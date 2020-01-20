Одиноким матерям збільшать виплати: на що розраховувати дніпрянкам

У Дніпрі збільшать виплати матерям-одиначкам, а ось допомога при народженні дитини поки залишається незмінною.

Дитячі виплати в 2020 році в Україні будуть проводити за чинним в 2019 році механізму, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

У Дніпрі збільшать виплати матерям fdlx.com

Також, за даними відомства, допомога при народженні дитини залишиться незмінною і складе 41 тис 280 гривень. Частина суми (10 тис 320 грн) батьки зможуть отримати відразу, а решта буде виплачуватися по 860 гривень щомісяця протягом 3 років. Крім того, молоді мами отримають пакет малюка, в який входять необхідні в перші дні життя дитини речі на суму в 5 тисяч гривень.

На скільки виростуть виплати для одиноких матерів

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, в грудні 2019 року мінімальні виплати на дитину у віці до 6 років становили 1779 гривень. Допомога на дитину у віці від 6 до 18 років дорівнювала 2218 грн. Перші збільшення виплат очікуються в липні 2020 року.

Державна допомога на дітей у віці до 6 років одиноким матерям в 2020 році:

з 01.01.2020 – 1779 гривень;

з 01.07.2020 – 1859 гривень;

з 01.12.2020 – тисяча дев'ятсот двадцять одна гривень.

На дітей віком 6-18 років:

з 01.01.2020 – 2218 гривень;

з 01.07.2020 – 2318 гривень;

з 01.12.2020 – 2395 гривень.

Facebook: Міністерство соціальної політики

Соціальна допомога дітям до 6 років з інвалідністю підгрупи А в разі призначення надбавки на догляд за ними виросте с 2 925 в грудня 2019 до 3 159 в грудні 2020 року. Для інших дітей з інвалідністю – с 2 036 до 2 198 гривень. А допомога дітям від 6 до 18 років з інвалідністю підгрупи А в разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 3 364 до грудня 2019 до 3 633 в грудні 2020 року. Для інших дітей з інвалідністю – з 2 255 до 2 435 гривень.

Як оформити допомогу в Дніпрі

Для отримання соціальної допомоги одинока мати повинна звернутися в управління соціального захисту населення в районі проживання або за місцем прописки.

– Центральне управління соціального захисту населення Дніпровського міської ради: вул. Жуковського 39/41, (056) 377- 88-98, (095) 095-91-58;

– Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровського міської ради: вул. Трудова, 1-а, (056) 767-10-32;

– Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровського міської ради: пр. Петра Калнишевського, 55, (056) 722-21-85.

hochu.ua

Які документи потрібні для оформлення допомоги

– заяву про надання допомоги;

– паспорт (оригінал і копія);

– свідоцтво про народження дитини (оригінал і копія);

– постанову про усиновлення (для самотнього усиновлювача);

– документи про оформлення опіки або усиновлення (при необхідності);

– виписка з РАГС про те, що дані про батька записані зі слів матері відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу;

– довідка про спільну прописку заявника та дитини.

Також необхідно оформити банківську карту, куди будуть перераховуватися соціальні виплати, і вказати її реквізити при подачі документів.

hochu.ua

Дитячі посібники одиноким матерям виплачуються до досягнення 18 років, а учням і студентам – до 23 років.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Дніпрянки заробляють в декретній відпустці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!