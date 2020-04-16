"Перше, що я зроблю, це": дніпряни про те, як змінять життя після карантину

Більше місяця тому в Дніпрі ввели карантинні заходи. Городяни з нетерпінням чекають, коли місто буде жити в звичному ритмі.

Про що мріють дніпряни і які висновки були зроблені під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Чим займуться дніпряни, коли закінчиться карантин freepik.com

Вже зараз жителі Дніпра планують нові починання. Карантинні заходи дали можливість по-новому подивитися на життя і розібратися в тому, чого ж хочеться насправді.

Одне з найбільш банальних, але на сьогодні нездійсненних бажань у дніпрян – прогулятися по місту в компанії рідних та близьких людей.

"Піду гуляти в парк і звичайно ж – займатися в спортивний зал. На сьогодні мені більше нічого не потрібно" – поділилася Дніпрянка Анастасія Катаєва.

Все дніпряни мріють про прогулянки по місту Анастасія Катаєва

Дніпрянки сумують за прогулянкам, особливо у весняний час року. Поки в місті введені обмеження – залишається лише планувати своє дозвілля:

"Сумую за активним життям. Після карантину буду ночувати на роботі, піду в караоке і буду багато і часто обіймати людей. Мрію скоріше прогулятися по центру міста, сходити в кафе і навіть насолодитися громадським транспортом, якого так не вистачає", – розповіла мешканка Дніпра Анна Яковлева.

Режим очікування включений Анна Яковлева

Чоловіки в період карантину планують більше часу приділяти роботі:

"Буду працювати в два рази більше. Зараз у багатьох моментах зв'язані руки, деякі процеси неможливо реалізувати. Як тільки карантин припинитися – почну втілювати в життя те, що сьогодні реалізувати неможливо", – акцентує дніпрянин Ілля Курашов.

Багато працювати - одна з головних цілей Ілля Курашов

Багато дніпрян говорять про те, що банальні і доступні речі до карантину практично не цінувалися:

"Сходити на шопінг і придбати нове взуття та одяг – це поки тільки в планах. Особливо мрію вийти на пробіжку зі своїм собакою в парк, отримати задоволення від таких простих, але сьогодні недоступних речей. Обов'язково спортивні тренування – як тільки відкриють зали. Під час карантину розумієш, як багато втрачаєш і як же радують прості речі, які раніше здавалися побутовими ", – поділилася мешканка Дніпра Катерина Іщенко.

Не вистачає пробіжок і прогулянок Катерина Іщенко

"Інтернет-магазини – це жахливий майданчик для шопіга. Хочеться банально сходити в торговий центр і купити весняні босоніжки, а можливості немає. Після карантину все буде цінуватися в рази сильніше", – акцентує дніпрянка Ксенія Баскакова.

Шопінг в планах у багатьох дівчат Ксенія Баскакова

Жителі Дніпра мріють багато про що: відправитися в подорож, поїхати в гості до батьків, гуляти на свіжому повітрі і просто радіти дрібницям. На жаль, в цьому році вилазки на природу під час епідемії коронавірусу під забороною, як і звичайні прогулянки великими компаніями.

"Я б хотів відправитися на пікнік, посмажити шашлики. Особливо зараз, коли наближаються травневі свята. Раніше все було доступним, а зараз всі вдома. Ми всі чекаємо хвилини, коли можна повернутися до нормального життя. Карантин вчить цінувати не тільки здоров'я, а й все, що тебе оточує ", – розповів дніпрянин Богдан Дегтярьов.

Карантин навчив цінувати банальні речі Богдан Дегтярьов

Громадський транспорт у дніпрян тепер викликає позитивні почуття. Багато хто сумує за можливості сісти в маршрутку і спокійно доїхати до потрібної точки міста:

"Кафе, набережна, пікнік – таке проведення часу нам до душі. Чоловік сказав, що прокотиться на громадському транспорті. Життя після карантину буде більш яскравим і насиченим, в цьому я точно впевнена", – розповіла мешканка Дніпра Яна Мороз.

Городяни сумують за звичним життям Яна Мороз

"Хочеться на море. Я сумую по хвилям, повітрю, простору. Зараз ми всі – частина спільної справи, яка спрямована на порятунок життів. Звичайно ж, карантинні заходи потрібно виконувати по максимуму. Але як тільки в країні скасують карантин – життя для кожного з нас стане ще цінніше, а звичайна прогулянка в парку з чашкою кави принесе масу емоцій ", – підсумувала дніпрянка Тетяна Заброда.

Всі чекають закінчення карантину Тетяна Заброда

Коронавірусом в світі захворіли вже понад 2 млн осіб. Лідирують в антирейтингу як і раніше США. Нові випадки зараження також почали виявляти в Китаї, а в Росії рахунок пішов на тисячі на добу.

Станом на 16 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 24 випадки коронавірусної інфекції, п'ять осіб одужали. Ще 18 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження.

Нагадаємо, що напередодні свят в Дніпрі і області введуть режим обмеженого пересування по вулицях. Так, тимчасовий режим буде діяти з 13:00 18 квітня до 6:00 20 квітня.

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