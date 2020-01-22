Навчання за кордоном: що пропонують абітурієнтам Дніпра і як отримати грант

У абітурієнтів Дніпра багато можливостей отримати освіту в іншій країні. Навіть якщо у вас немає фінансів для оплати навчання, на допомогу прийдуть гранти і стипендії.

OBOZREVATEL розповість про те, як отримати вищу освіту за кордоном.

Як отримати грант на навчання dzerkalo.media

Іноземні ВНЗ із задоволенням відкривають двері для здібних і талановитих студентів, які готові старанно вчитися. Спеціально для цього існують міжнародні стипендії та гранти, які покривають витрати на освіту. Розміри грантів і стипендій відрізняються: в деяких випадках стипендія становить 50% витрат або ж всі 100%. Крім того, у багатьох країнах студент має право працювати.

Як отримати стипендію або грант на навчання за кордоном

– Визначитися з програмою навчання.

В даному питанні ідеальний варіант – це звернутися до профільних агентств. Крім того, якщо ви впевнені у виборі країни і ВНЗ – стежте за новинами на офіційних сайтах університетів, там часто розміщується інформація про гранти для студентів України.

– Зібрати всі необхідні документи.

Повний список документів повідомляють ВНЗ або організації, які видають гранти. Важливо грамотно заповнити всі папери і подати за 5-6 місяців до початку навчального року.

– Пройти співбесіду.

Співбесіда – важливий етап. Вас чекає спілкування з членами відбіркової комісії, приватне або в online-режимі.

– Здати мовний іспит.

Це обов'язкова умова для всіх, хто претендує на отримання гранту або стипендії в іноземному ВНЗ. У кожного університету свої вимоги до рівня володіння мовою, так що подробиці варто уточнювати безпосередньо в самому ВНЗ.

– Фінальна підготовка документів.

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В наявності у майбутнього студента іноземного навчального закладу повинен бути ряд документів, які варто почати оформляти заздалегідь. Так ви зберете всі необхідні папери до моменту зарахування за навчання.

Потрібно встигнути оформити:

– Нотаріально завірені документи про вашому базовому або вищу освіту. Це може бути атестат про закінчення школи або диплом університету, який потрібно перевести на мову тієї країни, в якій ви будете вчитися;

– Мотиваційний лист;

– Автобіографію і портфоліо;

– Анкету абітурієнта за формою ВНЗ.

ТОП університетів, які повністю покривають вартість навчання за кордоном

У США іноземні студенти повинні представити "Сертифікат фінансів". Сертифікація фінансів показує, скільки грошей ваша сім'я може внести в вашу освіту. Інші ж не приймають до уваги вашу платоспроможність при вирішенні про прийом до лав студентів - це так звані "need-blind" університети. Як тільки ви будете прийняті, вони покриють необхідні витрати, будь то часткова стипендія або повна вартість навчання. Система працює в таких ВНЗ:

Harvard University – Кембридж, Массачусетс ($ 52 578 на людину);

Yale University – Нью-Хейвен, Коннектикут ($ 53 255 на людину);

Princeton University – Прінстон, Нью-Джерсі ($ 40 091 на людину);

Massachusetts Institute of Technology – Кембридж, Массачусетс ($ 45 066 на людину);

Dartmouth College – Ганновер, Нью-Гемпшир ($ 48 922 на людину).

Amherst College – Нортгемптон, Массачусетс ($ 52 433 на людину).

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Отримати грант або стипендію в Польщі, будучи студентом з іншої країни, дійсно можливо. Крім того, є великі шанси стати учасником проекту Erasmus. Європейська країна надає досить багато безкоштовних місць для тих, хто добре володіє польською мовою, має хороші знання і яскравий потенціал, який зможуть помітити представники університетів. У список входять такі ВНЗ:

– Politechnika Łódzka (Лодзинский технічний університет);

– Politechnika Warszawska (Варшавський політехнічний університет);

– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Економічний університет в Катовіцах);

– Uniwersytet Śląski w Katowicach (Сілезький університет в Катовіцах).

Якщо є бажання вчитися в Німеччині, але немає коштів, щоб фінансувати проживання і навчання, можна спробувати отримати стипендію. Безкоштовне навчання є на бакалаврських програмах в державних вузах Німеччини, яких налічується близько двохсот. На магістратурі та докторантурі освіту, в основному, надається на платній основі, але вартість навчання залишається доступною і для іноземців (до 1500 € на рік). Приватні вищі навчальні заклади (їх в Німеччині близько семи десятків) також пропонують навчання на платній основі.

DAAD – (Німецька служба академічних обмінів) пропонує безліч стипендій для іноземних студентів бакалаврату, магістратури та докторантури різних напрямків. DAAD об'єднує близько 250 німецьких вузів-учасників, виділяється близько 60 тисяч стипендій на рік. Служба покриває велику частину навчання, проживання, харчування та особистих витрат, іноді стипендія повністю покриває вартість навчання.

Стипендії Erasmus Plus (раніше носила назву Erasmus Mundus) надаються студентам певних університетів, що беруть участь в програмі Erasmus. Найчастіше стипендії Erasmus видаються терміном на 10 місяців, але в деяких випадках терміни встановлюються індивідуально. Програма розрахована на магістрантів і докторантів. Стипендія Erasmus покриває всі витрати на отримання освіти в іншій країні: оплату навчання, переліт, харчування та особисті витрати.

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Робота для студентів за кордоном під час навчання

У більшості випадків, стипендії та гранти розраховані на оплату освіти, тому багато студентів шукають підробіток. Це нормальна практика, яка дозволяє покрити витрати на харчування, саморозвиток і невеликі подорожі в найближчі міста і країни.

У Великобританії та Ірландії з недавніх пір були прийняті нові реформи в системі освіти, які мають на увазі під собою законну можливість влаштуватися на роботу. Так, будь-який студент має право працювати 20 годин на тиждень, а на канікулах – 40 годин. Мінімальна ставка за годину роботи – 6 євро (162 гривні).

У Канаді студент може заробити 8-15 канадських доларів (149-279 гривень за годину роботи). Крім того, в більшості коледжів програмою передбачено семестр оплачуваної практики. На стажування студентам платять приблизно 1000 канадських доларів на місяць. Після випуску студенти мають 3 місяці на пошук роботи. За робочою візою можна залишитися в країні ще на рік і потім подавати документи на еміграцію.

Одні з найпопулярніших країн серед українських абітурієнтів – Польща і Чехія. У Польщі можна працювати до 20 годин в навчальний час і повний робочий день на канікулах. Крім того, польські студенти на літо їдуть працювати до Німеччини і Норвегію і кадрів, як правило, не вистачає. Також можна проходити оплачувані стажування. Але в такому разі, потрібно шукати практику по вашій спеціалізації.

У Чехії студенти можуть працювати необмежену кількість годин. Головна умова – не нехтувати навчанням. Середня зарплата становить 2-4 долари на годину (49-97 гривень). Для пошуку роботи потрібно скласти резюме на чеською мовою.

У Німеччині складніше влаштуватися на роботу, якщо ви вчитеся у ВУЗі. Студенти, які не є громадянами країн ЄС без додаткового дозволу на роботу можуть на рік підробляти 90 повних днів, або 180 неповних. Якщо Ви хочете працювати більше, то потрібно запросити Arbeitserlaubnis. Такий дозвіл іноземцям необхідно для всіх видів трудової діяльності. Дозвіл видадуть тільки в тому випадку, якщо студент доведе, що це не завадить навчанні.

В Австрії студенти можуть працювати 10 годин на тиждень на ступеня бакалавра, і 20 годин на магістратурі. У тиждень є можливість заробити близько 300-400 євро (8095 – 10793 гривень). Також студенти можуть оформити себе як приватного підприємця і працювати більшу кількість годин. Але знову ж, потрібно довести, що робота не заважає отриманню освіти.

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