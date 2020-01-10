Отримати паспорт в Дніпрі: від цін до термінів і умов

У Дніпрі не видають паперові внутрішні паспорти. Відтепер всі українці, які отримують паспорт вперше або з певних причин змінюють документ – зможуть отримати його тільки в пластиці.

За даними Державної міграційної служби, паспорт у вигляді пластикової карти можуть отримати всі громадяни України, які досягли віку 14-ти років. Заявку на отримання паспорта зобов'язані розглянути не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети.

Як в Дніпрі отримати паспорт dtkt.ua

Особам у віці від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається з терміном дії 4 роки; особам, яким виповнилося 18 років, паспорт громадянина України у формі картки видається з терміном дії 10 років.

Які документи потрібні для того, щоб отримати ID-карту в 14 років

В першу чергу, потрібно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за зареєстрованим місцем проживання, або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в центр обслуговування "Паспортний сервіс". В наявності потрібно мати такі документи:

– Свідоцтво про народження;

– Оригінали документів, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували в громадянстві України;

– Якщо на момент народження дитини у батьків було громадянство іншої країни, то додається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

– Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживають за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україні і для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

– Код ІПН або повідомлення про відмову від його прийняття.

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Вартість послуги та пільги

Для громадян, які досягли 14-річного віку і отримують паспорт громадянина України вперше – адміністративна послуга безкоштовна.

Паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

ID-карту можна отримати з 14 років kp.ua

Як отримати ID-карту повнолітньому дніпрянину і обміняти старий паспорт

Обмін паспорта на карту здійснюється в разі:

– зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

– отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

– виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

– закінчення терміну дії паспорта;

– непридатності паспорта для подальшого використання;

– якщо особа досягла 25 або 45-річного віку і не звернулося в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання в паспорт зразка 1994 року нових фотографій;

– наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням);

– оформлення паспорта замість втраченого або викраденого.

Для обміну паспорта заявник подає такі документи:

– паспорт, що підлягає обміну;

– документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну;

– посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб);

– документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

– про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);

– про народження дітей – свідоцтва про народження дітей;

– про шлюб та розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ.

Кожен українець має право отримати ID-карту ubr.ua

Скільки це коштує

Загальна вартість адміністративного збору при оформленні протягом 20 робочих днів становить 345 гривень, в тому числі:

– вартість адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки 126 гривень;

– вартість бланку: 219 гривень.

Загальна вартість адміністративного збору в разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 471 грн, в тому числі:

– вартість адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки 252 гривні;

– вартість бланку: 219 гривень.

У разі обміну замість втраченого або пошкодженого паспорта сплачується держмито в розмірі 34 гривень.

Куди звертатися для отримання ID-карти в Дніпрі

Для отримання паспорта необхідно зібрати пакет документів і звернутися в територіальний підрозділ ДМС України за зареєстрованим місцем проживання:

– Індустріальний районний відділ (вул. Янтарна, 75-а);

– Амур-Нижньодніпровський районний відділ (вул. Кожум'яки, 17);

– Самарський районний відділ (вул. Космонавтів, 4);

– Соборний районний відділ (вул. Шевченка, 7);

– Центральний районний відділ (вул. Ярослава Мудрого, 34);

– Чечеловській районний відділ (вул. Робоча, 22-а);

– Шевченковський районний відділ (просп. Пилипа Орлика, 3).

Також можна звернутися до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП):

– проспект Д. Яворницького, 75 (Міськрада), 1 поверх, к. 105;

– проспект Слобожанський, 31-Д.

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