Нерухомість у Дніпрі: чи змінилися ціни в період карантину

З приходом епідемії коронавірусу у Дніпрі ринок нерухомості терпить деякі незручності. Дніпряни не поспішають купувати житло, а ось орендувати заміські будинки готові багато людей.

Про те, як йдуть справи на ринку нерухомості в Дніпрі і чи вигідно під час карантину купувати житло – розповість OBOZREVATEL.

Як змінилися ціни на нерухомість в Дніпрі під час карантину Shutterstock

На сьогодні в Україні настав час невеликого паралічу в питанні продажу нерухомості, так як люди банально знаходяться в стані паніки. Простіше кажучи – покупка і продаж нерухомості в Дніпрі відійшла на другий план. Більш елітний сегмент також "на паузі", так як дніпряни розуміють, що попереду криза і фінансові заощадження краще притримати, щоб потім купити на порядок дешевше. Крім того, існує технічна складова: під час карантину складно отримати довідку про склад сім'ї та деякі документи, які необхідні для угоди.

Дніпровський експерт і директор агентства нерухомості Realtour3D Сергій Гаращук впевнений: ринок нерухомості не очікував зростання курсу долара і всесвітню пандемію, але все це обрушилося в один момент:

"Попит упав, багато людей відклали питання покупки житла. Відповідно, коли падає попит, то власникам нічого не залишається, як знижувати ціни. На сьогоднішній день, за березень і першу половину квітня вторинне житло вже стало дешевше на 10-15%".

Квартири в Дніпрі стали дешевше ОЛХ

Через карантин ціни стали нижчими ОЛХ

Дніпряни не поспішають купувати житло ОЛХ

У питанні оренди житла ситуація аналогічна: ціни на житло стали нижче, але і попит не зростає:

"Люди не працюють, бізнес зупинився. Обмеження з пересуванням по Дніпру і ще ряд факторів призвели до того, що звільнилося дуже багато квартир. Так як попит вкрай слабкий, то ціни на оренду впали. Я вже не пам'ятаю, коли на ж\м Перемога-6 можна було орендувати двокімнатну квартиру з ремонтом за 5000 грн, адже ще місяць тому вартість таких квартир стартувала від 8500 грн в місяць ".

Під час карантину орендувати квартиру в Дніпрі простіше ОЛХ

Ціни знижуються щодня ОЛХ

Квартири з хорошим ремонтом здають за середніми цінами ОЛХ

Під час карантину є можливість орендувати гарну квартиру недорого ОЛХ

А ось що зараз виросло в десятки разів – так це попит на елітні заміські маєтки. Люди хочуть ізолюватися і готові за це платити чималі гроші:

"За місяць ми здали в оренду кілька десятків приватних будинків в ціновому діапазоні 2000 $ – 3000 $ в місяць. Ажіотаж такий, що іноді наші співробітники в прямому сенсі слова влаштовують гонки – хто швидше добереться до об'єкта, так як другий найчастіше отримує відповідь"будинок вже зданий". Є клієнти, які готові платити 5000 $ – 8000 $ в місяць за оренду. Термін оренди найчастіше до вересня поточного року, так як багато хто розуміє, що туризм швидше за все буде до вересня обмежений".

Заміські будинки в попиті ОЛХ

При можливості дніпряни орендують заміські будинки ОЛХ

Будинок - можливість мати більше простору ОЛХ

На думку експертів, пандемія не дасть про себе забути навіть після її закінчення, адже зараз від карантинних заходів страждають не тільки люди, але і бізнес:

"Після закінчення пандемії почнеться світова криза, адже зараз три місяці ми живемо без бізнесу. Відповідно, зі зниженням попиту очікується зниження цін на нерухомість. Зараз час продавати, причому потрібно віддавати за ту вартість, яку дають покупці", – підсумував директор агентства нерухомості Realtour3D Сергій Гаращук.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни готові міняти життя після карантину.

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