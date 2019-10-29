Пенсії в Дніпрі: як швидко і легко оформити допомогу

В Україні розмір мінімальної пенсії збільшився до 1564 гривень, а максимальної - до 15640 гривень. Які документи потрібні для оформлення допомоги, і куди з цього приводу звертатися в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Пенсії в Дніпрі Цензор.НЕТ

Хто має право на пенсію за віком

Згідно зі статтею 26 Закону України, право на отримання пенсії за віком мають особи після досягнення 60 років і при наявності стажу 26 років.

Також право на пенсію мають особи після досягнення 63 року і при наявності стажу від 16 до 26 років.

Крім цього, при наявності стажу від 15 до 16 років право на пенсію мають особи після досягнення 65 років.

Пенсії за віком Пенсійний фонд в Дніпропетровській області

Відзначимо, коли людина досягає пенсійного віку, вона зобов'язана звернутися до відділу обслуговування громадян або Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

Розрахунок розміру пенсії

П = Зп х Кс: П - розмір пенсії. Зп - заробітна плата застрахованої особи. Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Коефіцієнт страхового стажу, який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

Кс = См х Вс / 100% х 12: Кс - коефіцієнт страхового стажу. См - сума місяців страхового стажу. Вс - величина оцінки одного року страхового стажу.

Відзначимо, що коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75%.

Пенсії ГолосUA

Пенсія на карту

Щоб не стояти в довгих чергах в касах, можна оформити карту, на яку будуть щомісяця нараховувати пенсію.

Для цього Вам слід звернутися до Пенсійного фонду, подати необхідні документи (ІПН, паспорт). Потім вибрати відповідний банк і вказати реквізити своєї картки.

Також можна вибрати будь-який банк, звернутися до відділу і там заповнити відповідні документи. Після цього банк передасть Вашу заяву до Пенсійного фонду і все оформить самостійно.

Так, в Дніпрі вже багато пенсіонерів перейшли на цей зручний спосіб нарахування пенсії. Але в селах Дніпропетровської області подібна практика непопулярна.

62-річна Марія Василівна проживає в невеликому селі біля Дніпра і щомісяця отримує пенсію:

"Пенсію нам привозить листоноша. Якщо чесно, вона безвідповідальна і гроші завжди приносить невчасно. Часто бувають затримки навіть на тиждень і для наших місцевих пенсіонерів це дуже важко. Адже і так живемо на копійки...", – розповіла пенсіонерка.

Тому Марія Василівна вирішила оформити пенсію на карту:

"Я звернулася до Пенсійного фонду. Від мене потрібні були тільки ІПН і паспорт. Карти у мене не було, і співробітники фонду запропонували мені на вибір банк. Тепер з наступного місяця пенсію мені нараховуватимуть на карту. Це дуже швидко і зручно, а головне ні копійки за це не взяли", – зазначила жінка.

Пенсії NewsOne

Вона додала, що, з одного боку, це дуже зручно, так як гроші будуть приходити вчасно. А з іншого боку, не всі селяни можуть дозволити собі переоформити пенсію на карту:

"Багатьом моїм односельцям складно пересуватися або зовсім немає можливості за станом здоров'я. Також деякі пенсіонери чомусь бояться карток і не розуміють, як ними користуватися. Тому їм доводиться навіть із затримками від листоноші чекати свою пенсію", – розповіла Марія Василівна.

Як отримати пенсію в Дніпрі

Для оформлення допомоги слід зібрати список документів:

Відповідна заява.

Паспорт та ІПН (оригінал і ксерокопія).

Документ про місце реєстрації проживання.

Свідоцтво про народження дітей.

Свідоцтво про шлюб (оригінал і ксерокопія).

Номер рахунку в банку.

Трудова книжка (оригінал і ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж.

Військовий квиток.

Диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал і ксерокопія).

Довідка про заробітну плату за 5 років.

Приклад заяви на нарахування пенсії raschet-pensii.in.uа

Приклад заяви на нарахування пенсії raschet-pensii.in.uа

Після цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду в Дніпропетровській області або відділу обслуговування громадян (сервісний центр).

Відзначимо, пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку.

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Електронна подача документів

У Дніпрі також з'явилася можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. Таке нововведення дає можливість самостійно подавати заяву і скан-копії всіх необхідних документів з метою подальшого постійного отримання пенсії.

У заяві на призначення пенсії заявник повинен вибрати відділення Пенсійного фонду, а також зазначити вид майбутньої пенсії, вказати адресу місця проживання та надати відомості про паспорт.

Крім цього, необхідно вказати електронну пошту і номер телефону.

Оформлення пенсії онлайн ПриватБанк

До всього цього, заявник повинен прикріпити скан-копії необхідних документів, вказати банківський рахунок і реквізити карти.

У разі призначення пенсії за віком відповідну заяву може бути подано заявником не раніше ніж за місяць до досягнення нею пенсійного віку.

Подати онлайн-заяву на нарахування пенсії можна за посиланням.

Куди звертатися

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області: вул. Набережна Перемоги, 26; (067) 195-53-51.

Центральний відділ обслуговування громадян: пр. Богдана Хмельницького, 116а; (097) 644-66-07.

Чечелівський відділ обслуговування громадян: вул. Надії Олексієнко, 106; (0562) 31-40-73.

Новокодацький відділ обслуговування громадян: вул. Данила Галицького, 22-а: (066) 596-03-37.

Лівобережний відділ обслуговування громадян: вул. Січеславська Набережна, 17; (056) 722-02-44.

Самарський відділ обслуговування громадян: вул. Молодогвардійська, 22-а; (096) 811-74-71.

Софія Ковнір

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