"Накопичують токсичні речовини": експерт розповів про небезпечні гриби в Дніпрі та області

З приходом осені в Дніпрі почався грибний сезон. Місцеві жителі виїжджають в ліси та активно шукають дикорослі гриби. Але для того щоб не отруїтися ними, потрібно заздалегідь вивчити, які гриби можна збирати, а які категорично заборонено.

Які гриби можна вживати в Дніпропетровській області, і в яких місцях їх краще збирати – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

На Дніпропетровщині зафіксовані випадки отруєння грибами

У місті Кам'янське Дніпропетровської області грибами отруїлася ціла сім'я – мама, тато та 13-річна донька. Так, вони збирали в лісосмузі гриби типу "маслюки", "білі", "опеньки", а потім відварили та обсмажили їх.

На наступний день у сім'ї з'явилися нудота, болі в животі, блювота та пронос.

З приходом осені в Дніпрі почався грибний сезон Фото "Тверьлайф".

Як стало відомо, мама і донька знаходяться в лікарні у важкому стані з підозрою на отруєння грибами. А тато при наявності таких же симптомів захворювання надав письмову відмову від госпіталізації. За хворим встановлено медичне спостереження в амбулаторних умовах.

У Держпродспоживслужбі в Дніпропетровській області в черговий раз попередили про небезпеку вживання дикорослих грибів. Отруєння реєструються в області щорічно і, як правило, з летальним результатом. Тому краще відмовитися від вживання дикорослих грибів як від продукту взагалі, а споживати слід штучно вирощені гриби, купуючи їх в магазинах.

Важливо відзначити, що за останні три роки в Дніпропетровській області постраждали 47 осіб, шість випадків закінчилися летально, в тому числі померла одна дитина. З початку 2020 року зареєстровано два випадки отруєнь грибами.

Отруєння грибами реєструються в області щорічно Фото "грибник-інфо".

Що говорить експерт

Як розповів OBOZREVATEL біолог Віктор Мільвус, лікарі взагалі не рекомендують збирати дикорослі гриби в Дніпропетровській області, неважливо їстівні вони чи ні:

"Навіть їстівний гриб може накопичувати токсичні речовини і нести небезпеку для здоров'я людини. Але, не дивлячись на це, безліч людей збирають дикорослі гриби, найнебезпечнішим з яких є бліда поганка", – повідомив фахівець.

Найнебезпечнішим грибом є бліда поганка Фото "Час Н".

За його словами, вживання блідої поганки може привести до летального результату. Вона відноситься до пластинчастих грибів і у неї під капелюшком знаходяться пластинки:

"Пластинчасті гриби, якщо немає досвіду збору їстівних грибів, взагалі краще не брати, тоді велика вірогідність не потрапити на бліду поганку", – підкреслив Мільвус.

Деякі гриби можуть призвести до летального результату Фото "TSN.ua".

Дніпрянам рекомендують збирати лише трубчасті гриби, у яких під капелюшком знаходиться "губка". Серед цих грибів у Дніпропетровській області ростуть в основному їстівні гриби.

Крім того, експерт радить збирати гриби подалі від доріг, сільськогосподарських полів, промислових підприємств і атомних станцій.

Дніпрянам рекомендують збирати лише трубчасті гриби Фото "Вікіпедія"

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