Кур'єрські служби в Дніпрі: що можна замовити і скільки це коштує

Незважаючи на тимчасові нововведення, всі сервіси з доставки їжі і непродовольчих товарів в Дніпрі продовжують працювати. Так, вже сьогодні в місті можна замовити медичні маски і антисептики додому. Кур'єр доставить ваше замовлення в найближчий термін.

Кур'єр доставить навіть медичні маски Glovo

Крім того, доставка Glovo пропонує послугу "Експрес кур'єр". Сервіс готовий доставити додому все, що поміститься в рюкзак. Якщо ж вам потрібні продукти з найближчого супермаркету – ви також можете звернутися в службу доставки, вибравши потрібні продукти в додатку.

Кур'єр привезе до вас додому все, що поміститься в рюкзак Glovo

У додатку можна вибрати будь-які продукти харчування, які є в найближчому супермаркеті Glovo

Замовити можна як продукти і непродовольчі товари, так і алкогольні напої/цигарки (до 22:00). Вартість послуги – від 60 гривень.

Будь-яка покупка буде доставлена Glovo

Не обов'язково виходити з дому Glovo

Для безпеки кур'єрська служба закликає здійснювати оплату банківськими картами, а не готівкою.

При можливості, робіть оплату картою Glovo

Персональна няня в Дніпрі під час карантину

Якщо у вас немає можливості знаходитися поруч з дитиною 24/7 – на допомогу прийде персональна бейбі-няня. Виїзний фахівець не тільки готовий розважити вашу дитину, але і зробити з нею домашнє завдання. Запросити няню можна як на кілька годин, так і на цілий день. Якщо ж ви з колегами або знайомими вирішили об'єднатися (в компанії від 3-х дітей) – до няні може приєднатися аніматор.

Спектр послуг для батьків Парк розваг "Планета"

Вартість послуги в Дніпрі – 100 гривень на годину/800 гривень в день. Якщо крім няні ви замовляєте ще і аніматора – прайс відрізняється: 500 гривень за годину/2000 гривень за день.

Щоб замовити послуги фахівця – достатньо заповнити анкету і зареєструватися, після чого з вами зв'яжуться найближчим часом.

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Безкоштовна доставка Heets для IQOS по Дніпру

Користувачі девайсом від IQOS можуть зробити замовлення на доставку товару на сайті. Відповідна інформація надійшла всім зареєстрованим користувачам на мобільні телефони.

Розсилка під час карантину Скріншот

Безкоштовно і в найближчі кілька годин кур'єр доставить вам стіки. Оплатити потрібно буде тільки сам товар, вартість якого незмінна – 50 гривень за пачку.

Вартість покупки незмінна IQOS

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Регулярно мийте руки;

Обробляйте руки спиртовмісним засобом;

Дотримуйтесь дистанції в громадських місцях;

По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот;

Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни;

При підвищенні температури, появі кашлю і скруті дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою;

Не панікуйте. Все буде добре!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Борис Філатов закликав городян з розумінням поставитися до закриття закладів.

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