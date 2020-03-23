Оренда машини в Дніпрі: у скільки обійдеться послуга

Під час карантину в Дніпрі утворилися проблеми з громадським транспортом. Тому найоптимальніший варіант для городян – машина. Тим, у кого немає власного автомобіля, на допомогу приходить оренда транспорту.

У скільки обійдеться оренда машини в Дніпрі і що для цього потрібно – читайте далі в нашому матеріалі.

Оренда машини в Дніпрі meksika.info

Умови оренди автомобіля в Дніпрі

Жителі Дніпра можуть у вільному доступі в інтернеті знайти компанії, які пропонують взяти машину в оренду.

Але дати напрокат автомобіль можуть не всім. Потрібно дотримуватися таких правил:

Стаж водіння від трьох років;

Обмеження пробігу 250 км/добу;

Передоплата за термін оренди, а також застава за автомобіль.

Крім цього, деякі компанії пропонують додаткові послуги: доставка або підбір автомобіля в аеропорту, на ж/д вокзалі, на автостанціях. Вартість таких послуг складає від 200 гривень.

Відзначимо, що продовжити оренду можна по закінченню терміну оренди автомобіля. Для цього необхідно зробити передоплату за наступний тиждень.

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Страховка автомобіля

У подібних компаніях усі машини застраховані. Страховки включені у вартість прокату, тому Вам не варто турбуватися, якщо Ви потрапите в дорожньо-транспортну пригоду або що-небудь трапиться з автомобілем.

Кожен автомобіль застрахований від:

Події;

Викрадення;

Пожежі;

Стихійних лих;

Дій третіх осіб і тварин.

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Вартість оренди машини в Дніпрі

Вартість прокату автомобіля залежить від класу автомобіля, його марки, а також терміну оренди. При замовленні машини на сайті можна побачити весь процес ціноутворення кінцевої вартості прокату.

Деякі компанії пропонують три пакети послуг: економ, стандарт і "все включено".

Середня вартість економа – від 15 доларів/добу, стандарту – від 30 доларів/добу, "все включено" – від 50 доларів/добу.

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Відзначимо, що за оренду автомобіля потрібно заплатити за добу. Також необхідно внести заставу за машину.

Як замовити оренду машини в Дніпрі

Для замовлення автомобіля необхідно вибрати потрібний автомобіль на сайті компанії і залишити відповідну заявку.

Відзначимо, оплатити оренду автомобіля в Дніпрі можна за допомогою банківської карти, готівковим платежем або банківським переказом.

Замовлення оренди

Замовлення оренди

Видача і повернення автомобіля оформляються актами, в яких вказується кількість палива, пробіг автомобіля і його технічний стан. Ви можете зробити фотографії або відео запис видачі і повернення автомобіля, для того щоб зафіксувати пошкодження на машині, якщо вони є.

Також компанії надають всі види прокатного часу, починаючи від погодинної оренди і закінчуючи довгостроковою.

Погодинна оренда передбачає замовлення автомобіля мінімум на три години. Довгострокова оренда – від 90 діб. Чим довше термін оренди автомобіля, тим менша його добова вартість.

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

Оренда машини в Дніпрі

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