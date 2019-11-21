Навчання на дому без довідок і 14-річна програма: які зміни чекають школярів Дніпра

МОН України вводить зміни в освіту і вже з вересня 2020 року дітей і батьків чекають вагомі інновації.

Про те, що має на увазі під собою Українська шкільна реформа - розповість OBOZREVATEL.

Нові реформи освіти в Україні delo.ua

Навчання на дому

Вже з 1 вересня батьки дніпровських школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання. Це може бути сімейне (домашнє) навчання, екстернат або педагогічний патронаж.

Перевід учня на навчання вдома можливий за заявою батьків і не вимагає додаткового узгодження, як було раніше. Відповідні зміни, затверджені наказом Міносвіти, вступили в чинність 20 серпня 2019 року.

"Зарахування (переведення) здобувана освіти на будь-яку з індівідуальних форм не потребує в кожному конкретному випадку погодження з боку відповідного органу управління у сфері освіти", - повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Ті діти, які отримують сімейну освіту, будуть чотири рази на рік проходити контроль освоєння матеріалу, щоб їх знання відповідали вимогам шкільної програми. Для цього учень повинен бути зарахований в певний навчальний заклад, який і буде відслідковувати його прогрес в навчанні.

Зарахування до екстернату або навчання з педагогічним патронажем передбачає більше вимог.

Куди звертатися, щоб перевести дитину на домашнє навчання

Щоб організувати сімейне навчання вдома, достатньо принести відповідну заяву в школу за місцем реєстрації. Приймати їх почнуть з першого вересня 2020 року, коли запрацює відповідне положення. Після цього викладачі допоможуть скласти навчальний план і проведуть і з батьками, і з дитиною консультацію. А в кінці семестру дітей чекатимуть оцінювання знань.

Можливість відкриття вечірніх відділень з 14-річною програмою

Тепер в кожній школі можна буде відкрити вечірнє відділення, де зможуть навчатися діти, які з різних причин не можуть відвідувати заняття в денний час. Правда, вчитися потрібно трохи довше - 14 років.

Скасування шкільної форми

У нинішньому навчальному році українським школярам вперше офіційно дозволили не носити шкільну форму. Відповідний указ у червні 2019 року видав президент Володимир Зеленський. Таким чином, він скасував указ про шкільну форму, що діяв з 1996 року і виданий президентом Леонідом Кучмою. Указ залишався в силі, хоча ще більше року тому Міносвіти направило в школи офіційний лист з роз'ясненнями про те, що шкільна форма не є обов'язковою.

Дотримання конфіденційності

Скасовуються будь-які дошки досягнень або провалів школярів. Це не кажучи вже про заборону обговорювати учня і оголошувати публічно його оцінки, зокрема, під час батьківських зборів.

Жилети безпеки для школярів молодших класів

З 1 вересня в Україні вступає в силу правило, згідно з яким діти 1-4 класів зобов'язані в темний час доби ходити в школу в спеціальних світловідбивних жилетах. Вони будуть індивідуальними і безкоштовними.

Рішення про те, щоб зробити учнів молодших класів більш помітними для водіїв і учасників дорожнього руху було прийнято весною 2019 року в ході всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Обов'язкові щеплення

З 1 вересня 2019 року всі школярі та малеча, які відвідують дитячі садки, зобов'язані мати всі передбачені МОЗ щеплення - інакше вони зможуть навчатися лише на дому. В сад і школу ходити такі діти не зможуть.

Виняток - неможливість зробити щеплення за медичними показаннями. Якщо ж це лише позиція і погляди батьків, вони будуть зобов'язані перевести своїх дітей на домашнє навчання.

Підвищення зарплат вчителям

З 1 вересня 2019 року зарплатні ставки вже зросли на 10% у тих педагогів, чиї посадові оклади в минулому році залишалися незмінними. Таке рішення в серпні 2019 року прийняв Кабмін. Йдеться про педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічного) освіти. Крім того, з 1 січня 2020 року в рамках реформи оплати праці для педагогів зарплата всіх працівників освітньої галузі буде підвищена на рівень від 20% до 70%. Поетапне підвищення, відповідно до постанови Кабміну в липні 2019 року, триватиме до 2023 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички.

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