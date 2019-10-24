Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро в деталях

Осінній Дніпро: атмосферні фото міста

386 Читати матеріал російською

Осінь - казкова пора року. Пора забути про меланхолію, нудьгу і тужливий настрій.

Дніпро восени - по-справжньому прекрасний і величний, варто тільки озирнутися навколо.

OBOZREVATEL покаже, як виглядає атмосферне осіннє Дніпро.

Красива осінь в Дніпрі

Красива осінь в Дніпрі

Міська рада Дніпра прийняла рішення про заборону збирання опалого листя.

Ось так прибирають листя в парках Дніпра

Ось так прибирають листя в парках Дніпра

Тепер листя можна тільки змітати з доріжок, дитячих майданчиків і біля пам'ятників, а під деревами і на траві - залишати до весни. Як повідомили в мерії, спалювати листя категорично заборонено. Чиновники відштовхувалися від рекомендацій біологів і екологів.

Прекрасна погода для прогулянки

Прекрасна погода для прогулянки

Насичені відтінки радують око

Насичені відтінки радують око

При спалюванні листя виділяється бензопірен, який може викликати у людини рак. З димом в повітря надходять діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речей. Спалювання призводить ще й до забруднення атмосфери, води і грунту. Крім того, є небезпека, що воно може перерости в неконтрольоване горіння.

міська романтика

міська романтика

Новини
Дніпро в тумані: чарівні фото в Instagram
А квіти все так само молоді

А квіти все так само молоді

Осінь - час романтики

Осінь - час романтики

Така погода надихає

Така погода надихає

Ранковий туман - не привід сумувати

Ранковий туман - не привід сумувати

Золоте місто

Золоте місто

Основною причиною пригніченого стану восени вважають дефіцит гормону щастя - серотоніну.

Щоб уникнути або мінімізувати депресивний стан, психологи радять внести в життя більше світла і кольору.

Яскраве тепле освітлення також може сприяти підвищенню настрою. Крім того, можна придбати яскраві деталі інтер'єру або одягу.

Приємний контраст кольорів

Приємний контраст кольорів

Щоб надихнутися - досить подивитися під ноги

Щоб надихнутися - досить подивитися під ноги

Більше бувайте на свіжому повітрі, милуйтеся фарбами осені, займайтеся спортом - це також сприятиме виробленню серотоніну.

Зелена красуня

Зелена красуня

Вологе повітря і золото навколо

Вологе повітря і золото навколо

Новини
Приємні подарунки за сміття: в Дніпрі пройде незвичайна акція
Час осінньої фотосесії

Час осінньої фотосесії

Не забувайте про прогулянки

Не забувайте про прогулянки

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині синоптики попередили про серйозну небезпеку.

Яна Коваль

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
День осіннього рівнодення погода фотографии фотосессія Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel