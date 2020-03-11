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11 березня • оновлено в 17:12
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Яна Коваль

"Нараховують величезні відсотки і загрожують життю": як жителі Дніпра потрапляють в кредитні пастки

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У Дніпрі існує близько 40 мікрофінансових організацій, які видають кредити за спрощеною схемою.

Чому у моментальних позик дві сторони медалі – розповість OBOZREVATEL.

Чому жителі Дніпра потрапляють в кредитні пастки

Чому жителі Дніпра потрапляють в кредитні пастки

vnnews

Бувають моменти, коли терміново потрібні гроші, а позичити немає можливості. У таких ситуаціях багато дніпрян звертаються в мікрофінансові організації (МФО), щоб за 15 хвилин вирішити питання. Звичайно ж, це зручно і доступно практично в будь-який час доби, тільки от є багато нюансів.

Що таке мікропозики і чому вони так популярні в Дніпрі

Всі популярні швидкозайми (або мікропозики) – це приватні небанківські компанії, які "видають кредити" за спрощеною схемою. Щоб отримати кредит, потрібно зробити лише кілька кроків, зареєструвавшись на сайті. Крім того, з вас не зажадають надати заставу, довідку про доходи та поручителів.

Щоб оформити позику, достатньо:

– Вибрати компанію з найбільш підходящими для вас умовами і перейти на сайт;

– Ввести необхідну суму і термін кредитування, після чого система відразу ж автоматично підрахує відсотки;

– Зареєструватися на сайті і заповнити анкету із зазначенням мобільного телефону і номером банківської картки;

– Дочекатися рішення по вашому запиту і зарахування зазначеної суми на персональний рахунок.

У більшості випадків, мікропозики популярні серед студентів і городян з невисоким рівнем доходу. Простіше кажучи, дніпряни звертаються в такі організації тоді, коли до зарплати чи стипендії зовсім не залишилося фінансових коштів, а жити за щось треба.

Головна перевага мікрофінансових організацій перед банками – мінімальні вимоги до позичальників. Отримати кредит може будь-який повнолітній дієздатний українець, у якого є паспорт, ІПН, мобільний телефон і карта будь-якого банку країни.

"У перший раз я взяв в швидкозаймі 1 тисячу гривень і віддав в термін. Відсотки платити не довелося, у них там такі умови – перший займ без відсотків. Знаєте, цим вони людей і залучають. Я погасив борг вчасно, віддавши ту ж суму, що і брав ", – поділився 22-річний дніпрянин Владислав.

Головні мінуси мікрокредитів

За ширмою простої схеми отримання грошей у організацій криється кілька неприємних нюансів. Головний з мінусів – високі процентні ставки. У деяких випадках подорожчання складає 2-3% в день. Так, якщо ви берете в кредит 1000 гривень на 30 днів, то віддати повинні 1600 гривень (відсотки за користування коштами складуть 20 гривень в день).

В інтернеті багато інформації про МФО

В інтернеті багато інформації про МФО

superzaim.com.ua

Не забувайте звертати увагу на відсоток

Не забувайте звертати увагу на відсоток

superzaim.com.ua

Величезний відсоток

Величезний відсоток

zaplatka.ua

Крім того, на сайтах моментальних кредитів вказані додаткові умови при простроченні або невиплату. У більшості випадків, ці умови виглядають так:

– Може бути розпочато процес примусового стягнення боргу чи можлива передача права вимоги боргу третім особам. В цьому випадку вам і вашим рідним (навіть якщо ви не вказували їх контактні дані) можуть дзвонити величезну кількість разів за день і навіть загрожувати.

– Обов'язкове накладення штрафу, який нараховується на прострочений платіж в розмірі від 2% в перший день прострочення і збільшується на 2% в день. Простіше кажучи, якщо ви не сплатили кредит вчасно, кожен день вам будуть нараховувати більш високий відсоток через прострочення. Наприклад, якщо ви не виплатили борг в 1000 гривень, то в перший день прострочення вам нарахують +40 гривень боргу, в другій + 60 гривень, в третій +80 гривень і так до того моменту, поки весь борг не буде погашений (борг – це сума позики, стандартні відсотки і щоденний штраф за прострочення).

"Я вже заплутався, скільки брав і скільки винен. В останній раз брав в кредит 3000 гривень, зараз, через два місяці, повинен вже 12000 гривень. В день дзвонять разів 15, щоб нагадати про борг. Дзвонили моїй дівчині, погрожували фізичною розправою . Говорили, що знають, де вона живе і що хочуть підстерегти її. Звідки беруть номера – невідомо. Надходили дзвінки моїй матері. Скидали їй номер рахунку і говорили про те, що вона може погасити борг за мене ", – додав Владислав.

На думку 23-річної дніпрянки Вікторії, крім проблем з відсотками є ще кілька нюансів. Жителі Дніпра потрапляють у фінансову пастку, коли сума боргу перевищує кілька зарплат:

"Я не буду говорити про космічні відсотки і зіпсовані відносини з членами сім'ї, яким постійно дзвонять з вимогами і погрозами. Є ще одна помилка, якої припускаються позичальники, коли розуміють, що гроші потрібні, а віддавати нічим: взяття швидкого кредиту в іншій організації. Тут і починається жах: ти береш кредит для того, щоб віддати інший кредит. І в підсумку, повинен ще більше. Це відбувається по колу. В якийсь момент розумієш, що через півроку після кредиту в кілька тисяч – повинен більше 50 тисяч гривень , а віддавати знову ж немає можливості ", – розповіла дівчина.

Крім того, на сайтах мікрофінансових організацій вказано, що якщо тривалий час ніякого надходження коштів не буде, договір буде переданий на обробку в колекторську фірму.

Про те, що загрожує боржникам

Про те, що загрожує боржникам

zaplatka.ua

Для початку потрібно знати, що юридичного терміну "колектор" в Україні не існує. Як і немає закону "про колекторів" і правового статусу. Всі компанії, які називають себе колекторами, насправді відносяться до факторингових фірм, які працюють з боргами. За певну суму вони викуповують у кредитної установи право витребування боргу. По суті, це просто юридична компанія, що працює з боргами. Звичайно ж, постарайтеся швидше погасити борг. Але не варто вестися на залякування.

На думку дніпровського економічного експерта Михайла Крапивко, варто пошукати інші варіанти, перш ніж звертатися в мікрофінансові організації:

"Звичайно ж, в житті трапляються різні ситуації, іноді кожному з нас гроші можуть знадобиться дуже терміново. Все залежить від людини – відповідальний громадянин, який розуміє свої можливості, обов'язково погасить борг. Тільки ось, на жаль, більшість користувачів послуг цих організацій – люди зі зниженою соціальною відповідальністю. Багато, за фактом, з самого початку не планують повертати борг (навіть коли він перший і без відсотків в зазначений для погашення термін). Саме тому процентні ставки в МФО настільки високі: у них великий ризик , Що борг не буде погашений. Рекомендую спочатку звернутися в один з банків, де умови зовсім інші. Швидкозайми не вирішують фінансових проблем ", – розповів експерт.

Будьте фінансово відповідальними – тоді сума боргу не виб'є землю з-під ніг. Якщо ж вас бентежать відсотки, які будуть нараховані і ви заздалегідь знаєте, що сума занадто велика – постарайтеся вирішити питання без звернення до МФО.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи продадуть сигарети і алкоголь неповнолітнім в Дніпрі.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
банк боротьба з боржниками долги кредитный реестр кредит швидкі кредити
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