Напівпорожні ТРЦ і черги в заклади: як виглядає Дніпро після ослаблення карантину

З 11 травня по всій Україні почалося ослаблення карантинного режиму. Так, можна гуляти по парках і скверах, відкрилися салони краси, магазини торгівлі непродовольчими товарами та багато іншого. При цьому зберігаються вимоги соціального дистанціювання, маскового режиму, регулярної дезінфекції рук і дотримання протиепідемічних заходів.

OBOZREVATEL підготував фоторепортаж про те, як Дніпро виходить з карантину і як виглядає місто після пом'якшення заходів.

Як виглядає Дніпро після ослаблення карантину

Що відкрили з 11 травня

Парки, сквери і зони відпочинку;

Магазини торгівлі непродовольчими товарами, крім розваг і харчування, дитячих зон в ТРЦ;

Заклади громадського харчування на виніс;

стоматології;

Перукарні, салони краси;

Музеї, бібліотеки, історико-культурні заповідники;

Адвокатські та нотаріальні бюро;

Літні майданчики кафе і ресторанів;

Тренування в командних видах спорту (для професійних команд);

Точки продажу преси, редакції, друкарні.

Ослаблення карантинного режиму Міністерство охорони здоров'я України

У парках і скверах Дніпра немає натовпу людей. Батьки гуляють і грають зі своїми дітьми на дитячих майданчиках, п'ють каву і дихають свіжим повітрям. Але при цьому всі дотримуються маскового режиму і регулярної дезінфекції рук.

Дитячі майданчики відкриті

Дітей на майданчиках багато

Парки Дніпра напівпорожні

На алеях скверів людей практично немає

Також на даний момент фонтани в Дніпрі не працюють, але вони вже пройшли сезонну профілактику і ремонти. Фонтани включать тільки після закінчення карантину.

Міські фонтани не працюють

Дитячі атракціони закриті

У зв'язку з ослабленням карантину з 12 травня в Дніпрі змінився режим роботи громадського транспорту. Проїзд знову став платним, а кількість автобусних маршрутів збільшили. Однак при собі пасажирам необхідно мати спеціальну перепустку і засоби індивідуального захисту.

Так, жителі Дніпра стоять в довгих чергах для того, щоб отримати спеціальну перепустку для поїздок в громадському транспорті. Але при цьому патрульна поліція контролює дотримання соціального дистанціювання і масочного режиму.

Де можна отримати спеціальні перепустки

Дніпровський міська рада – просп. Д. Яворницького 75;

Самарська районна рада – вул. 20-річчя Перемоги, 51;

Новокодацька районна рада – просп. Сергія Нігоян, 77;

Автотранспортне підприємство 11205 – вул. Калинова, 87;

Тролейбусне депо №2 КП "ДЕТ" – вул. Б. Хмельницького, 31А.

Також за вказаними адресами можна подати заяву, щоб отримати спецбілети. Час роботи пунктів видачі: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 16:00.

Черги за спеціальними пропусками для поїздок в транспорті

Поліція контролює дотримання соціального дистанціювання і масочного режиму

Громадський транспорт в місті пересувається в звичайному режимі. Кількість маршрутів збільшено, але транспорт їздить напівпорожній.

Маршрути, які почали їздити з 12 травня: №2, №10, №21б, №23, №37, №35, №38, №39, №51, №57а, №64г, №75, №85, №76 , №88, №91, №92, №98, №106, №113, №115, №120, №121, №125, №136а, №141, №151б, №153 і №157а.

Також маршрути, які працювали по видозміненій схемою руху, відновили колишню схему: №21, №33, №62, №77, №109.

Крім цього, відновилася робота електротранспорту з графіками і схемами руху, які були раніше, до введення карантину.

Відзначимо, що черг на зупинках громадського транспорту немає.

Транспорт їздить напівпорожній

Зупинки порожні

Черг в транспорт немає

Людей в транспорті і на зупинках практично немає

Також в Дніпрі заробили перукарні та салони краси. Прийом клієнтів здійснюється виключно за попереднім записом по дотриманню тимчасового інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами для виключення контакту між ними. Очікування черги повинно здійснюватися зовні приміщення з дотриманням принципів соціального дистанціювання.

Так, дніпряни активно записуються на процедури в салони краси і чекають своєї черги на вулиці. При цьому городяни намагаються дотримуватися вимог соціального дистанціювання.

Городянам слід дотримуватися вимог соціального дистанціювання

Торгові центри Дніпра також відновили роботу. На вході в заклад торгівлі співробітники вимірюють температуру тіла кожного відвідувача безконтактним термометром. Також на кожному вході в торгово-розважальний центр організували місця для обробки рук антисептиками.

Допуск відвідувачів і перебування в закладі дозволяється тільки в засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторі або захисній масці.

На вході в ТРЦ вимірюють температуру тіла відвідувачів

У ТРЦ дозволяється одночасне перебування відвідувачів не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі залу обслуговування. Обмеження контакту між працівниками і відвідувачами здійснюється шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

Відзначимо, що в торгових центрах міста відкрилися магазини торгівлі непродовольчими товарами, але зони розваги та харчування залишаються закритими. Людей в ТРЦ і магазинах дуже мало, багато поверхів закладу порожні.

Зали ТРЦ Дніпра практично порожні

Деякі поверхи порожні

Зали ТРЦ Дніпра практично порожні

Заклади харчування та розваг у ТРЦ не працюють

ТРЦ міста напівпорожні

Відвідувачів дуже мало

Також в торгових центрах переміщатися в ліфті можна не більше двох осіб. А щоб спуститися або піднятися, відвідувачам доведеться скористатися різними ліфтами.

Робота ліфтів значно змінилася

Відвідувачів ТРЦ закликають дотримуватися всіх правил

Відвідувачів ТРЦ закликають дотримуватися всіх правил

Аптеки та банківські установи Дніпра продовжують працювати в обмеженому режимі і в приміщення пускають певну кількість людей і тільки в засобах захисту.

Черга в аптеку

Черга в банківську установу

Жителі Дніпра дихають свіжим повітрям, гуляють по вулицях міста, користуються послугами кафе "на виніс", але при цьому намагаються дотримуватися всіх правил і користуватися засобами захисту.

Місцеві жителі дихають свіжим повітрям

Купити їжу або напої можна тільки на виніс

Дніпряни активно користуються послугами доставки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Кабінет міністрів України затвердив пільги на безліч послуг під час карантину. Так, уряд планує покрити витрати населення на комунальні послуги, а банкам заборонено стягувати будь-які штрафи. Стало відомо, які послуги можуть не оплачувати жителі Дніпра і що за пільги діють на час карантину.