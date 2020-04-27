Оплата послуг в період карантину: які пільги діють для жителів Дніпра

Кабінет міністрів України затвердив пільги на безліч послуг під час карантину. Так, уряд планує покрити витрати населення на комунальні послуги, а банкам заборонено стягувати будь-які штрафи.

Які послуги можуть не оплачувати жителі Дніпра і що за пільги діють на час карантину – OBOZREVATEL розповість далі.

Оплата послуг в період карантину KP.UA

Податкові канікули

Як стало відомо, до 30 червня уряд заборонив проведення всіх планових перевірок, не включаючи державного нагляду санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, контролю за цінами і високоризиковими підприємствами.

Крім того, скасовуються штрафні санкції і пені за несвоєчасну або часткову сплату ЄСВ (Єдиного соціального внеску, – ред.). Відзначимо, що даний пільговий період діє до 31 травня включно.

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Кредитні канікули

У період загальнонаціонального карантину 30 українських банків повністю або частково ввели кредитні канікули. Як повідомили в пресслужбі НБУ, такі пільги діють у багатьох банках, які активно працюють з населенням.

"Дану опцію впровадили і більшість банків, які активно кредитують населення або малий бізнес. Є банки, які працюють виключно з великим бізнесом. Такі банки в індивідуальному порядку опрацьовують питання кредитних канікул з клієнтами", – відзначили в пресслужбі.

Кредитні канікули – це відстрочка боргу, а не його прощення. Вони є лише відстрочкою в розрахунках клієнта з банком на період карантину. Це може стосуватися сплати основної суми кредиту або нарахованих відсотків в залежності від пропозиції банку.

Також кредитні канікули не зменшують суму боргу. Так, в пільговий період кредити залишаються кредитами і їх треба буде повертати і платити відсотки.

Тобто, під час кредитних канікул відсотки нараховуватися будуть, але їх можна не платити. Але після скасування карантину їх все одно доведеться заплатити.

Відзначимо, що про канікули і реструктуризацію потрібно домовлятися з банком.

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Також Кабмін ввів кредитні канікули і для бізнесу:

Отримати державну фінансову підтримку тепер можуть суб'єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн гривень.

Збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн гривень.

Розширено мети, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема, на діяльність, пов'язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, що не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні і комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва) .

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи буде діяти відстрочка до 9 місяців.

Кредити на антикризові заходи будуть видаватися під мінімальну процентну ставку.

Крім цього, в період карантину банкам заборонено нараховувати і стягувати штрафи, пені або інші обов'язкові платежі за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами, а також підвищувати процентну ставку.

Клієнти банків також на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні стягувати заставу.

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Оплата комунальних послуг

Для жителів Дніпра ввели нові правила оплати комунальних послуг з субсидією. Так, на 50% збільшили нормативи для користування послугами на оплату водопостачання, постачання гарячої води, газопостачання та електроенергії.

Також на час карантину ввели нові правила для тих, хто тимчасово втратив роботу. Кабмін пропонує оформити субсидію без урахування колишньої зарплати, а з розрахунку компенсації від Соцстраху. Тому обов'язково потрібно звернутися до Центру зайнятості і зареєструватися як безробітний.

Тільки після цього, якщо у інших членів сім'ї немає істотного доходу, можна розраховувати на часткову компенсацію комунальних послуг у вигляді субсидії.

Згідно із законодавством України, на період дії карантину та протягом 30 днів після його відміни штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг не будуть.

Так, тепер діють наступні заборони:

Заборонено нараховувати і стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комуналки;

Заборонено "відрізати" послуги ЖКГ, якщо за них не заплатили або заплатили тільки частина;

Заборонено примусово виселяти або забирати житло, що належить громадянам, в рахунок боргів за ЖКГ;

Заборонено примусово виселяти за борги по ЖКГ з житла, яке належить державі.

Оплата комунальних послуг Телеканал Z

Оплата за навчання в вузах Дніпра

Багатьох жителів Дніпра турбує питання про те, чи має право вищий навчальний заклад відрахувати студента за несплату навчання в період карантину. Також цікавить, чи буде переглянута вартість навчання, якщо студенти вчаться дистанційно.

На всі ці питання OBOZREVATEL відповів дніпровський юрист Станіслав Ліфлянчик:

"На даний момент ця ситуація спірна, оскільки в законі питання з відстрочкою оплати навчання, або взагалі від звільнення від неї, прямо не врегульоване.

Відповідно, несплата послуги є підставою для розірвання з студентом договору.

Однак з іншого боку, карантин був визнаний форс-мажорною обставиною. І я не виключаю, що в судовому порядку таке розірвання договору можливе буде визнано незаконним", – прокоментував юрист.

Для перегляду вартості навчання в період карантину необхідно дивитися умови договору:

"Якщо в договорі передбачено форс-мажор і він встановлює можливість перегляду вартості навчання, то тоді можна її знизити", – зазначив Станіслав Ліфлянчик.

Оплата за навчання у вузах СГАУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в період карантину банківські установи працюють в обмеженому режимі. Тому щоб не стояти в чергах і не товпитися серед інших клієнтів, городяни можуть оформити карту онлайн. Стало відомо, як жителям Дніпра оформити кредитну карту в популярних банках під час карантину.

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