Пастки шахраїв: історії дніпрян, які стали жертвами афер

У Дніпрі шахраї вигадують різні способи, щоб виманити у людей гроші.

OBOZREVATEL розповість, в які пастки аферистів потрапляли дніпряни і як від цього вберегтися.

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"Щасливий" виграш

Житель Дніпра Віктор потрапив на підлих шахраїв і готовий був сказати їм особисті дані, але вчасно зупинився:

"Часто купую насіння однієї і тієї ж фірми. На упаковці завжди написано, що можна виграти автомобіль або гроші. Якось надіслали мені повідомлення, що я виграв велику суму. Крім цього, на електронну пошту прийшли відповідні документи компанії про підтвердження чесного розіграшу. Звичайно, я відразу ж зрадів і повірив у це. Потім мені подзвонили з невідомого номера, почали питати мої особисті дані, а пізніше попросили надіслати повний номер карти і її дані. Її у мене немає, тому я розповів про ситуацію дружині і попросив її карту. добре, що дружина вчасно зупинила і сказала, що це звичайний розвод. Але ж я майже повівся на це і у мене б зняли чималу суму грошей з рахунку... ", – розповів Віктор.

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Шахраї з OLX

Дніпрянка Оксана вирішила продати б/у інвалідний візок на сайті оголошень OLX. І навіть тут дівчина ледь не потрапила в пастку шахраїв:

"Я опублікувала оголошення про продаж на сайті, і буквально через годину мені передзвонив чоловік із Черкас і сказав, що готовий купити коляску, так як вона потрібна для будинку престарілих людей. Тільки він уточнив, що переказ грошей буде здійснювати через "Ощадбанк". Коли я продиктувала йому номер карти, він заявив, що її чомусь не видно і запитав, чи є гроші на карті. Я відповіла "ні" і він запропонував спробувати іншу карту, на якій є грошові кошти. При цьому чоловік просив робити все це швидко", – розповіла Оксана.

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Дівчина відразу відчула щось недобре, і зателефонувала в банк уточнити, чому не видно картку:

"Оператор сказав, що це шахраї і ні в якому разі не розголошувати дані карти. Після цього я спробувала додзвонитися чоловікові, але його номер був уже недоступний", – додала Оксана.

Як з'ясувалося, найчастіше шахраї проводять грошові операції тільки через "Ощадбанк". Тому отримувати кошти краще через інший будь-який банк.

Через час з дівчиною трапилася подібна ситуація, яка змусила назавжди розчаруватися в людях:

"На цьому ж сайті вирішила продати пальто. Мені подзвонила дівчина і сказала, що у неї комісійний магазин в Харкові і зазначила, що передзвонить через кілька хвилин. Потім мені зателефонував чоловік нібито від цієї дівчини і попросив продиктувати номер карти для переказу грошей. Потім він заявив, що з незрозумілих причин карту не видно. Я відразу зрозуміла, що це черговий розвод і сказала не турбувати мене. У відповідь на це я почула безліч образ на свою адресу і в кінці невідомий додав: "Іди на@й, коза єба@а". Після цього довіра до людей зникла геть", – розповіла дніпрянка Оксана.

Обмін родича за гроші

Шахраям вдалося довести жительку Дніпра Наталю до сліз і істерик, але виманити гроші так і не вийшло:

"Мій син далекобійник і часто буває в тривалих рейсах. Одного разу він поїхав в чергову поїздку і тут рано вранці мені подзвонили з незнайомого номера, і почали говорити голосом мого сина, що він потрапив до поліцейського відділку і йому терміново потрібні гроші. Я злякалася, так як чула реальний голос мого Сергійка. Я вирішила перевірити ще раз і почала дзвонити синові, але, як на зло, в цей момент його телефон був вимкнений. Я в істериці і сльозах почала дзвонити його напарнику і як з'ясувалося, син в цей момент відпочивав з дороги і вимкнув телефон. Я не знаю, як шахраї це роблять, але голос виглядав дуже правдоподібно, і я готова була скинути гроші, але вчасно одумалася", – розповіла Наталя.

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Повідомлення з банків

Часто на телефон надходять дзвінки або повідомлення про те, що Ваша карта заблокована і вказано номер телефону, куди можна звернутися за допомогою. Але це все шахрайство і подібна ситуація трапилася з Юрієм:

"Повідомлення про блокування моєї карти мені приходять не вперше. Звичайно, я відразу розумію, що це розвод аферистів, так як повідомлення надходять з невідомих номерів і навіть не вказується, карта якого саме банку була заблокована. Одного разу я вирішив перевірити і подзвонив за номером, який вказаний в повідомленні для допомоги. Коли я запитав назву банку, мене "відморозили" і відразу ж почали пропонувати розблокувати картку. Але для цього зажадали всі необхідні дані: повний номер карти, пароль, CVV2-код і т.д. Я кинув слухавку і заблокував номер", – розповів Юрій.

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Як уберегтися від шахраїв

Ні в якому разі не перекладайте гроші і не розголошуйте особисту інформацію, якщо Вас про це попросять.

Крім Вас ніхто не повинен знати пароль, логін, номер банківського рахунку, кодове слово і CVV2-код на банківській картці.

Якщо Вам зателефонував робот, який намагається просунути певний товар, то киньте слухавку. Такі дзвінки і просування послуг є незаконними і фіктивними.

Якщо шахраї повідомили, що Ваша близька людина або знайомий потрапив у відділення поліції або лікарню і йому терміново потрібні гроші, то задайте аферистам питання особистого характеру: дату народження, імена і прізвища його сім'ї, адресу будинку або роботи тощо.

Запам'ятайте: співробітники банків ніколи не запитують коди СМС-підтверджень по телефону.

Якщо Ви стали заручником шахраїв, то обов'язково зверніться в поліцію. Там Вам допоможуть і навіть знайдуть аферистів.

Що загрожує шахраям

Згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, за заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману, зловживання довірою загрожує штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів або виправні роботи до двох років, або позбавлення волі до трьох років.

Софія Ковнір

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