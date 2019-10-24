Осінній Дніпро: атмосферні фото міста

Осінь - казкова пора року. Пора забути про меланхолію, нудьгу і тужливий настрій.

Дніпро восени - по-справжньому прекрасний і величний, варто тільки озирнутися навколо.

OBOZREVATEL покаже, як виглядає атмосферне осіннє Дніпро.

Красива осінь в Дніпрі

Міська рада Дніпра прийняла рішення про заборону збирання опалого листя.

Ось так прибирають листя в парках Дніпра

Тепер листя можна тільки змітати з доріжок, дитячих майданчиків і біля пам'ятників, а під деревами і на траві - залишати до весни. Як повідомили в мерії, спалювати листя категорично заборонено. Чиновники відштовхувалися від рекомендацій біологів і екологів.

Прекрасна погода для прогулянки

Насичені відтінки радують око

При спалюванні листя виділяється бензопірен, який може викликати у людини рак. З димом в повітря надходять діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речей. Спалювання призводить ще й до забруднення атмосфери, води і грунту. Крім того, є небезпека, що воно може перерости в неконтрольоване горіння.

міська романтика

А квіти все так само молоді

Осінь - час романтики

Така погода надихає

Ранковий туман - не привід сумувати

Золоте місто

Основною причиною пригніченого стану восени вважають дефіцит гормону щастя - серотоніну.

Щоб уникнути або мінімізувати депресивний стан, психологи радять внести в життя більше світла і кольору.

Яскраве тепле освітлення також може сприяти підвищенню настрою. Крім того, можна придбати яскраві деталі інтер'єру або одягу.

Приємний контраст кольорів

Щоб надихнутися - досить подивитися під ноги

Більше бувайте на свіжому повітрі, милуйтеся фарбами осені, займайтеся спортом - це також сприятиме виробленню серотоніну.

Зелена красуня

Вологе повітря і золото навколо

Час осінньої фотосесії

Не забувайте про прогулянки

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині синоптики попередили про серйозну небезпеку.

Яна Коваль

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