Ой, переплутали: в Дніпрі СБУшник прийшов кошмарити не ту фірму

Співробітники спецслужби продовжують відвідувати фірми з метою отримати "відсотки" з їх доходів.

Алевипадок, який стався в Дніпрі в минулий четвер, не тільки доводить, що СБУшники не кинули прибуткове заняття, але і показує явні проблеми з професіоналізмом їх кадрів.

"Вас всіх виведуть в наручниках"

У розпал робочого дня в офіс однієї з будівельних фірм Дніпра прийшов чоловік, який представився співробітником СБУ. Без зайвих реверансів він зажадав надати йому всю документацію підприємства. Цікавили агента договори, накладні, акти, рахунки. На питання "на якій підставі?" відповідав сухо "службова таємниця".

Оборонятися від натиску цього героя довелося тендітній дівчині-секретарю, якій було обіцяно багато цікавого за відмову у співпраці. Вивести в наручниках, влаштувати проблеми і зробити життя неприємним - лише мала частина озвучених загроз.

Розуміється, вся робота фірми була паралізована, працівники не розуміли, що відбувається і в більшості своїй в паніці покинули робочі місця

І лише після того, як на місце подій прибули адвокати і поліція, тон розмови став пристойніше.

Бонд. Джеймс Бонд або кличте мене Артем Сергійович

Спочатку він спробував представитися адвокатом, але робота під прикриттям явно не його коник.

Агент спецслужб виявився настільки секретним, що не зміг назвати ні прізвище, ні посаду, ні за яку власне справі він тут знаходиться. "Називайте мене Артем Сергійович", - представився чоловік, мабуть, вважаючи, що цього всім цілком достатньо, щоб видати йому документи фірми.

Як виявилося, вся інша інформація є службовою (природно секретної), і розголошувати він її не міг.

Більш того, щоб нашого героя не розсекретили раптово, у нього не виявилося жодного документа, що підтверджує його службове становище, а також законність його дій і вимог, хоча він стверджував, що вони існують. За його словами, існувало при ньому доручення слідчого, але показувати кому б то не було, в тому числі і прибулим на місце поліцейським, навідріз відмовився.

Все, чим зміг похвалитися Артем Сергійович, - це посвідчення з написом СБУ і його фотографією, де все особисті дані він завбачливо закрив папірцем. Яку посаду він займає в структурі – оперуповноважений або може бути слюсар – також залишилося таємницею.

Варто віддати належне поліцейським, які прибули на виклик: на вмовляння "відійдемо-поговоримо" вони не відреагували, провели профілактичну бесіду про неприпустимість погроз і насильства, і переконавшись, що ситуація не виходить за рамки пристойної, віддалилися.

Прийшов, побачив ... не туди

Справа набула для Артема Сергійовича зовсім несподіваний поворот, коли в переговорах з адвокатами фірми він раптово для себе з'ясував, що прийшов не на те підприємство, яке його цікавило. Та фірма, внутрішні документи якої так завзято намагався отримати співробітник СБУ, орендувала офіс за цією ж адресою, але з'їхала півроку тому.

І можливо ця ситуація могла б здатися комічної якби не кілька "але".

Як таке можливо (як ?!), що Служба безпеки України, однією з головних функцій якої є розвідка, переплутала адресу? Для безпеки громадян своєї країни і запобігання диверсії з боку ворога СБУ повинна мати інформацію станом на завтра, а за фактом має відомості станом на позавчора, що змушує засумніватися в її ефективності.

А друге, можливо, навіть більш вагоме "але" полягає в непереборному бажанні окремих співробітників СБУ брати данину з приватних підприємців, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками щодо забезпечення цілісності нашої держави.

І поки верхівка відомства декларує, що спецслужба повинна кинути всі сили на контррозвідку і боротьбу із зовнішнім ворогом, СБУшники в Дніпрі і раніше "кошмар" приватні фірми, загрожують працівникам і блокують їх діяльність на догоду своїм фінансовим інтересам.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок в Дніпропетровській області. Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співробітників СБУ дуже зацікавили дитячі атракціони в парку розваг і будівництво баскетбольної арени, яку люди чекали п'ять років. В обох випадках підприємці стверджують, що СБУшники вимагали від них "пожертвування на підтримку органів держбезпеки".

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