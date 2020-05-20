Нашестя змій у Дніпрі: чи несуть вони загрозу

Останнім часом в Дніпрі побільшало змій. Їх можна зустріти як на вулицях міста, так і в житлових приміщеннях. Городяни налякані ситуацією і бояться перебувати в громадських місцях.

Яка причина появи змій у Дніпрі і що робити, якщо Ви виявили плазуна – читайте далі в нашому матеріалі.

Нашестя змій у Дніпрі

Масове нашестя змій в Дніпрі

У Дніпрі активізувалися змії, і переляканим місцевим жителям стає страшно гуляти в громадських місцях. Адже деякі види плазунів можуть нести небезпеку для життя.

Так, в Шевченківському районі, на житловому масиві Тополя-1, поблизу житлового будинку городяни виявили змію.

На місце прибули рятувальники і за допомогою спеціального інструменту виловили плазуна довжиною приблизно 1,2 м і вивезли за межі міста.

Змії в Дніпрі

Місцевий житель району Юрій Калініченко розповів, що як з'ясувалося, це була не гадюка, а каспійський полоз.

"Він не отруйний, але дуже агресивний. Нападає на людей і кусає до крові", – зазначив дніпрянин.

Змія в Дніпрі Фото очевидців

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра у дворі приватного будинку виявили відразу кілька гадюк.

На території двору, біля штучного водоймища, рятувальники виявили п'ять плазунів, і відловили їх за допомогою спеціального інструменту. Гадюк вивезли за межі міста і випустили в навколишнє середовище.

У Дніпрі відловили кілька гадюк Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі рятувальники відловили кілька гадюк

Також на одній з вулиць Дніпра городяни помітили степову гадюку. Як стало відомо, змія не несе небезпеки для людини, але вона занесена в Червону книгу України і знаходиться під охороною.

Степова гадюка в Дніпрі "Дніпро оперативний"

Як повідомив житель Дніпра Олексій Резниченко, на житловому масиві Північний в хвойному лісі з'явилися степові гадюки.

"Вони отруйні, але не смертельні для дорослої людини. Але якщо такий гад вкусить дитину, то буде летальний результат. Гуляючи в лісі, бережіть себе і своїх дітей, також не забувайте дивитися під ноги", – повідомив чоловік.

Змії в хвойному лісі на ж/м Північний

Також змій можна виявити в будь-якому іншому громадському місці, де щодня пересувається натовп людей. Так, на проспекті Героїв поблизу пішохідної зони місцеві жителі знайшли ціле зміїне кубло.

Фахівці ДСНС з'ясували, що це гніздо водяних вужів. Але рятувальники прийняли рішення не чіпати плазунів, так як вони живуть у своєму природному середовищі і ніякої загрози для життя і здоров'я людини не несуть.

Гніздо водяних вужів у Дніпрі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Що кажуть фахівці

Як розповів OBOZREVATEL еколог-біолог Віктор Мільвус, зараз у змій активний період розмноження:

"Тому вони можуть з'являтися в у великій кількості в окремих місцях. Вони не є небезпечними, так як це водяні вужі.

Вони можуть бути значних розмірів, але абсолютно нешкідливі. Їх точно не варто побоюватися", – прокоментував експерт.

Біолог зазначив, що найчастіше таких плазунів можна зустріти біля водойм.

Водяний вуж Інформатор

Дніпровський зоолог Євген Буяновер повідомив OBOZREVATEL про те, що щорічно навесні змії починають бути особливо активними:

"У Дніпропетровській області смертельно отруйних змій немає. Є отруйна степова гадюка, але для здорової людини її укус не є небезпечним. Він болючий, але зазвичай не закінчується летальним результатом", – розповів зоолог.

Решта змій – полози, вужі – не є небезпечними для життя людини. Найчастіше на березі Дніпра можна зустріти звичайних і водяних вужів:

"Існує дуже багато упереджених міфів, що такий вуж схрещений з гадюкою і є отруйним. Насправді цей вуж, в різновиді якого немає яскравих відміток на голові. Він має на спинці шаховий візерунок темних і світлих плям, а на черевці – яскраве жовте або червоне забарвлення", – зазначив Буяновер.

Фахівець підкреслив, що в холодну пору року плазуни ховаються, а в теплий сезон – починають бути активними, у них починається період розмноження:

"Якщо змію не намагатися схопити, не завдавати їй шкоди, то перша вона ніколи не нападає", – додав експерт.

Найчастіше змії мешкають біля водойм. Але степові гадюки люблять сухий ландшафт і їх можна зустріти в хвойних місцях і кар'єрах. Крім того, в Дніпрі є каспійський полоз:

"Полоз може бути більш агресивний, але при цьому його укус не являється отруйним. Також є отруйні мідянки, але їх отрута не зможе потрапити в шкіру тіла людини", – повідомив Буяновер.

Змія Известия

Що робити, якщо Ви побачили змію в Дніпрі

Експерт підсумував, що в разі знахідки плазуна, вбивати його – негуманно:

"Змії теж мають право на життя. Тим більше, що багато хто з них знаходяться під загрозою, так як є рідкісними видами. Тому змію краще обійти стороною, не чіпати її, не проганяти і не наступати на неї. І тоді негативних наслідків не буде.

Важливо! Також в таких випадках на місце знахідки можна викликати Державну службу України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області – "101".

Змія nikatv.ru

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