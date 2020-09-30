"Нездорові та переносники сказу": в Дніпрі навала диких лисиць

Останнім часом жителі Дніпра все частіше почали помічати в місті диких тварин – лисиць. Їх можна зустріти як в центральній частині, так і в спальних районах.

У чому причина такої частої появи лисиць в Дніпрі і чи несуть вони загрозу для життя людей – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Гуляють біля шкіл і житлових будинків

Нещодавно на 12 кварталі місцевий житель Віталій Кирилов зафіксував як лисеня розгулює прямо біля школи №112. На відео видно, що тварина нічого не боїться і спокійно сидить на місці (щоб подивитися відео, доскрольте далі).

За словами інших дніпрян, в місті вже неодноразово помічали лисиць, які вільно розгулюють серед людей.

Лисиця на 12 кварталі Facebook Віталія Кирилова

Так, тварини були помічені в районі Тополя, на косі на Перемозі, а також на проспекті Гагаріна і Червоному Камені. Відзначимо, що в цих районах проживає велика кількість людей і тому багато хто стурбований навалою лисиць.

"Це було ввечері на косі на Перемозі. Уже стемніло, я прогулювався і раптом переді мною з'явилася лисиця. Вона була страшенно худа і спочатку навіть не злякалася мене. Але потім все ж втекла. Не розумію, як бути в такій ситуації. Адже в цьому місці гуляє багато людей з дітьми. Раптом ці лисиці скажені і можуть напасти на людину?!", – розповів стурбований житель Дніпра Вадим.

Дикі лисиці нападають на пернатих

Цього літа в Дніпрі також стався випадок, коли дикі лисиці пробралися на територію яхт-клубу і понівечили сім цесарок.

Як повідомив адміністратор клубу Олег Биков, дикі тварини нападають на пернатих вже не вперше:

"Майже кожен день камери і охорона фіксують рух по нашій території орієнтовно чотирьох лисиць. Приходять з різних сторін і полюють на наших павичів, цесарок і качок. Практично кожну ніч ми зазнаємо втрат", – розповів Биков.

Дикі лисиці нападають на пернатих Facebook Олега Бикова

Місцеві жителі налякані ситуацією

Жителі Дніпра розділилися на дві сторони. Хтось захищає "бідних" тварин і стверджує, що вони абсолютно безпечні. А хтось все ж наполягає, що лисиці є переносниками сказу і в місті потрібно терміново їх відловлювати.

"Худенька...", "Шкода їх, їм їсти нічого", "Жах! Це ж перші переносники сказу! Це зовсім не смішно!", "То на Червоному Камені бачили, потім на Гагаріна. Тепер Квартал. Що відбувається?!", "Ого, великий масив. Звідки це диво? Ці тварини небезпечні переносники сказу", "Нормальний лис не вийде в люди. Це сказ 100%", – пишуть користувачі в мережі.

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Зустріли лисицю – віддаляйтеся від неї подалі

Як розповів OBOZREVATEL зоолог і біолог Віктор Мільвус, в Дніпрі лисиці завжди жили і живуть по сьогоднішній день:

"В більшості своїй вони ведуть нічний спосіб життя, тому на очі вони трапляються не часто. Зустріч лисиці в денний час є свідченням того, що тварина, як мінімум, нездорова, а як максимум є небезпечною, тому що лисиці є переносниками сказу" , – повідомив фахівець.

Лисиця є переносником сказу Dnepr24

Експерт зазначив, якщо Ви зустріли лисицю в денний час, то потрібно постаратися без різких рухів віддалитися від неї подалі:

"Також в такій ситуації ні в якому разі не можна намагатися погодувати тварину", – додав Мільвус.

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