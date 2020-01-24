Обов'язкова реєстрація тварин в Дніпрі: куди звертатися і скільки це коштує

Власники домашніх тварин в Дніпрі повинні обов'язково зареєструвати своїх собак, а кішок – за бажанням.

Детальніше про те, де зареєструвати собак і котів – розповість OBOZREVATEL.

Як зареєструвати тварину в Дніпрі Topher Brophy

Згідно з рішенням міської ради "Про затвердження Правил утримання тварин у домашніх умовах і поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра" проходить обов'язкову реєстрацію домашніх тварин.

Які документи потрібні для реєстрації домашніх тварин в Дніпрі

– Паспорт власника тварини;

– Документи на тварину, що підтверджують проведення щеплень, якщо такі є.

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Куди звертатися, щоб зареєструвати домашнього улюбленця в Дніпрі

Щоб отримати чіп і жетон, потрібно звернутися в КП "Зооконтроль" за адресою вул. Березинська, 60. Запис на реєстрацію по телефону (067) 908 89 86 або (050) 294 98 16. Графік прийому громадян: понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 17:00.

Бажають зареєструвати тварину можуть звернутися в КП "Зооконтроль" bbc.com

Також можна відвідати одну з клінік, які проводять реєстрацію тварин в Дніпрі:

– Ветеринарна клініка КП "Зооконтроль", вул. Березинська, 60, телефон: (067) 90 88 986;

– "Звірятко", вул. Героїв Сталінграда 10а, телефон: (067) 79 59 072;

– "Айболітная", Бульвар Слави, 3, телефон (068) 054 94 32, (066) 294 66 58;

– Ветеринарна клініка "Котофей", вул. Калинова, 43, телефон: (066) 55 40 660, (097) 92 97 373;

– Зооцентр, вул. Новокримська 2в, телефон: (095) 77 51 214, (098) 071 79 92, (099) 48 55 005;

– Animalia, вул. М. Малиновського 6, телефон: (093) 35 41 667;

– Ветеринарний комплекс на Передовий, вул. Передова, 103, телефон: (066) 180 67 17, (097) 767 57 97.

– Ветеринарна клініка "Айболить", Січеславська Набережна 33, телефон: (068) 915 35 36, (095) 370 08 64;

– Елівет, ж / м Тополя-1, будинок 1, телефон: (067) 29 06 856;

– ЗооВетЦентр, вул. Набережна Заводська 12, телефон: (095) 78 97 606 (096) 544 55 74;

– Елітвет, проспект Героїв, 40, телефон: (095) 003 67 70;

– "Доктор Котоффскій", вул. Велика Дієвського, 46, телефон: (097) 713 30 14;

– "Звірятко", вул. Робоча, 176, телефон: (098) 728 66 34, (050) 879 29 76, (067) 795 90 72;

– "Звірятко", Бульвар Слави, 8, телефон: (098) 89 69 038;

– Тріовет, вул. Семафорная, 21, телефон: (095) 543 46 48;

– Vet Life Clinic, вул. Ярослава Мудрого, 55, телефон: (098) 771 44 11;

– Біосвіт, проспект Богдана Хмельницького 58, телефон: (067) 49 85 117;

– Ветеринарна клініка, смт. Ювілейне, вул. Теплична. 27С, телефон: (099) 767 55 97, (067) 63 21 377;

– Тріовет квартал, вул. Гладкова 16, телефон: (095) 778 34 74;

– Ветеринарна клініка Анімаль, вул. Лозова, 24, телефон: (099) 050 93 55, (068) 783 90 15, (093) 50 60 631;

– Ветеринарний госпіталь, проспект Богдана Хмельницького 12, телефон: (096) 374 70 30, (095) 792 28 38;

– Ветеринарний кабінет "Багіра", пр. Богдана Хмельницького, 107, телефон: (097) 989 76 37, (097) 98 96 198, (097) 112 09 41;

– Ветеринарна клініка, вул. Троїцька, 21А, телефон: (050) 320 83 64.

Скільки коштує реєстрація тварин в Дніпрі

Вартість реєстрації – 195 гривень. Якщо у вас є чіп – 115 гривень.

У Дніпрі носіння ідентифікаційного жетона за межами місця постійного утримання тварин є обов'язковим. Перебування собак без жетона на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, дворах, в громадському транспорті та інших громадських місцях – це порушення правил реєстрації.

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Хто може безкоштовно зареєструвати тварину в Дніпрі

Пільгові категорії громадян мають право безкоштовно зареєструвати домашніх вихованців:

– Інваліди війни та прирівняні до них особи;

– Учасники бойових дій;

– Учасники війни;

– Ветерани війни;

– Ветерани праці;

– Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх діти;

– Жертви нацистських переслідувань;

– Люди з інвалідністю;

– Пенсіонери;

– Багатодітні сім'ї.

Документи, необхідні для реєстрації тварин

– Паспорт власника тварини;

– Копія документа, що підтверджує право на пільги;

– Документи на тварину, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) якщо такі є.

Пільгові категорії можуть зареєструвати улюбленця безкоштовно hyser.com.ua

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко закликав дніпрян реєструвати своїх вихованців. Так, 16 січня Лисенко повідомив на своїй сторінці в Facebook про те, що його домашні тварини пройшли реєстрацію:

"Все чипованих, задокументовані та зареєстровані. Прошу всіх наслідувати мій приклад. Звертайтеся в КП" Зооконтроль. ""

Заступник мера Дніпра Лисенко про реєстрацію своїх вихованців Facebook: Михайло Лисенко

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де в Дніпрі залишити домашнього вихованця на час відпустки: послуги та ціни.

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