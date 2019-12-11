Новорічний корпоратив: як в Дніпрі відзначити недорого та з розмахом

Новорічні свята – це не тільки сімейні та затишні застілля, але і проведення веселого корпоративу на роботі.

Як в Дніпрі бюджетно і з розмахом відгуляти новорічний корпоратив – розповість OBOZREVATEL.

kherson.net.ua Новорічний корпоратив

Атмосферно і недорого

Якщо у Вашому колективі невелика кількість співробітників, то святкову атмосферу можна створити прямо в офісі.

Для цього необхідно самостійно накрити стіл і придумати розваги для колег. Суму за застілля можна поділити між співробітниками, тому так вийде набагато економніше, але весело.

Також можна зробити тематичну вечірку з яскравими костюмами і гучною музикою. Для цього не потрібно багато грошей і сил, але корпоратив запам'ятається надовго.

Новорічний корпоратив modabook.net

Квест-кімната

Взяти участь у квесті – одне з оригінальних святкувань новорічного корпоративу. Якщо Ваші колеги не люблять сидіти на місці, а жадають пригод, то в Дніпрі легко можна організувати цікавий квест.

Кількість беруть участь у квесті залежить від Вашого вибору. В основному – від 2 до 15 чоловік.

Вартість подібної розваги залежить від обраної дати та часу. Так, середня ціна квесту становить 550-1400 гривень.

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Квест

Квест

Ковзанка

Бюджетно і завзято відзначити новорічний корпоратив можна провівши час на ковзанці. Така розвага не завадить для зближення колективу.

У Дніпрі існує кілька ковзанок в закритих приміщеннях. Також нещодавно відкрився новорічний каток під відкритим небом в центрі міста. Вартість такої розваги – 90 гривень, в цю суму входить оренда ковзанів.

Відзначимо, що якщо Ви прийдете зі своїми ковзанами, то ціна квитка зменшиться – 40 гривень.

Крім цього, до 12:00 можна безкоштовно покататися на ковзанці, але тільки при наявності власних ковзанів. Якщо їх немає, то за оренду слід доплатити 40 гривень.

Після веселого катання на ковзанці з колегами можна піти перекусити і випити гарячого глінтвейну. Таке проведення часу з колегами буде менш витратне та емоційне.

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Ковзанка stav.aif.ru

Караоке-бар

Якщо у Вашому колективі люблять співати, то провести новорічний корпоратив в караоке-барі – хороший і недорогий варіант.

Врахуйте, що бронювати стіл потрібно заздалегідь. У Дніпрі депозит зі столу в караоке-барі варіюється від 1000 до 2500 тисяч гривень. На цю суму Ви можете замовити і їжу, і алкоголь. За окремі приємні послуги, наприклад, кальян, доведеться доплатити 220-300 гривень.

Суму депозиту можна поділити між колегами і вийде відзначити новорічний корпоратив недорого, але з розмахом.

Караоке o vocale

Розважальний центр

У Дніпрі безліч торгових розважальних центрів, де можна комфортно і затишно провести новорічний корпоратив. Боулінг, більярд, керлінг і багато інших розваг в торгових центрах подарують Вам і Вашому колективу незабутні емоції.

Для цього необхідно заздалегідь орендувати місце обраної розваги і насолоджуватися проведенням часу. Вартість оренди обраного місця розваги складе від 250 гривень/година до 300 гривень/година.

Новорічний корпоратив monevent.ru

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