Консерви і 160 грам гречки: що входить до споживчого кошика дніпрянина

У 2020 році виріс прожитковий мінімум, але споживчий кошик не перестає "радувати" дніпрян.

Про те, що входить в необхідний мінімум одного жителя Дніпра і яка реальна ціна продуктів харчування в супермаркетах міста – розповість OBOZREVATEL.

Споживчий кошик: ціни на продукти в Дніпрі crafta.ua

Споживчий кошик – це приблизний асортимент товарів, які необхідні людині. Такий набір використовується для розрахунку прожиткового мінімуму, виходячи з вартості продуктів у споживчому кошику.

В Україні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102 гривні або 77,42 євро. Якщо порівнювати з іншими країнами, то можна засумувати: в Німеччині – 646 євро, у Великобританії – 1 тис. 223 євро, у Франції – 1 тис. 80 євро.

Споживчий кошик в Україні виглядає бідно і принизливо. З першого погляду може здатися, що кількість продуктів, які внесені до споживчого кошика – достатня. Тільки от не забудьте розділити дану кількість на 12 місяців.

Споживчий кошик: що входить в список продуктів харчування

Так, за стандартом, одному жителю Дніпра в місяць достатньо:

– 18 курячих яєць;

– 40 грам кави;

– 160 грам гречаної каші;

– 1 кг курячого м'яса;

– 300 грам макаронних виробів.

Важливо: Якщо проводити розрахунки, відштовхуючись від продуктів у споживчому кошику на 1 місяць – сума виходить вище, ніж розрахована на державному рівні і це без урахування інших покупок. Тобто, прожитковий мінімум абсолютно не відповідає витратам навіть на мінімальні продукти харчування.

Список продуктів для одного працездатного жителя Дніпра (на 1 місяць) і ціни:

– Хліб пшеничний 5 кг – 150 гривень;

– Хліб житній 3,35 кг – 100 гривень;

– Борошно 780 грам – 10 гривень;

– Макаронні вироби 350 грам – 25 гривень;

– Крупи: рисова 200 грам, пшенична 80 грам, гречана 160 грам, вівсяна 90 грам – 18 гривень;

– Картопля 8 кг – 112 гривень;

– Овочі: капуста 2 кг (36 грн), помідори (45 грн) і огірки 2 кг (78 грн), морква (2 грн), буряк (1,6 грн), цибуля по 750 грам і часник (3 і 10 грн) – в загальній сумі на 176 гривень;

– Фрукти і ягоди 5 кг (сезонні) – 150 гривень;

– Цукор 2 кг – 40 гривень;

– Кондитерські вироби 1 кг (печиво, цукерки шоколадні) - 90 гривень;

– Соняшникова олія 0,5 л – 22 гривні;

– Яйця 18 шт – 45 гривень;

– Маргарин 200 грам – 16 гривень;

– Молоко 5 л – 125 гривень;

– Кефір і ряжанка 5 л – 150 гривень;

– Сир м'який (800 грам) і твердий (350 грам) – 290 гривень;

– Масло вершкове 400 грам – 110 гривень;

– Сметана 400 грам – 37 гривень;

– Яловичина 600 грам – 140 гривень;

– Свинина 700 грам – 112 гривень;

– М'ясо птиці 1 кг 200 грам – 93 гривні;

– Ковбасні вироби 750 грам – 90 гривень;

– Сало 200 грам – 40 гривень;

– Риба свіжа 600 грам – 70 гривень;

– Оселедець 350 грам – 25 гривень;

– Рибні продукти (консерви) 170 грам – 30 гривень;

– Чай 30 грам – 40 гривень;

– Кава 40 грам – 30 гривень;

– Сіль 250 грам – 2 гривні;

– Спеції 25 грам – 40 гривень.

Загальна вартість даних продуктів харчування в супермаркетах Дніпра - 2552, 60 гривень. Прожитковий мінімум - 2102 гривні. Мінімальна пенсія - 1638 гривень. Тобто, на оплату комунальних послуг, санітарію, ліки і предмети першої необхідності грошей не залишається. До слова, дані послуги і потреби також входять до споживчого кошика.

Реальна вартість продуктів в супермаркетах Дніпра

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