Однокімнатна за мільйон: скільки жителі Дніпра переплачують за іпотеку

Якщо ви зважитеся взяти квартиру в іпотеку - не забувайте про те, що заплатити доведеться в 2 рази більше.

OBOZREVATEL розповість докладніше про те, у скільки вам обійдеться житлоплоща в Дніпрі.

Українці переплачують за житло в два рази

Що таке іпотечний кредит

Іпотека - це довгостроковий цільовий кредит банку, запорукою якого є придбане нерухоме майно.

За фактом майном володіє господар даної нерухомості. Однак, якщо кредит не погашається, то отримана в іпотеку квартира стає власністю банку. У цього явища є юридичний термін - звернення стягнення на предмет іпотеки.

Кому видадуть іпотеку

Щоб банк схвалив іпотеку, ви повинні відповідати обов'язковим критеріям:

- Вік від 21 року;

- На момент закриття кредиту вам повинно бути не більше 65 років;

- Наявність постійного доходу;

- Стаж на останньому місці роботи не менше 12 місяців;

- Мінімальний дохід на сім'ю – 21 тис гривень (при кредиті до 400 000 грн),;

- Гарна кредитна історія.

Які документи потрібні для отримання іпотечного кредиту

У різних банках умови надання іпотечної позики можу відрізнятися, але базовий перелік необхідних документів виглядає наступним чином:

- Заява на отримання іпотечного кредиту, заповнене позичальником;

- Паспорт громадянина України;

- Ідентифікаційний код платника податків;

- Довідка про доходи (дані за останні 6 місяців з розбивкою по кожному місяцю);

- Копія трудової книжки;

- Паспорт та ідентифікаційний код дружини / чоловіка, якщо позичальник перебуває у шлюбі;

- Для підприємців - довідка про державну реєстрацію;

При оформленні іпотеки громадянам України банк має право вимагати й інші документи, аж до водійських прав і паперів, що підтверджують додаткові доходи.

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Скільки потрібно переплатити

Варто звернути увагу, що умови іпотечних програм залежать від того, набуває людина житло на первинному або вторинному ринку нерухомості. Крім того, також ставка залежить від терміну кредитування і початкового внеску.

Середня ставка протягом третього кварталу 2019 року (за даними на 10.10.2019) складає 19,01% річних. На первинному ринку житла мінімальна вартість - 0,99% річних, термін кредитування - до року. Максимальна ставка для нерухомості, що будується - 27,1% до 15 років. Для вторинного ринку мінімальна вартість становить 9,49%, до 2 років (24 місяці). Максимальна ставка - 26% річних, до 20 років.

За умовами більшості банків, ваш мінімальний внесок повинен становити 25-30%. Кредит на квартиру на вторинному ринку обійдеться значно дорожче.

Єдиний банк - "ПриватБанк", пропонує ставку 14,32%, яка розрахована ВИКЛЮЧНО на покупку нерухомості банку. Аванс такий же - 25-30%.

Щоб переконатися в цьому наочно, розглянемо механізм кредитування на прикладі. Якщо початковий внесок при купівлі однокімнатної квартири вартістю 26 тисяч доларів складе 25% від цієї суми, тобто 6,5 $ тисяч, тоді сума кредиту буде 19,5 $ тисяч.

Якщо врахувати, що термін кредитування 10 років, то спочатку за класичною схемою щомісячний платіж складе більше 12 тисяч гривень. Тобто, все ви заплатите $ 45 тисяч (1 113 799 гривень за курсом 24,75 грн) з переплатою в $ 19 тисяч.

Як в інших країнах

- У Польщі ставка не перевищує 4%. Для поляків він може становити 3,2%, для іноземців 3,7% -3,9%.

- У Франції поточні процентні ставки складають 2,75%. Термін повернення іпотечного кредиту - від 7 до 25 років;

- У Німеччині ставка по іпотеці становить 1,5-2%. Середній термін кредитування – 20 років.

- У США можна отримати кредит на житло з фіксованою ставкою близько 6-7% річних на 30 років.

Яна Коваль

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